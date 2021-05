Scherz Besorgte Eltern fürchten um den Schulstandort und fühlen sich übergangen Unmut herrscht im Ortsteil Scherz: Die künftigen Fünft- und Sechstklässler sollen schon ab August in Lupfig zur Schule gehen. Ein Informationsabend und ein persönlicher Austausch haben nicht für eine Klärung gesorgt, sagt ein betroffener Elternteil. Die Stimmung sei aufgeladen gewesen. Die Bedenken der Eltern würden nicht gehört. Michael Hunziker 03.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schulhaus in Scherz: Mit der Fusion mit Lupfig wurde festgelegt, dass Kindergarten sowie Unter- und Mittelstufen wie bisher in den einzelnen Ortsteilen geführt werden.

Bild: mhu (1. Juni 2018)

Es brodelt in Scherz: Die Eltern fürchten um den Schulstandort, fühlen sich nicht verstanden und übergangen. Was ist passiert? Mit dem Zusammenschluss von Scherz und Lupfig auf Anfang 2018 ist festgelegt worden, dass sowohl Kindergarten als auch Unter- und Mittelstufen wie bisher in den einzelnen Ortsteilen geführt werden. Dieser Punkt im Fusionsvertrag soll geändert werden an der bevorstehenden Gemeindeversammlung am 18. Juni.

Der Lupfiger Schulleiter Jürg Baur ist nun Mitte April mit einem Brief an die Eltern der zukünftigen Scherzer Fünft- und Sechstklässler gelangt. Er bittet sie um die – vorzeitige – Einwilligung, die Kinder bereits ab August vorerst für das kommende Schuljahr 2021/22 im Ortsteil Lupfig in die Schule schicken zu können. Weil eine Lehrperson ausgefallen ist, besuchen die jetzigen Fünft- und Sechstklässler vorübergehend schon heute dort den Unterricht.

Überrumpelte Eltern erteilten Einwilligung nicht

Die betroffenen – überrumpelten – Eltern allerdings waren nicht einverstanden mit diesem Vorgehen, erteilten ihre sofortige Einwilligung nicht. In einem weiteren Schreiben gut eine Woche später wurden die Eltern dann darüber ins Bild gesetzt, dass am Entscheid festgehalten werde: Die Scherzer Fünft- und Sechstklässler gehen ab August in die Schule in Lupfig.

Am letzten Donnerstag hat ein Informationsabend für die Eltern stattgefunden in der Turnhalle Scherz. Medienvertreter waren keine eingeladen. Auf Anfrage der «Aargauer Zeitung» verwies der Gemeinderat im Vorfeld auf die Coronaregeln, die maximal 50 Personen erlauben. Es würden sehr viele Teilnehmer erwartet.

Das Wohl der Kinder war kein Thema bei Behörden

Gegen 30 Stühle seien bereitgestellt worden, rund 20 Personen seien der Einladung gefolgt, sagt ein betroffener Elternteil tags darauf am Telefon. Die Diskussionen seien emotional gewesen, die Stimmung aufgeladen. Anwesend gewesen seien Vertreter von Gemeinderat und Schulpflege, der Schulleiter sowie die Schulhausleitung. Für Klärung allerdings, sagt die Person auch Stunden nach dem Anlass hörbar aufgebracht, habe der angekündigte persönliche Austausch nicht gesorgt.

Die Behördenvertreter sowie der Schulleiter hätten sich angegriffen und überrascht gezeigt über die Haltung der Eltern, die ihre Kinder nicht nach Lupfig schicken wollen, ohne die Gemeindeversammlung abzuwarten. Verwiesen worden sei auf die Klassengrössen und Klasseneinteilungen, auf die Schulraumplanung sowie auf die neue kantonale Ressourcenverordnung. Kurz: Es sei herumgeritten worden auf den Zahlen.

Varianten aber seien keine aufgezeigt worden, Alternativen nur wenige, für die Schule Scherz suboptimale. Auf die Eltern sei stattdessen Druck ausgeübt worden. Das Wohl der Kinder, um das es gehe, sei auf Behördenseite überhaupt kein Thema gewesen, ärgert sich die Person.

Dem Gemeinderat und der Schulleitung wurden Briefe der Kinder übergeben, die sie vorgängig verfasst hatten. In diesen äussern sie ausdrücklich den Wunsch, bis zur 6. Klasse die Schule in Scherz besuchen zu dürfen.

Vor allem Kommunikation sorgt für Kritik

Die Bedenken der Eltern würden nicht gehört, ihre Einwände nicht aufgenommen, ihre Argumente mit Verweis auf Finanzen und Ressourcen niedergemäht, sagt der betroffene Elternteil. Der Elternabend sei eine Machtdemonstration gewesen der Behörden, wie eine Ohrfeige.

Vieles sei – trotz mehrmaligen Nachfragens – unbeantwortet geblieben. Beispielsweise die Frage, warum die Gemeindeversammlung über etwas abstimmen muss, das die Behörden offenbar bereits beschlossen haben, warum die Stimmberechtigten also vor vollendete Tatsachen gestellt würden und gar kein Mitspracherecht hätten.

Die betroffenen Eltern kritisieren die Kommunikation, die von Anfang an schlecht gewesen sei. Es fehle die Transparenz, es finde kein Austausch statt:

«Wir wünschen uns eine Begegnung auf Augenhöhe, schliesslich geht es um unsere Kinder.»

Das Vertrauen in Schulleitung sei im Keller.

Einen harten Stand habe die Schulhausleitung in Scherz, die gute Arbeit leiste und sich mit viel Herzblut für den Standort einsetze.

Nach Elternabend macht sich Ernüchterung breit

Die Scherzer seien keine Eigenbrötler und Verhinderer, hätten Möglichkeiten aufgezeigt, betonen die betroffenen Eltern. «Wir bieten Hand für eine Lösung.»

Es gehe auch um die Wertschätzung gegenüber dem Ortsteil Scherz mit seinen Bedürfnissen und Traditionen. Es finde ein schleichender Abbau statt, Beispiel Skilager. Für das nächste Schuljahr kann dieses für die Schule Scherz noch ein letztes Mal separat durchgeführt werden.

Die beschauliche Schule mit den kleinen Klassen und dem grossen Zusammenhalt verfüge über viele Qualitäten – das sei ein riesengrosser Standortvorteil und für viele Eltern auch ein entscheidender Punkt bei der Wahl des Wohnorts.

Nach dem über zweistündigen Elternabend sind die Er­nüchterung sowie der Unmut gross bei den betroffenen Eltern:

«Es ist uns nicht klar, was ist, wie es mittel- und langfristig weitergeht.»

Der zuständige Gemeinderat Peter Hochstrasser wollte noch keine Stellung nehmen zum Thema Schule in Scherz. Am kommenden Mittwoch ist für die Medien ein Treffen vorgesehen mit Vertretern des Gemeinderats und der Schulpflege sowie mit der Schulleitung.