Scherz 43-Jähriger weicht anderem Auto aus und prallt gegen einen Baum Gemäss eigenen Aussagen musste ein Autofahrer einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Daraufhin ist er gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer musste ins Spital gebracht werden. 05.05.2021, 10.16 Uhr

Der Mann prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Kapo AG

(az) Der Unfall ereignete sich am Dienstagkurz vor 13 Uhr in Scherz. Ein 43-jähriger Autofahrer fuhr von Lupfig in Richtung Schinznach Bad. Dabei musste er gemäss eigenen Aussagen einem entgegenkommenden Auto ausweichen. Deshalb sei er von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Lenker wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.