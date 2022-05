Hoffnung für Nachfolge bei Mühlemuseum in Schinznach-Dorf

Schinznach-Dorf «Es wird noch Zeit vergehen, bis die nötige Sicherheit vorhanden ist»: Aber es gibt Hoffnung für das Mühlemuseum Am 28. Mai findet der 22. Schweizer Mühlentag statt. Als einzige in der Region ist die Schinznacher Sehenswürdigkeit mit einem Spezialprogramm dabei – und könnte es auch zukünftig sein. Maja Reznicek 26.05.2022, 17.00 Uhr

Erika Amsler, Urs Obrist (Mitte) und Jürgen Hoffmann setzen sich seit Jahren ehrenamtlich für die Mittlere Mühle ein. Britta Gut (29. März 2021)

Ende März sah es nicht gut aus. Wie die AZ berichtete, suchte das Museum Mittlere Mühle in Schinznach-Dorf damals händeringend – und schon geraume Zeit – mindestens vier neue Mitarbeitende. Seit Jahren führen Jürgen Hoffmann, Erika Amsler und Urs Obrist ehrenamtlich durch das historische Gebäude am Mühlegässli.

Nun musste sich Obrist aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen und auch die anderen beiden sehnten sich nach einer Nachfolge.

Am 28. Mai lässt sich der Vintage-Mahlautomat live erleben. Britta Gut (29. März 2021)

Hoffmann sagte damals:

«Wir sind alle über 80 Jahre alt und haben das Gefühl, dass es ein guter Moment wäre, um zu übergeben.»

Zudem galt es die 20-Prozent-Stelle für den Betrieb der Emmerstube neu zu besetzen. Im Rahmen des Angebots «Vom Korn zum Brot» entstehen hier gemeinsam mit hauptsächlich Schulklassen frische Brötchen nach altem Handwerk. Nun ist für das «Mühle-Trio» ein erstes Aufatmen möglich.

400 Kilogramm Getreide wurde Ende März noch geschrotet

Zwei Interessenten für die Mitarbeit bei der Mühle sowie jemanden für die Emmerstube haben sich gemeldet, erklärt Jürgen Hoffmann auf Nachfrage dieser Zeitung. Trotzdem gibt sich der pensionierte Zahnarzt vorsichtig: Es werde sicher noch etwas Zeit vergehen, bis die nötige Sicherheit vorhanden sei.

Jürgen Hoffmann gibt Führungen in der Mittleren Mühle. Britta Gut (29. März 2021)

Mit einem Schmunzeln sagt Hoffmann:

«Und so ganz wollen wir ‹Alterchens› auch nicht von der Bühne verschwinden.»

In der über 700-jährigen Mittleren Mühle dreht sich das Rad auch heute noch regelmässig. Seit ein paar Jahren verarbeite man etwa zwischen 1,6 und 2 Tonnen Einkorn in zwölf Monaten für die Brauerei Müller in Baden. Erst am 29. März wurden laut Hoffmann 400 Kilogramm für die Brauerei Falken geschrotet.

Regelmässig werden auch Schulklassen und Gruppen durch die altehrwürdigen Mauern geführt und Apéros serviert. Der nächste grosse Anlass in der Schinznacher Sehenswürdigkeit steht bereits am Samstag an.

Von Römerwürsten vom Grill bis zur Backaktion

Am 28. Mai findet der 22. Schweizer Mühlentag statt. Auf der Website der Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde heisst es:

«An 109 Standorten sind über 150 Anlagen in der ganzen Schweiz geöffnet.»

Der Anlass steht bei der aktuellen Ausgabe unter dem Motto «Brot backen, Ofenhäuser und Mühlenläden». Aufgrund von vielen Rückmeldungen wollen die Veranstaltenden, so heisst es online, die Nachverarbeitung von Getreide als Thema in den Fokus rücken.

Die Mittlere Mühle ist die einzige in der Region Brugg, die am Mühlentag teilnimmt. Gemäss Jürgen Hoffmann wartet das Museum mit einem speziellen Programm auf. Neben Mühleführungen und Brotbacken im Holzofen der Emmerstube erwartet das Publikum Römerwürste vom Grill sowie eine Kaffeestube.

Im Museum in Schinznach-Dorf werden auch verschiedene Mühlentypen vorgestellt. Britta Gut (29. März 2021)

Wie gross der Andrang in diesem Jahr sein wird, sei nur schwer abzuschätzen. Hoffmann sagt: «In den letzten Jahren kamen zwischen 35 und 50 Besucher.» Nach dem Schweizer Mühlentag ist das Museum in Schinznach-Dorf noch bis Oktober jeden ersten Sonntag des Monats von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Schweizer Mühlentag: 28. Mai. Museum Mittlere Mühle, Mühlegässli in Schinznach-Dorf, 10 bis 17 Uhr. Weitere Mühlen unter www.muehlenfreunde.ch.