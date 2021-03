Schinznach-Bad/Schinznach-Dorf Auffrischung nötig: Die Aarebrücke erhält eine stärkere Fahrbahnplatte Voraussichtlich im Jahr 2022 wird die Aarebrücke zwischen Schinznach-Bad und Schinznach-Dorf in Stand gestellt. Eine Herausforderung bei den Arbeiten sind die knappen Platzverhältnisse. Michael Hunziker 11.03.2021, 05.00 Uhr

Die Aarebrücke hat Baujahr 1951 und ist knapp 117 Meter lang. Bild: Michael Hunziker (9. März 2021)

Die knapp 117 Meter lange Aarebrücke zwischen Schinznach-Bad und Schinznach-Dorf braucht eine Auffrischung. Um den Übergang mit Baujahr 1951 weiter betreiben zu können, um die Tragsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit zu gewährleisten, seien Sanierungsmassnahmen notwendig, erklärt ­Simone Britschgi, stellvertretende Leiterin Kommunikation beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt.

Vorgesehen ist, die Fahrbahnplatte zu verstärken und den Belag zu ersetzen. Zum Einsatz komme neu ein sogenannter Ultra-Hochfester-Faserbeton, ein dichtes, hartes Material. Dieses verfüge über bessere Eigenschaften als normaler Beton, führt Simone Britschgi aus. Damit liessen sich bestehende Defizite ausmerzen.

Weiter erhält der Stahlunterbau einen neuen Farbanstrich und versehen wird die Aarebrücke mit einem neuen Geländer. Angepasst wird ebenfalls die Strassenentwässerung. Bis anhin wurde das Strassenabwasser direkt in die Aare geleitet, was nicht mehr der aktuellen Gesetzgebung entspricht. Neu wird das Regenwasser in Längsleitungen gesammelt, zum Ufer geleitet und von Feststoffen getrennt.

Erste Berechnungen gehen von 2 bis 3 Mio. Franken aus

Die Unterlagen für die Instandstellung der Stahlbetonverbundkonstruktion liegen bis 7. April öffentlich auf in der Gemeindeverwaltung Schinznach sowie der Stadtverwaltung Brugg. Zudem sind sie unter www.ag.ch/auflage-strassenprojekte abrufbar.

Ausgeführt werden sollen die Arbeiten von Frühjahr bis Sommer 2022. Als besondere Herausforderungen erwähnt ­Simone Britschgi auf Nachfrage einerseits die engen Verhältnisse. Erstellt werden müsse ein Gerüst unter der Brücke. Aber zwischen dem Wasserspiegel sowie den zu sanierenden Flächen bestehe nur wenig Platz. Andererseits weise der alte Korrosionsschutz Bleimennige, ein Pigment, auf. Simone Britschgi:

«Diese sind giftig und dürfen nicht in die Umwelt gelangen.»

Die Frage, mit welchen Einschränkungen die Verkehrsteilnehmer zu rechnen haben, kann Simone Britschgi zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Es würden Varianten geprüft. Auch die Kosten können noch nicht genau beziffert werden. Die ersten Berechnungen gehen etwa von einem finanziellen Aufwand von 2 bis 3 Mio. Franken aus.

Unter der Leitung der Firma Wartmann gebaut

Die Aarebrücke besteht aus drei Feldern, wovon die zwei äusseren Felder eine Spannweite von 34 Meter und das mittlere Feld eine Spannweite von 48,6 Meter aufweisen. Bild: Michael Hunziker

Die «Schweizerische Bauzeitung» veröffentlichte im Juni 1953 ein Zweites Stahlbau-Sonderheft, in dem der Strassenbrücke über die Aare ein Artikel gewidmet war. Autor Hans Gut erwähnte die Vorgängerin, die aus dem Jahr 1915 stammende, unter dem Namen Aarebrücke Birrenlauf bekannte Fachwerkbrücke, die im Zusammenhang mit dem Bau des Kraftwerks Wildegg-Brugg um 3,3 Meter hätte gehoben werden sollen. Bei dieser Gelegenheit habe sich der Bauherr jedoch zu einem Neubau entschlossen.

Die neue Aarebrücke sei die dritte der durch die Firma Wartmann mit Sitz in Brugg in drei Jahren erstellten grösseren vollwandigen, geschweissten Brücken in der Schweiz, «die auf Grund neuer Erkenntnisse auf dem Gebiete der geschweissten Stahlkonstruktionen gebaut wurden», hält der Autor fest. Und:

«Durch ihre sehr einfache Konstruktion und eine ansprechende Linie, die sich unauffällig dem Gelände einfügt, findet die Brücke allgemeinen Beifall und darf wohl als schönes Beispiel dafür gelten, was heute dem modernen Stahlbrückenbau für Möglichkeiten offenstehen.»

Durch die geplante Instandstellung – mit dem Korrosionsschutz sowie der Verstärkung – wird eine Verlängerung der Nutzungsdauer von 30 bis 40 Jahren angestrebt.