Schinznach Das Budget 2021 steht erneut zur Diskussion: Für Kürzungen besteht wenig Spielraum Das Stimmvolk in Schinznach entscheidet ein weiteres Mal über das Budget 2021. Von einer Erhöhung des Steuerfusses sieht der Gemeinderat ab. Gerechnet wird mit einem Verlust von knapp 897'000 Franken. Michael Hunziker 07.04.2021, 07.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf die Oberdorfstrasse in Schinznach-Dorf: Zum überarbeiteten Budget findet eine Urnenabstimmung statt. Bild: Claudia Meier (7. März 2020)

Es bleibt bei 105%: Der Gemeinderat Schinznach hat beschlossen, beim Budget 2021 von einer Erhöhung des Steuerfusses abzusehen und eine höhere Verschuldung in Kauf zu nehmen. Das klare Resultat der Referendumsabstimmung werde sehr ernst genommen. Am Sonntag, 11. April, findet die Urnenabstimmung zum überarbeiteten Budget statt. Aus epidemiologischen Gründen, so die Behörde, wird verzichtet auf die Durchführung einer ausser­ordentlichen Gemeindeversammlung.