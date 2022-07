Schinznach: HappyLess führt in die Welt der Nachhaltigkeit

Schinznach-Dorf Mit interaktiven Stationen: HappyLess gibt Einführungen in die Welt der Nachhaltigkeit Bis zum 10. Juli dreht sich in Schinznach-Dorf alles um umweltbewusstes Leben. Neben Workshops wie «Zero Waste Putzmittel selbst herstellen» und «Trinkgläser aus Altglas» kann auch ein musikalisches Programm und ein Open-Air-Kino entdeckt werden. Flavia Rüdiger 01.07.2022, 17.00 Uhr

Der Ausstellungscontainer des Juraparks ist am Ende seiner Tour – in Schinznach-Dorf – angekommen. zvg

Zum Zehn-Jahr-Jubiläum des Juraparks Aargau tourt ein mobiler Ausstellungscontainer durch den Park. Interaktiv gestaltete Stationen laden zur Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgestaltung ein und zeigen Perspektiven zu mehr Nachhaltigkeit auf, ist dem Programm zu entnehmen. Um den Gästen eine interessante Palette an umweltfreundlicheren Ideen zu geben, warten die Veranstaltenden von HappyLess mit einem abwechslungsreichen Angebot auf.

Zum Beispiel können Interessierte am Samstag, 2. Juli, von 10 bis 13.30 Uhr in der Schulküche sowie am Mittwoch, 6. Juli, von 19 bis 20.30 Uhr auf dem Feldschenplatz am Workshop «Zero Waste Putzmittel selbst herstellen» für 32 Franken inklusive Material teilnehmen. Saubere, gebrauchte Behälter seien mitzubringen. Anmeldungen werden unter dacreisabelle@gmail.com oder 076 390 33 60 entgegengenommen.

Am Samstag, 2. Juli, von 20 bis 22 Uhr wird die sechsköpfige Band Otrava auf dem Feldschenplatz oder in der Aula, das Publikum mit lebensfreudiger Musik begeistern. Für Personen bis 25 Jahren und für alle mit Flüchtlingsstatus herrscht freier Zutritt. Alle anderen bezahlen einen Eintrittspreis von 25 Franken.

«Tavolata Lunga» wird zum Sommertreffpunkt

Vom Sonntag, 3. Juli, bis zum Sonntag, 10. Juli, kann von 18 bis 22 Uhr am Sommertreffpunkt «Tavolata Lunga» auf dem Feldschenplatz gemütliches Beisammensein genossen werden. Die Bevölkerung aus Schinznach und Umgebung sei eingeladen, an lauen Abenden am langen Tisch zusammenzusitzen, mitgebrachte Speisen zu geniessen und sich beim Austauschen besser kennen zu lernen.

Auch für Spiele wie Pétanque, Boccia, Tischtennis oder Jass sei Platz. Getränke und Glace können vor Ort gekauft werden, ist dem Programm zu entnehmen.

Weiter geht es am Montag, 4. Juli, von 16 bis 18 Uhr mit dem Workshop «Trinkgläser aus Altglas». Der Broschüre ist zu entnehmen, dass aus alten Flaschen eigene Trinkgefässe angefertigt werden. Dafür trenne man mit Flammen die Behälter und schleife im Anschluss die Kanten rund. Teilnehmen können alle ab zehn Jahren. Kinder ab acht Jahren dürften sich in Begleitung eines Erwachsenen am Trinkgläserfertigen versuchen. Anmeldungen erfolgen über die Website des Juraparks.

Am Mittwoch, 6. Juli, um 21 Uhr kann beim Gasthof Bären das Open-Air-Kino mit dem Film «Fair Traders» erlebt werden. Dieser porträtiert drei Akteure des freien Markts, darunter eine Zero-Waste-Kleider-Herstellerin, ein Textilingenieur und eine Biohof-Betreiberin.

Waldstaudenroggenrisotto wird in einer fahrender Taverne angeboten

Zwei Tage später, am Freitag, 8. Juli, von 11.30 bis 13 Uhr kann in der fahrenden Taverne des Fördervereins Werkstatt Schenkenbergertal Waldstaudenroggenrisotto genossen werden. Die aargauische Kulturpflanze ist laut Programm vielseitig verwendbar: als Körner für die menschliche Ernährung, als Futter für die Wiederkäuer und als Pflanze für eine intensive Durchwurzelung des Bodens.

Im Gasthof Bären wird unter anderem auch eine Vorlesung stattfinden. Janine Müller

Am Abend des 8. Juli um 18 Uhr beim Gasthof Bären liest der Berner Lyriker Kuno Roth Gedichte und Aphorismen vor. Mit seinem sechsten Gedichtband «Klima Vista – die Schneefallgrenze steigt» umkreist er das Thema Klima im weiten wie auch konkreten Sinn, heisst es im Programm. Keine Katastrophenpoesie indes, sondern hintersinnige Lyrik, die nachhalle und zuweilen zum Schmunzeln bringe.