Schinznach-Dorf «Der Abriss des Hauses rückt unverzüglich näher»: Womit das Kulturlokal Kueferei ersetzt wird Die alte Küferei soll einem Neubau weichen. Das Programm für die letzte Veranstaltung in der Schinznacher Lokalität steht bereits. Maja Reznicek 19.05.2021, 05.00 Uhr

Vor gut zwei Jahren entstand das privat betriebene Kulturlokal Kueferei. Bild: Claudia Meier (2. Dezember 2020)

Noch bis am 24. Mai liegt das Baugesuch der Familie Hagenbuch öffentlich auf der Gemeinde auf. Geplant ist, das Gebäude am Warmbachweg 3a in Schinznach-Dorf komplett abzubrechen und durch ein dreistöckiges Wohnhaus mit Carports sowie Gartenhaus zu ersetzen. Damit verschwindet auch das Kulturlokal Kueferei.