Schinznacher Militäranlagen sollen für Pilzzucht umgenutzt werden

Schinznach-Dorf Pilzzucht: Militärische Anlage soll für einen kulinarischen Zweck umgenutzt werden Die Indian Summer Ranch in Schinznach-Dorf betreibt eine Offenstall-Pferdepension. Nun will der Hof sein Angebot erweitern. Maja Reznicek 23.12.2021, 05.00 Uhr

Laut dem Bundesamt für Landwirtschaft wurden bis Oktober des aktuellen Jahres 6859 Tonnen Champignons in der Schweiz produziert. Symbolbild: Benjamin Manser

In den letzten fünf Jahren kommt er in der Schweiz immer öfter auf den Teller: der Speisepilz. Mit der Nachfrage stieg auch das Angebot im Inland, wie der Marktbericht des Bundesamts für Landwirtschaft von Dezember 2021 zeigt. Eine neue «Quelle» für Fungi könnte es bald in der Region Brugg geben. Laut aktuell aufliegendem Baugesuch plant die Indian Summer Ranch in Schinznach-Dorf eine eigene Pilzzucht.