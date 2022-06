Schinznacher Gabriel Rosta fährt mit dem Velo ans Nordkap

Schinznach Bis Ende Juni wollte er ans Nordkap radeln: Warum der 21-jährige Bikeabenteurer nun schon zurück ist Am 29. April machte sich Gabriel Rosta mit seinem Velo von Schinznach Richtung Norwegen auf. Die 3000 Kilometer lange Tour hielt Höhepunkte, aber auch Grenzerfahrungen für ihn bereit. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

In gut drei Wochen radelte Gabriel Rosta zum norwegischen Nordkap. zvg

Es lief nicht wie geplant. Gabriel Rosta sagt am Telefon: «Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell vorwärtskomme.» 3000 Kilometer in 23 Tagen hat der angehende Bauingenieur von seiner Heimat in Schinznach über Deutschland und Finnland bis nach Norwegen mit dem Bike zurückgelegt.

Damit konnte Rosta seinen Solotrip mehr als doppelt so schnell beenden wie gedacht: Acht Wochen, schätzte er beim Start Ende April gegenüber der AZ, würde er für die Route mit Endpunkt am Nordkap benötigen.

Doch bereits am letzten Samstag kehrte der Schinznacher zurück in die Schweiz. Dass er so schnell war, hat gemäss Rosta verschiedene Gründe:

«Ich hatte oft extrem Glück mit dem Wetter. Pro Tag konnte ich durchschnittlich 120 Kilometer zurücklegen.»

Anfänglich hatte er mit 60 Kilometern gerechnet und damit, dass er – etwa wegen Schneefalls oder um sich eine Pause zu gönnen – an gewissen Stationen länger bleiben müsse.

Einer der besten Aspekte der Tour sei die Natur gewesen, verrät Rosta der AZ. zvg

Als der 21-Jährige am Nordkap ankam, hatte er noch so viel Zeit zur Verfügung, dass er beschloss, seine Tour zu verlängern. Etwa 600 Kilometer zusätzlich fuhr er in Norwegen: «Ich habe mir Sachen angeschaut, die mir Leute unterwegs empfohlen haben.» Ganz reibungslos verlief Rostas Vorhaben aber nicht immer.

17 Stunden fuhr er durch – am nächsten Tag zeigten sich die Folgen

Schon an Tag zwei quälten den Schinznacher Knieschmerzen. Er sei sich die langen Stunden auf dem Rad nicht gewohnt gewesen, von 0 auf 100 gestartet und habe seine Gelenke wohl überbeansprucht.

Am 29. April startete Gabriel Rosta seine Biketour in Schinznach. zvg

Ausserdem hätten die vielen Anstiege rund um das Mittelgebirge ihren Tribut gefordert. Aufgeben war aber keine Option:

«Ich bin auf gut Glück weitergefahren.»

Über die Zeit hinweg hätten die Schmerzen dann immer mehr nachgelassen.

Die Witterung im Norden zeigte Rosta ebenfalls ihre Zähne. Der Schinznacher erklärt: «Das Wetter ist megawechselhaft – wie bei uns in den Bergen.» In Finnland habe es während seiner Tour zwei Tage gestürmt. «Wegen des starken Gegenwinds hatte ich für die Strecke praktisch doppelt so lang wie normal.»

In Norwegen musste der gelernte Maurer zudem oft auf den Hauptstrassen mit dem Velo fahren. Um den starken Verkehr zu umgehen, habe er sich einmal entschieden, die Nacht durchzufahren. 17 Stunden lang war Rosta unterwegs. Erst am Folgetag holte ihn dann eine starke Müdigkeit ein: «Das brachte mich an meine Grenzen.»

Seiner grössten Angst musste sich Rosta auf seiner Tour aber nicht stellen. Denn die Sorge, dass er im Norden Bären anlocken würde, bewahrheitete sich nicht. Die Anwohnerinnen und Anwohner vor Ort gaben ebenfalls Entwarnung, sie selbst hätten teilweise in 45 Jahren keine gesehen. «Dafür sieht man extrem viele Elche und Rentiere – wie bei uns die Kühe am Strassenrand.»

Zum Abschied gab es geräuchertes Elchfleisch

Als das Beste an dem ganzen Unterfangen bezeichnet der zukünftige Student die «extrem schöne Natur, besonders in Norwegen». «Aber auch die Leute, die ich kennen gelernt habe», ergänzt Gabriel Rosta.

Persönliches Highlight der Tour ist für ihn eine Begegnung in Finnland:

«Mein Velo hatte einen Platten. Zwar wäre das mit meinem Flickmaterial wieder in Ordnung zu bringen gewesen – aber ich hatte es wegen eines Lochs in meiner Tasche verloren.»

Glücklicherweise nahm ihn eine ortsansässige Finnin mit. «Sie liess mich mein Velo in ihrem Haus reparieren, flickte das Loch in meiner Tasche und gab mir zum Abschied ein Stück geräuchertes Elchfleisch mit.»

Auch mit dem Übernachten habe es «extrem gut» geklappt. Während seiner Zeit in Deutschland sei er eigentlich immer bei fremden Leuten untergekommen. Dazu griff Rosta auf das Angebot der «Warm Showers Community» (Deutsch: Warme-Duschen-Gemeinschaft) zurück. Die Plattform bietet Kontakt zu Privatpersonen, die Radreisende mit Unterkunft oder anderen Leistungen unterstützen.

In Skandinavien übernachtete Rosta vor allem im Zelt. zvg

Auf der Route zwischen Bad Säckingen und der Hafenstadt Rostock habe er nur einmal gezeltet und nur einmal im Hotel übernachtet. «Da war ich wirklich im Nichts draussen und brauchte Strom für meine elektrischen Geräte.» In Skandinavien nächtigte Rosta dann vor allem im Zelt. «Da gab es einfach zu wenig Leute und man darf ja auch überall zelten», sagt der gelernte Maurer.

Bei der Ankunft machte sich Erleichterung breit

Mit Einsamkeit hatte Rosta auf seinem Solotrip nie zu kämpfen. Abends habe er meistens Gesellschaft gehabt. Der 21-Jährige sagt:

«Sicher gab es Tage, da wäre es schön gewesen, bei meiner Freundin oder Familie zu sein.»

Oft sei er unterwegs aber völlig eingenommen von der Natur und einfach zufrieden gewesen. Trotzdem habe sich bei ihm Erleichterung breitgemacht, als er vergangene Woche mit dem Nordkap auch das Ziel seiner Velotour erreichte: «Einerseits bin ich froh, dass alles geklappt hat. Auf der anderen Seite ist es cool, dass ich mir so etwas Grosses vornehmen konnte und es auch geschafft habe.»

Jetzt nach seiner Rückkehr in die Schweiz plant Rosta erstmals keine neuen Reiseprojekte. Er bemühe sich aktuell um eine temporäre Anstellung in seinem alten Lehrbetrieb, um vor dem Studienstart im September noch etwas Geld zur Seite legen zu können. Einen leidenschaftlichen Biker haben die letzten Wochen denn auch nicht aus ihm gemacht. Die längste Strecke, die er vorerst zurücklegen wolle, sei die zur Fachhochschule.

