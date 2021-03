Scherz Nach 39 Jahren geht Maler Bieri an die nächste Generation: «Ich dachte, das würde ich nie im Leben machen» Dieses Jahr übergibt Roger Bieri die Leitung seines Scherzer Malergeschäfts. Noch vor ein paar Jahren hätte keiner der beiden Nachfolger diesen Schritt gewagt. Maja Reznicek 09.03.2021, 05.00 Uhr

Der ehemalige Chef Roger Bieri (von links) mit den Nachfolgern Jérôme Kneuss und Pia Irie im Malergeschäft in Scherz. Bild: Severin Bigler

Am Anfang standen ein Fiat und 1000 Franken. Das Geld hatte Roger Bieri nach einer dreimonatigen Amerikareise mit seiner Frau im Jahr 1982 noch übrig. Mit Auto und kleinem Budget machte er sich auf Anraten eines Kollegen als Maler Bieri selbstständig. Der Habsburger erinnert sich mit einem Schmunzeln:

«Ich habe alles selbst aufgebaut und wollte nie Angestellte haben.»

Heute, 39 Jahre später, sind acht Personen im Betrieb an der Unterdorfstrasse 100 in Scherz tätig, darunter ein Auszubildender. Seit jeher arbeitet das Team bei seinen Projekten – von klassischen Malerarbeiten über Farbkonzepte bis zur Schimmelbehandlung – meist für Privatkunden.

Ehemaliger Chef Roger Bieri Bild: Severin Bigler

Das werde sich nicht ändern, auch wenn nun bei der Führung andere anpacken, sagt Roger Bieri. Ab 2021 übernehmen Tochter Pia Irie und Mitarbeiter Jérôme Kneuss die Leitung der Maler Bieri AG. Keiner der beiden hätte noch vor ein paar Jahren an diesen Schritt gedacht.

«Ich will ein Leben lang im Betrieb bleiben»

Pia Irie stiess vor fünfzehn Jahren zum Geschäft ihres Vaters. Nach der Ausbildung zur Floristin arbeitete sie im Familienbetrieb mit. Dann entschied sich die heute 35-jährige Scherzerin, auch die Malerlehre zu absolvieren: «Statt einfach nur zu arbeiten, wollte ich die Zeit nutzen. Weil ich schon eine erste Lehre abgeschlossen hatte, dauerte die Ausbildung nur zwei Jahre und die sind schnell gemacht.» Das Geschäft übernehmen wollte sie damals aber nie – zumindest nicht allein. Irie sagt:

Nachfolgerin Pia Irie Bild: Severin Bigler

«Ich hatte Angst vor diesem Schritt, weil ich sah, wie viel mein Vater immer gearbeitet hat. Das ist nichts für mich.»

Trotz der Familienbande funktionierte es im Team sehr gut, klappte die Zusammenarbeit reibungslos. Die Bereitschaft, den Betrieb zu leiten, sei fliessend gekommen und habe viel mit Jérôme Kneuss zu tun.

Kneuss erlernte den Malerberuf ebenfalls als Zweitausbildung, nachdem er bereits die Lehre zum Architekturmodellbauer abgeschlossen hatte. Der 36-jährige Brugger begann 2008 bei Roger Bieri: «Mir war schnell klar, dass ich ein Leben lang im Betrieb bleiben will.» Sein Plan sei es aber auch nicht gewesen, das Geschäft seines Chefs später zu leiten. Kneuss erzählt: «Ich dachte, das würde ich nie im Leben machen.» Doch es kam anders.

Im Team ist man gemäss Pia Irie «wie Freunde»

Eine Rückenverletzung zwang Jérôme Kneuss Ende 2017 dazu, im Ausseneinsatz kürzerzutreten. Er begann sich in die Büroarbeiten der Maler Bieri AG einzufuchsen. Roger Bieri stellt fest: «Er wurde immer aktiver, was die Planung betraf.»

Jérôme Kneuss (von links), Roger Bieri und Pia Irie liegen ihre Mitarbeitenden, die im Schaufenster zu sehen sind, besonders am Herzen. Bild: Severin Bigler

Gemeinsam mit Pia Irie habe es sich dann einfach ergeben, dass die beiden im Zuge der Pensionierung des Chefs den Betrieb übernehmen. Im Januar 2021 wurde aus der Einzelfirma eine Aktiengesellschaft: die Maler Bieri AG. Kneuss ist nun deren Geschäftsleiter. Roger Bieri fungiert bis auf weiteres als Präsident des Verwaltungsrats, die anderen als dessen Mitglieder.

Für Roger Bieri ist die Übergabe ein Glücksfall. «Ich kann den Betrieb mit gutem Gewissen weitergeben.» Hätte sich keine passende Nachfolge gefunden, wäre es ihm lieber gewesen, ganz zu schliessen. Der 64-Jährige sagt: «Jeder sollte gerne arbeiten kommen. Denn ein gutes Team kann Berge versetzen.» Auf ein solches könnte sich die Jungmannschaft verlassen, wie Pia Irie sagt:

«Wir sind wie Freunde. Mein Vater ist ein bisschen der Vater aller Mitarbeitenden.»

Man begegne sich im Betrieb auf Augenhöhe. «Mir war das Menschliche von Anfang an sehr wichtig. Ob verlängerte Ferien oder Teilzeitarbeit – ich versuchte immer, zu ermöglichen», sagt Bieri. Aktuell sind sechs der acht Mitarbeitenden in einem Teilzeitpensum angestellt, was selten für ein Handwerksunternehmen sei.

Geschäftsleiter Jérôme Kneuss Bild: Severin Bigler

Kneuss ergänzt: «Bei uns haben alle ein Mitspracherecht bei Entscheidungen. Da diskutiert man auch mal über das richtige Klebeband.» Kein Wunder, sind die meisten im Team bereits seit 2 bis 15 Jahren in der Firma. Jüngstes Mitglied ist der Lernende, ein Immigrant aus Somalia.

Der ehemalige Chef will nur langsam aussteigen

Mit der neuen Leitung zieht ein frischer Wind in der Maler Bieri AG auf. Kneuss professionalisiere die Planung und Organisation des Betriebs, setze die neuen Medien geschickt ein, sagt der Verwaltungsratspräsident begeistert. Pia Irie möchte als Verantwortliche für Farbkonzepte gestalterisch Neues einbringen und hat bereits viele Ideen. «Für uns ist insbesondere wichtig, dass das Team weiterhin gerne hier arbeitet», stellt Kneuss fest. Bezüglich des Handwerks sei man nämlich schon sehr modern.

Obwohl er die Führung abgibt, wird Roger Bieri weiterhin im Scherzer Unternehmen anzutreffen sein. Aktuell ist er in einem 80-Prozent-Pensum angestellt und will nur langsam aussteigen. Die Belastung durch den Betrieb sei im Laufe der Jahre stetig gestiegen. Er sei froh, dass er nun nur «Büezer» sein könne. Bieri lacht und sagt: «Hoffentlich darf ich noch einige Zeit Pinsel putzen.»