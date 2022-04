Schinznach-Dorf Ein komplett neues Wohnquartier entsteht im Gebiet Geezhalde Im Gebiet Geezhalde in Schinznach-Dorf ist eine Überbauung mit elf Gebäuden und voraussichtlich 43 Wohnungen geplant. Derzeit liegen die Unterlagen der Gestaltungsplanung öffentlich auf. In diesen ist zu erfahren, auf welche Bereiche besonderes Augenmerk gerichtet wird. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Die Visualisierung zeigt, wie sich die neuen Gebäude am nördlichen Dorfrand dereinst präsentieren werden. zvg

Ein Vorhaben von beachtlicher Grösse mit einer anspruchsvollen und aufwendigen Planung: Im Gebiet Geezhalde in Schinznach-Dorf soll an sonniger Lage ein komplett neues Wohnquartier entstehen mit fünf Mehrfamilienhäusern im unteren flachen Teil sowie fünf Doppeleinfamilienhäusern und einem Dreifamilienhaus im oberen Bereich des Hangs. Die Rede ist von voraussichtlich 43 Wohnungen mit 2½ bis 5½ Zimmern, der Schwerpunkt liegt auf 3½ und 4½ Zimmern. Weiter vorgesehen sind eine Tiefgarage mit voraussichtlich 60 Parkplätzen – und Lift zu den Wohnungen – sowie sechs oberirdische Besucherparkfelder.

Nach dem Abschluss des Mitwirkungsverfahrens – eingegangen sind sieben Eingaben – und der kantonalen Vorprüfung liegen die Unterlagen der Gestaltungsplanung Geezhalde bis Dienstag, 10. Mai, öffentlich auf und können eingesehen werden auf der Gemeindeverwaltung oder der Website www.schinznach.ch.

Die Erschliessung erfolgt über die Bözeneggstrasse

Ein Richtprojekt, das als Basis für den Gestaltungsplan dient, wurde erarbeitet vom Büro Ro-Ba Plan GmbH, Schinznach-Dorf; Tschudin + Urech AG, Brugg; Naef Landschaftsarchitekten GmbH, Brugg.

Es sind eine Analyse durchgeführt, Studien erstellt, Varianten diskutiert, geprüft und beurteilt, Ziele festgelegt worden. Das Augenmerk galt der Ausbildung und Volumetrie der Bauten, der Gestaltung von Fassaden, Dächern und Umgebung sowie der Erschliessung. Letztere erfolgt ab der Bözeneggstrasse, die östlich des Gestaltungsplangebiets verläuft.

Das Gebiet Geezhalde hat eine Fläche von rund 8250 Quadratmetern. zvg

Dieses umfasst die Parzelle Nr. 601 mit einer Fläche von rund 8250 Quadratmetern, befindet sich am nördlichen Dorfrand und ist umgeben von Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie Gewerbebauten. Nördlich schliesst die Landwirtschaftszone an. Weil der Standort im Thermalschutzbereich liegt, muss für die geplante Beheizung der Gebäude mit Erdsonde-Wärmepumpen sichergestellt werden, dass die erforderlichen Bohrungen dem «Kantonalen Nutzungsplan für den Schutz der Thermalquelle Bad Schinznach» entsprechen.

Bestehendes Bauernhaus soll abgebrochen werden

In der südöstlichen Ecke, am Kreuzbrunnen-Platz, befindet sich an prominenter Lage ein traditionelles Bauernhaus, das abgebrochen werden soll. Gemäss Planungsbericht zeigte sich, dass bei einem Umbau nur ein geringer Teil der bestehenden Bausubstanz erhalten werden könnte. Auch Laubbäume, die auf dem Areal stehen, werden teilweise der neuen Überbauung weichen müssen.

Apropos Bäume: Der naturnahen Umgebungs- und Freiraumgestaltung wird ein grosser Stellenwert beigemessen, ist im Planungsbericht festgehalten. Vorgesehen sind etwa standortgerechte, gartenartige und schattenspendende Bepflanzungen in Hausnähe, artenreiche Heuwiesen und Weiden am Hang, eine Spielwiese mit einem Spielplatz im flachen Bereich. Naturnahe Hecken, ergänzt mit diversen Kleinstrukturen aus Holz, Stein und Sand, bieten zudem attraktiven Lebensraum für Kleintiere.

Visualisierung der geplanten Überbauung: Voraussichtlich 43 neue Wohnungen entstehen. zvg

Gezeigt hat sich laut den Unterlagen ebenfalls, dass der Kreuzbrunnen-Platz als wichtiger Dorfeingang übersichtlicher gestaltet und mit Bäumen als Aufenthalts- und Begegnungsort aufgewertet werden soll. Das vom Planungsteam erarbeitete Konzept ist aber nicht Bestandteil des Gestaltungsplans Geezhalde.

«Die Umgebung bietet eine hohe Aufenthaltsqualität»

Im Vorprüfungsbericht des kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt wird das gewählte ortsbauliche Konzept als zweckmässig bezeichnet, die Anordnung der Baubereiche als nachvollziehbar. Zusammen mit den Aussenräumen werde eine qualitätsvolle Bebauung ermöglicht:

«Es entsteht ein einheitliches Siedlungsbild, das innerhalb der heterogen gestalteten Umgebung positiv in Erscheinung tritt.»

Ebenfalls liege eine gute Grundlage für die Freiraumgestaltung vor. «Die natürliche Umgebung am Hang wird durch den zentralen Treppenweg, eine naturnahe Gestaltung, den Erhalt des Baumbestands im nördlichen Teil der Parzelle und durch verschiedene hochwertige Aufenthaltsräume erlebbar sein und den Bewohnenden eine hohe Aufenthaltsqualität bieten.»

In der fachlichen Stellungnahme kommt das Büro Planwerkstadt AG, Zürich, in seinem Fazit zum Schluss, dass mit dem Gestaltungsplan Geezhalde eine volumetrisch und landschaftlich gut in das bestehende Baugebiet von Schinznach-Dorf integrierte Bebauung entstehen kann. «Wir attestieren dem Richtprojekt sowohl bezüglich der Bauten als auch der Umgebung eine hohe Qualität.»

Aktuell zählt die Gemeinde Schinznach rund 2400 Einwohnerinnen und Einwohner.

