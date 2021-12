Warum Gemeindeammann Urs Leuthard sein Amt in Schinznach abgibt

Schinznach «Das wäre mir nie im Traum eingefallen»: Wie Urs Leuthard zum Ammann wurde und warum er jetzt aufhört Zehn Jahre lang stand der Schinznacher an der Spitze des Gemeinderats. Für die AZ blickt er auf herausfordernde und überraschende Momente seiner Amtszeit zurück. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Ammann Urs Leuthard lebt seit über 30 Jahren in Schinznach-Dorf. Fabio Baranzini

Wenn man mit Urs Leuthard vor dem Verwaltungsgebäude steht, hat es etwas von einem Dorftreffen. Es wird gegrüsst, gewinkt, ein kurzer Schwatz gehalten. Alle würden ihn schon nicht kennen, betont der abtretende Gemeindeammann. Aber er lebe eben schon seit über drei Jahrzehnten in Schinznach-Dorf. Mehr als die Hälfte davon verbrachte der zweifache Vater in der Exekutive.

16 Jahre sass Leuthard im Gemeinderat, zehn davon als Ammann, zwei als Vize. Bei den Gesamterneuerungswahlen 2021 verzichtete der 62-Jährige auf eine erneute Kandidatur. In zwei Wochen übernimmt der Bisherige Peter Zimmermann die Spitze des fünfköpfigen Gremiums.

Der Gesamtgemeinderat Schinznach im Bundeshaus Bern mit Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Mitte) und Künstler Simon Sidler (rechts). Von links: Gemeindeschreiber Benjamin Plüss, Vizeammann Peter Zimmermann, Gemeinderätin Elisa Landis, Gemeindeammann Urs Leuthard, Gemeinderätin Ingrid Baldinger und Gemeinderätin Manuela Wiederkehr. zvg (29. November 2021)

Bis dahin gibt es für Leuthard noch einiges zu tun: Übergaben, Abschlüsse, Unterschriften. Es lägen bereits happige drei Wochen hinter ihm. Am Montag leitete der SVPler seine letzte Gemeinderatssitzung. Er sagt schmunzelnd:

«Momentan ist alles ein bisschen das letzte Mal.»

Der Abschied mache ihn schon wehmütig, doch: «Ich habe mich darauf eingestellt und vorbereitet. Jetzt freue ich mich auf die Zeit danach.» Denn der Entscheid fällte Leuthard bereits vor vier Jahren.

Schon bei den Wahlen 2017 stand für ihn fest, dass die aktuelle Amtsperiode seine letzte sein würde. «16 Jahre in der Exekutive war für mich die Obergrenze.» Zudem werde er voraussichtlich in zwei Jahren pensioniert. «Mit der Amtsabgabe kann ich das Pensum langsam runterfahren. Das ist ein guter Übergang für die Zeit danach.»

Die Doppelbelastung zwischen der 90-Prozent-Stelle als Leiter der Fachstelle Sicherheitsdienste, Waffen und Sprengstoff (SIWAS) bei der Kantonspolizei und dem politischen Einsatz in der Region habe über die Jahre «aghänkt». «Es wäre auch eine Möglichkeit gewesen, beim Beruf abzubauen», erwähnt Leuthard. So richtig in Betracht gezogen, hat er das aber wohl nie.

Fusion: «Das hätte man schon lieber anders gehabt»

Froh ist Leuthard, dass vor seinem Abgang noch der Neubau des Schulhaus Feldschen in Schinznach-Dorf gelang. «Dieses grosse Projekt wollte ich unbedingt noch fertigstellen», sagt der Gemeindeammann. Auf die Frage, auf welches Vorhaben er in seiner Amtszeit besonders stolz ist, gibt sich Leuthard zurückhaltend:

«Gut gelungen ist uns sicher der Zusammenschluss von Oberflachs und Schinznach-Dorf.»

Diesen befürworteten die Bürgerinnen und Bürger klar, der Anteil Ja-Stimmen lag in beiden Gemeinden bei über 85 Prozent. Die Fusion im Jahr 2014 sei von Anfang an gut gelaufen und von der Bevölkerung mitgetragen worden. Es habe «kaum Nebengeräusche» oder Widerstände gegeben.

