Schinznach-Bad: Brugger Einwohnerräte laden Bevölkerung ein

Schinznach-Bad «Initialzündung»: Sie setzt sich dafür ein, dass die Leute im neusten Brugger Stadtteil politisch Anschluss finden Pfarrerin Esther Graf ist im 50-köpfigen Brugger Einwohnerrat die einzige Vertreterin aus Schinznach-Bad. Im Frühling 2023 zieht sie weg. Vier bürgerliche Politikerinnen und Politiker sind nun aktiv geworden und werden Wünsche und Anliegen in Schinznach-Bad abholen. Warum die Linken und Grünen noch nicht involviert sind. Claudia Meier Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Esther Graf wurde bei den Gesamterneuerungswahlen im November 2021 mit 705 Stimmen für die EVP in den Einwohnerrat Brugg gewählt. Bild: zvg

Bei der Schlusssitzung des Brugger Einwohnerrats im Dezember geht es meistens locker zu und her. Diesmal stand die Besichtigung der neuen Stadtbibliothek im Effingerhof auf dem Programm und das bereits zur Tradition gewordene Nachtessen im Salzhaus. Am Tisch diskutierten die Einwohnerratsmitglieder Esther Graf (EVP), Ruedi Füchslin (FDP), Angelika Curti (Die Mitte) und Miro Barp (SVP) unter anderem über Schinznach-Bad.

Das Dorf mit seinen gut 1300 Einwohnerinnen und Einwohnern war bis Ende 2019 eine eigenständige Gemeinde. Seit 2020 gehört Schinznach-Bad mit dem gleichnamigen Bahnhof zur Stadt Brugg, in der aktuell über 13'000 Personen leben. Auf den Fusionszeitpunkt hin gab es damals keine Neuwahlen im grösseren Wahlkreis, weil der Zusammenschluss nicht mit dem Start einer neuen Legislatur zusammenfiel. Und auch aus Kostengründen. Die Bevölkerung von Schinznach-Bad war daher am Anfang weder in der Legislative noch in der Exekutive vertreten.

Ihre Pensionierung veranlasst sie zum Rücktritt

Bei den Gesamterneuerungswahlen im Herbst 2021 gelang Pfarrerin Esther Graf aus Schinznach-Bad auf der Liste der EVP auf Anhieb die Wahl in den Brugger Einwohnerrat. Die 64-Jährige verdrängte die bisherige Parteikollegin Doris Erhardt aus dem Stadtteil Lauffohr mit 51 Stimmen Vorsprung aus dem Amt. Doch für Graf ist es ein kurzes Gastspiel.

Im April 2023 geht die Pfarrerin von Birr in Pension und muss das Pfarrhaus in Schinznach-Bad verlassen. Sie hat sich entschieden, aus ihrer Wohngemeinde wegzuziehen. Das bedeutet, dass Schinznach-Bad nach knapp eineinhalb Jahren bereits nicht mehr im Einwohnerrat vertreten ist.

Miro Barp (SVP) sitzt seit 2018 im Einwohnerrat Brugg. Bild: Mathias Förster

Lange bevor die nächsten Kommunalwahlen anstehen, laden nun Esther Graf, Ruedi Füchslin, Angelika Curti und Miro Barp die Bevölkerung von Schinznach-Bad am Samstag, 21. Januar, zwischen 13.30 und 15 Uhr ins Foyer der Mehrzweckhalle ein. Bei einem kleinen Umtrunk sollen die Bevölkerung und die Einwohnerratsmitglieder ins Gespräch kommen sowie Anliegen und Wünsche deponiert werden.

Auch Vertretungen der Linken und Grünen seien an diesem Anlass sehr willkommen. Die Parteien würden noch angeschrieben, sagen Miro Barp und Esther Graf.

Im Idealfall findet jährlich ein Austausch statt

Seit der Fusion mit Brugg vermissten einige Leute in Schinznach-Bad die Todesanzeigen und die Mitteilungsblätter der Gemeinde, weiss Graf, die auch Mitglied im Quartierverein Schinznach-Bad ist. Zudem sei der öffentliche Verkehr immer wieder ein Thema. Die EVPlerin betont: «Wir wollen vor allem den Puls in der Bevölkerung spüren.» Sie spricht von einer «Initialzündung», nach der im Idealfall jährlich ein Austausch mit den Einwohnerinnen und Einwohnern folgen wird.

Wenn Graf aus dem Einwohnerrat ausscheidet, könnte Doris Erhardt, die bei der Nichtwiederwahl auf dem ersten Ersatzplatz gelandet war, nachrutschen. Doch die Lauffohrerin und die beiden anderen Frauen auf der Ersatzliste verzichten, wie Erhardt der AZ sagt. Die EVP werde eine Person nachnominieren und den Namen rechtzeitig bekanntgeben.

