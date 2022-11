Elena Quirici gibt seit einigen Wochen Kindern Karate Unterricht

Schinznach-Bad Für Elena Quirici geht ein Traum in Erfüllung: Bereits Dreijährige können ihre Karateschule besuchen Die Schinznacherin hat nach der Olympiateilnahme im letzten Jahr und schwierigen Monaten einen neuen Schritt gewagt. Zusammen mit ihrem Freund führt sie seit wenigen Wochen Kinder in die Karatewelt ein. Noah Merz Jetzt kommentieren 23.11.2022, 05.00 Uhr

Elena Quirici hat nach den Olympischen Spielen eine neue Leidenschaft entdeckt. Severin Bigler

Direkt unter der Feuerwehrgarage in Schinznach-Bad im Untergeschoss versteckt hinter einer Tür liegt der Trainingsraum von Elena Quirici. Auffallend und einprägsam ziert das Logo ihrer neuen Karateschule mit der Aufschrift Quirici2020 eine weisse Wand.

Seit Dezember 2021 und der Gründung ihrer Firma Elena Quirici GmbH befindet sie sich täglich in Schinznach-Bad. Der Grund, wieso sie ein Unternehmen gegründet hat, liegt in der Olympiateilnahme in Tokio im letzten Jahr. Nach dem emotionalen 5. Platz gönnte sich Elena Quirici eine Pause. Diese bot Zeit für Reflexion.

Strahlende Kinderaugen waren der Auslöser

Dazu sagte sie der AZ in diesem Sommer: «Mein Team und ich sind zusammengesessen und haben geredet. «Da habe ich gemerkt, dass ich noch etwas anderes brauche als nur den Sport.» Als sie von Tokio in die Schweiz zurückgekehrt sei, habe sie eine grosse Wertschätzung erlebt – und viele strahlende Kinderaugen, die zu der Karateka aufsahen. So hat sich für Quirici eine zweite Vision entwickelt: «Früher habe ich Karate nur für mich gemacht. Jetzt würde ich gerne auch Kinder dazu inspirieren.»

Drei Kinder kommen hier in den Genuss von Trainingseinheiten mit der erfolgreichen Karateka. Video: Noah Merz

Dies führte dazu, dass Quirici nun mit ihrem Partner, dem ehemaligen Karateprofisportler Raul Cuerva Mora, Trainings für angehende und aktive Profis anbietet. Dazu nutzt die 28-jährige dies, um selbst auf höchstem Niveau Trainingspartner zu haben und um voneinander zu lernen.

Inzwischen läuft das Projekt unter dem Namen Quirici2020. Anfänglich stand die Zielgruppe Quiricis klar fest: «Wir wollen zukünftige Medaillengewinner auf internationalem Niveau formen», sagte Quirici noch im Sommer.

Seit November werden Kinder trainiert

Rund fünf Monate später erweiterte sich das Angebot ihrer Karateschule sichtlich. Bereits mit drei Jahren ist es nun möglich, erste Schritte im Karatesport in Angriff zu nehmen. Dafür muss man jedoch keine Ambitionen aufweisen, eine Karriere im Profisport anzustreben. Quirici erzählt:

«Unser Antrieb, Karate jüngeren Generationen beizubringen, besteht in erster Linie darin, unsere Dankbarkeit gegenüber dem Sport anderen Menschen weiterzugeben. Dabei ist uns wichtig, die Konzentration, den Fokus und die Mentalität zu vermitteln, für einen Traum zu kämpfen, egal wie steinig der Weg aussehen mag.»

Die Teilnehmenden werden auf spielerische Weise an das Karate herangeführt. Severin Bigler

Dreijährige Kinder in das Training einzuführen, ist laut Quirici sehr anspruchsvoll: So sei es wichtig, die Kinder in jungen Jahren abzuholen, damit sie schon früh wissen, wie sie mit ihrem Körper umgehen sollen. Derweil bringen Quirici und Cuerva Mora mit Ringen, Hütchen und einem kleinen Parcours die Kinder auf spielerische Weise dazu, die Hände, Füsse und den Kopf richtig einzusetzen.

Zwei Wochen nach Beginn der ersten Trainings besetzten bereits zwölf Kinder zwischen drei bis zwölf Jahren die Trainingslektionen. Je nach Alter werden die Lektionen intensiviert und der Fokus wird auf den eigentlichen Sport gelegt.

Zusammen mit ihrem Freund Raul Cuerva Mora führt Quirici die Kinder durch das Training. Severin Bigler

Gleichzeitig trainiert Quirici selbst täglich sechs Stunden. Wie zu erfahren ist, verfolgt sie dabei grosse Ziele für die kommende Saison:

«Ich möchte im nächsten Jahr an der Europameisterschaft und an den European Games sowie der Weltmeisterschaft goldene Resultate erzielen.»

Es schliesst sich für Quirici ein Kreis nach turbulenten Monaten mit etlichen Turnieren und der schliesslich krönenden Olympiateilnahme. Für sie sei es nach schwierigen mentalen Monaten wichtig gewesen, wieder zur alten Elena zurückzufinden und die Freude am Sport zurückzugewinnen. Eine Stunde lange durfte die AZ bei einem Training vorbeischauen. Hierbei fällt schnell auf, diese Frau ist stärker denn je.

