Schinznach-Dorf Doppeldecker muss auf einem Feld notlanden: Pilot praktisch unverletzt Ein Doppeldecker musste in Schinznach-Dorf notlanden. Dabei überschlug sich die Maschine. 06.09.2021, 09.54 Uhr

Das Flugzeug überschlug sich bei der Notlandung. Kapo AG

Am Sonntagabend musste ein Doppeldecker in Schinznach-Dorf, auf einem Feld, notlanden. Der Flug von Beromünster hätte eigentlich ins Birrfeld geführt. Während dem Flug, der Pilot befand sich mit seinem Flugzeug in der Region Aarau, stellte er einen Leistungsabfall des Motors fest.