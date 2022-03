Die aarReha Schinznach verzeichnet ein Rekordjahr

Schinznach-Bad So viele Patientinnen und Patienten wie nie zuvor: Rehaklinik verzeichnet Rekordjahr Hohe Auslastung im stationären Bereich: Die aarReha Schinznach erzielt einen Umsatz von 36,7 Mio. Franken. 18.03.2022, 05.00 Uhr

Der Kapazitätsausbau der Klinik trägt Früchte. jam (14. August 2020)

Die aarReha Schinznach hat im 2021 so viele Patientinnen und Patienten wie nie zuvor behandelt, teilt das Unternehmen mit Sitz in Schinznach-Bad mit. Der im 2020 in Betrieb genommene und sogleich durch Covid wieder gebremste Kapazitätsausbau der Klinik habe erstmals Früchte getragen. Dies zeige sich auch im Umsatz: Mit 36,7 Mio. Franken erreichte das Unternehmen einen Rekord.

Zurückzuführen ist das Rekordjahr auf die gute Auslastung im stationären Bereich von 94,8%, führt die aarReha Schinznach in einer Medienmitteilung aus:

«Vor allem die geriatrische und internistische Rehabilitation haben gegenüber dem Vorjahr weiter an Bedeutung zugenommen.»

Aufgrund von Mindererträgen – unter anderem Café Aareblick – sowie hohen Zusatzaufwendungen – Covid-Material, Covid-Eingangskontrollen, hoher Anteil an externem Personal im Pflegebereich – liege das Betriebsergebnis mit 267'000 Franken jedoch unter Budget.

Dank den kantonalen Covid-Entschädigungen für das Jahr 2020 sowie den Überschuss­beteiligungen von Krankentaggeld- und Unfallversicherern für die Periode 2018–20 zeige das Jahresergebnis unter dem Strich ein Plus von 1,557 Mio. Franken. Das Unternehmen hält fest:

«Es zeigt sich, dass sich die strategischen Massnahmen wie Erhöhung der stationären Kapazitäten in Zofingen und Schinznach, die Stärkung der ambulanten Leistungen sowie die hohen Qualitätsansprüche positiv auf den Geschäftsverlauf auswirken.»

Die aarReha Schinznach gehört zu den führenden Institutionen für stationäre und ambulante Rehabilitation und ist spezialisiert auf die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparats, chronischen Schmerzen, Einschränkungen nach Operationen und geriatrischen Beeinträchtigungen. Neben den zwei Kliniken in Schinznach und Zofingen betreibt die aarReha Schinznach ein Ambulatorium am Fachhochschul-Campus Brugg-Windisch und bietet dank verschiedener Kooperationen auch Therapieleistungen am Wohnort der Patientinnen und Patienten und in Pflegeheimen an.

Das Unternehmen beschäftigt rund 380 Mitarbeitende aus Medizin, Therapie, Gastronomie, Hauswirtschaft und Administration. (az)