Gemeindeammann Urs Leuthard und Regierungsrat Urs Hofmann beim Eröffnungsakt für die Fusionsgemeinde vor der neuen Schinznacher Fahne. Claudia Meier (1. Januar 2014)

Weniger erfolgreich waren die Fusionsversuche, als der heute 62-Jährige in die Exekutive gewählt wurde. Stichwort: Gemeinde Schenkenberg. Leuthard erinnert sich: «Ganz zu Beginn meiner Amtszeit im Jahr 2006 war das ein aktuelles Thema und wir haben intensiv daran gearbeitet.»

Der damals angestrebte Zusammenschluss der fünf Gemeinden im Schenkenbergertal scheiterte 2009 jedoch an der Urne. «Die Zeit war noch nicht reif», meint Leuthard. Immerhin habe ihm die Arbeit an der Fusion geholfen, ein vertieftes Verständnis für die verschiedenen Gemeinden zu entwickeln.

Eine gewisse Enttäuschung über die misslungene Fusion ist trotzdem spürbar:

«Man hätte vieles gemeinsam realisieren können.»

Etwa wäre die Besetzung der Gemeinderatssitze einfacher gewesen. Diplomatisch ergänzt der Schinznacher: «Die Ablehnung des Zusammenschlusses ist ein demokratischer Entscheid gewesen, den es zu akzeptieren galt. Ich habe damit abgeschlossen.» An Zusammenhalt fehle es den Gemeinden im Schenkenbergertal nicht. Austausch und Zusammenarbeit seien gut. Dass die Eigenständigkeit bewahrt werden wolle, sei zu akzeptieren.

Bedauerlich findet Urs Leuthard es trotzdem, dass sich Schinznach-Bad vor bald zwei Jahren der Stadt Brugg anschloss. «Vor allem, weil dadurch der Standort der Bezirksschule, aber auch die Feuerwehr in unserer Gemeinde geschwächt wurden», sagt Leuthard. «Das hätte man schon lieber anders gehabt.»

Heute bekommt Gemeinderat mehr Reaktionen von Bevölkerung

Anders geplant hatte Urs Leuthard auch seine politische Karriere. Als er vor gut 30 Jahren auf den Polizeiposten in Schinznach-Dorf versetzt wurde, hätte er sich ein Amt nicht vorstellen können: «Das wäre mir nie im Traum eingefallen.» Obwohl er immer politisch interessiert und sein Vater bereits Gemeindeammann in Merenschwand gewesen sei. Anfänglich engagierte der 62-Jährige sich in der Schulpflege, ohne Ziel, wie er betont.

Dann wurde er für die Exekutive angefragt. «Zuerst sprach ich mich mit meinem Arbeitgeber ab, um zu sehen, ob kein Interessenskonflikt vorhanden ist.» Leuthard ergänzt:

«Nach Amtsantritt musste ich immer genau überlegen, welchen Hut ich gerade anhabe und welches Wissen ich vielleicht zurückhalten muss.»

Später wurde es weniger kompliziert: Leuthard wechselte nach 13 Jahren auf den Polizeiposten in Brugg, heute ist er in Aarau stationiert. Seine berufliche Tätigkeit habe ihm beim politischen Engagement immer geholfen: «Man weiss, wie man mit Leuten umgehen und richtig vermitteln kann. Und natürlich die Gesetzeskenntnis.» Profitieren durfte er auch von diversen Führungslehrgängen und technischen Neuheiten.

Urs Leuthard spricht in seinem ersten Jahr als Gemeindeammann in Schinznach-Dorf über sein Amt. Elisabeth Feller (19. Juni 2012)

Letztere halfen ihm ebenfalls bei den Entwicklungen seit seinem Amtsantritt. Auf die Frage, was sich seit dem Beginn seiner politischen Karriere am meisten verändert hat, nennt Leuthard nämlich ein Stichwort: Digitalisierung. «2006 haben wir das Protokoll noch per Post verschickt», führt er aus. Früher sei zudem öfter das persönliche Gespräch gesucht worden, heute gebe es eher ein E-Mail. «Man bekommt heute mehr Reaktionen, auch weil es schneller geht ein E-Mail zu schreiben als etwa einen Brief.»

Wunsch nach Wechsel in Exekutive ist spürbar gewesen

Herausforderungen für die Gemeinde gab es laut Leuthard in den letzten 16 Jahren besonders im Bereich Bau zu bewältigen. «Wir haben während meiner Amtszeit viel gebaut, zum Beispiel das Schulhaus für 6,5 Mio. Franken.»

