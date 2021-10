Schinznach: Tresorknacker erbeuten Tausende Franken

Schinznach Dorf Tresor-Knacker erbeuten mehrere tausend Franken im Gemeindehaus Einbrecher sind in der Nacht auf Freitag ins Gemeindehaus von Schinznach Dorf eingedrungen. Sie brachen den Tresor auf, richteten grossen Schaden an und entkamen mit der Beute. 29.10.2021, 15.18 Uhr

Die Täter drangen über die Fenster ins Gemeindehaus ein. (Archivbild) Claudia Meier (07.03.2020)



Die unbekannten Täter brachen die Fenster auf und drangen so in das Gemeindehaus ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und brachen Schubladen auf.

Den Tresor schafften sie in den Keller und trennten ihn dort mit einem Winkelschleifer auf, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Das Gerät stammte aus dem aufgebrochenen Gartenhaus einer benachbarten Privatliegenschaft.

Die Einbrecher erbeuteten mehrere tausend Franken Bargeld. Ausserdem richteten sie grossen Schaden und Verwüstung an.

Das Personal bemerkte die Tat am Freitagmorgen bei Arbeitsbeginin. Die Unbekannten müssen irgendwann im Verlauf der Nacht am Werk gewesen sein, so die Polizei. (mwa)

Aktuelle Polizeibilder