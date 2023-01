Schinznach: Samuel Amsler transportiert Raketenteile für Ariane 5

Schinznach-Dorf Ein kleiner Riss könnte ein Milliardenprojekt gefährden: Die Samuel Amsler AG transportiert Raketenteile Rund 27 Jahre lang transportiere die Samuel Amsler AG aus Schinznach-Dorf Raketenteile der Ariane 5 durch die Schweiz. Damit ist nun Schluss. Der Geschäftsführer Ruedi Amsler blickt auf die Anfänge zurück. Und verrät, wie es weitergeht. Noah Merz Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Das Transportunternehmen Samuel Amsler AG fuhr etwa ein Dutzend Mal pro Jahr von Emmen nach Auhafen in Basel. zvg

Vor einem Monat transportierte das Unternehmen Samuel Amsler AG aus Schinznach-Dorf die letzten Ariane-5-Nutzlastverkleidungen der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Zugleich endete eine 27-jährige Ära. Ermöglicht hat die Zusammenarbeit mit dem damaligen Eidgenössischen Flugzeugwerk Emmen (ab 1998 Ruag) ein Disponent, der davor bei der Samuel Amsler AG arbeitete, verrät der Geschäftsführer Ruedi Amsler. Schliesslich erhielt das Unternehmen 1995 eine schriftliche Anfrage zur zyklischen Beförderung der rund zwei Tonnen schweren Raketenteile.

Hergestellt werden diese heute von der Beyond Gravity, einer Raumfahrt-Division des Technologiekonzerns Ruag in der Gemeinde Emmen im Kanton Luzern. Etwa ein Dutzend Mal im Jahr legte das Transportunternehmen die Strecke zwischen Emmen und Auhafen in Basel zurück, wo die Raketenteile jeweils auf einen Frachter gebracht und zum Raketenstartplatz nach Französisch-Guayana in Südamerika verschifft wurden.

Hydraulische Zwangslenkung sorgte bis 2008 für Schwierigkeiten

Der Transport mit einem Wert von 2,5 Millionen Franken hat dabei etliche Herausforderungen auf der 90 Kilometer langen Strecke von Luzern nach Basel zu meistern. Amsler erzählt:

«Die Route muss zwei Wochen vor der Überführung der Ware ausgewählt und überprüft werden.»

Ruedi Amsler ist der Geschäftsführer des Transportunternehmens Samuel Amsler AG. zvg

Wichtig ist demnach, dass keine Bauarbeiten während dieser Zeit auf der Strasse erfolgen, die Durchfahrtswege genug breit, das Verkehrsinseln umfahrbar sowie Verkehrsschilder abmontierbar sind. Auch die Personalbesetzung wird dazu entschieden. Ein Unterschied zu früher sind die Auflieger, die aufgrund der hydraulischen Zwangslenkung radiusenge Kurven nur mit viel Achtsamkeit und Dauer bewältigten. Von 2008 an wechselte die Samuel Amsler AG auf ein neueres System um.

Der erste Transport startete am 24. Januar 1996 um zehn Uhr abends und dauerte fünf Stunden. «Wir waren sehr gut vorbereitet», erinnert sich der Geschäftsführer. Zuerst wurden die in Emmen produzierten Halbschalen, welche die Nutzlastverkleidung bilden, durch einen Kran in die zwei Stahlcontainer verladen, welche einige Tage davor in Basel von der ESA angeliefert und zum Abholen parat standen.

Die Ausnahmetransporter begleitet – nicht mehr die Polizei

Damit die zwei Raketenteile heil ankommen, wurden in den Containern zusätzliche Hilfsgerüste zur Lastsicherung eingesetzt. Danach fuhren die zwei insgesamt 25,5 Meter langen, 6,25 Meter breiten und 4,25 Meter hohen Ausnahmetransporter Richtung Auhafen. Derweil begleitete sie ein Konvoi aus vier Fahrzeugen. Über ein Funkgerät lief die Kommunikation. Anders als noch bei den ersten Lieferungen, wo die Kantonspolizei den Transport begleitete, ist nun die eigene Ausnahmetransportbegleitung für einen sicheren Ablauf zuständig.

Der erste Transport 1996 der Samuel Amsler AG mit den halbrunden Stahlcontainern. zvg

Am Rheinhafen angekommen, wurden die technischen Daten des im Container eingebauten Schockmelders überprüft, ob während der Fahrt ein zu starker Aufprall durch beispielsweise eine Strassenschwelle die Ladung beschädigte. Denn nur ein kleiner Riss in der Verkleidung würde gemäss Amsler das Milliardenprojekt der ESA und die Sicherheit eines Raketenstarts gefährden. Die Aufgabe der Nutzlastverkleidung ist es, Satelliten und Raumsonden von den äusseren Witterungseinflüssen und der Reibungshitze zu schützen.

Die Zusammenarbeit mit der Ruag geht weiter

Am 25. Januar 1996 kamen die Raketenteile vorschriftsgemäss an. Wiederum hob ein Kran die beiden Container samt Inhalt auf ein Rheinfrachtschiff. Mit der ersten erfolgreichen Lieferung schaffte die Samuel Amsler AG das Fundament für eine grosse Anzahl solcher Transporte. «Auch Folgeaufträge innerhalb der Ruag wie den Transport von A380-Flugzeugteilen zwischen Emmen und England durften wir ausführen», so Amsler.

In Auhafen werden die Raketenteile samt Container auf ein Schiff geladen. zvg

Demzufolge erhielt das Schinznacher Unternehmen im vergangenen Jahr auch den Auftrag für den Transport des Nachfolgemodells, der Ariane 6. Eine Woche ist es nun her, seit die Samuel Amsler AG die zweite Ladung der neu 6 Meter längeren Teile nach Basel gebracht hat. Ausgangspunkt Emmen.