Dieses Projekt erforderte viel Vorbereitung und auch einen zweiten Anlauf. Im Sommer 2017 lehnte das Stimmvolk den Kredit für den Neubau ab, erst ein Jahr später erfolgte die Zustimmung. Allgemein habe Schinznach eine intensive Investitionsphase hinter sich.

Das neue Schulhausgebäude in Schinznach-Dorf. zvg (18. November 2020)

Mitunter einer der Gründe, warum eine Steuerfusserhöhung um 5% auf 110% nötig wurde. Diese wies das Volk samt dem Budget 2021 im Februar deutlich zurück. Leuthard sagt:

«Die grosse Gegenwehr hat mich überrascht.»

Man habe im Finanzplan klar aufgezeigt, dass es nur mit mehr Steuereinnahmen weitergehen könne. Die heftigen Reaktionen begründet der Ammann mit «allem, was gerade läuft: Corona, die Unsicherheit». Eine Erhöhung des Steuerfusses sei aber niemals populär bei der Bevölkerung.

Für Verwunderung sorgte beim SVPler auch das Ergebnis der Gesamterneuerungswahlen im letzten September. «Ich war – wie alle im Wahlbüro – sehr überrascht, dass bereits im ersten Wahlgang alle Gemeinderatssitze besetzt werden konnten.» Der Wunsch nach einem Wechsel in der Exekutive sei anhand der Bürgerreaktionen spürbar gewesen: Im Januar werden drei neue Kandidaten im Gemeinderat sitzen, zwei Bisherige haben die Wiederwahl nicht geschafft.

Trotzdem: Auch wenn die Exekutive manchmal Gegenwind bekam, persönlich nahm Leuthard das nie. Er habe sich immer wohl gefühlt in der Gemeinde. «Ich versuchte in meinem Amt, jeweils nur die Sache anzuschauen und das Private zu trennen.» Alle Entschlüsse des Gremiums würden jeweils von der Bevölkerung diskutiert:

«Manche Entscheide hätte ich auch lieber anders gehabt, da gebe ich den Leuten Recht. Aber der Gemeinderat hat nicht so viel Spielraum, wie viele meinen.»

Zudem würden die Stimmberechtigten oft nicht alle Aspekte eines Geschäfts kennen. Für sich selbst hat Leuthard darauf geachtet, dass ihm kein Projekt «unter die Haut ging».

Bericht zum Masterplan soll es im Jahr 2022 geben

Ein Projekt, das Leuthard vor dem Rücktritt noch beenden wollte, aber nicht konnte, gibt es nicht. Offen sind aktuell die Sanierung der Lindenstrasse – hier gab es eine Einsprache – und der Masterplan für die Entwicklung des historisch wertvollen Ortskerns Schinznach-Dorf. Bei Letzterem erfolgten auf den ersten Vorschlag 40 Eingaben. Leuthard sagt:

«Die Ortsgebiete werden jetzt nochmals separat begutachtet und neu beurteilt.»

Auf einen zusammenfassenden Bericht hofft der 62-Jährige im Jahr 2022. Beschäftigen wird das aber den Gemeinderat in der neuen Konstellation.

Am Montag führte Urs Leuthard die letzte Gemeinderatssitzung. Fabio Baranzini

Durch die Amtsabgabe gewinnt Urs Leuthard mehr Luft für anderes. «Das Amt als Ammann hat viel Zeit gebraucht.» Etwa fanden viele Anlässe am Abend statt. Insbesondere seiner Familie und dem Radfahren – seit 40 Jahren ist er mit dem Rennvelo unterwegs – will der Schinznacher sich zukünftig mehr widmen. In der Zeit, in der er früher Sitzungen führte, unternehme er nun wohl mal öfter eine längere Velotour. Zudem, so verrät Leuthard, habe er sich als frühzeitiges Weihnachtsgeschenk einen Flugsimulator angeschafft.

Abschliessend sagt Leuthard im Gespräch: «Ich hatte eine gute Zeit im Amt und habe es gerne gemacht. Die Bevölkerung hat mich 16 Jahre lang gut getragen.» Die politischen Aktivitäten in der Gemeinde will er weiterhin verfolgen. An den Gemeindeversammlungen wird der Schinznacher also auch in Zukunft nicht fehlen.

