Gewerbeausstellung Schega23 findet in neuer Lokalität statt

Schenkenbergertal «Wir sind die einzige Gewerbeschau der Schweiz mit einem eigenen Bahnhof»: Veranstalter geben Einblick in die nächste «Schega» Im September 2023 findet der dreitägige Anlass in Schinznach-Dorf wieder statt. Laut den Veranstaltern handelt es sich bei der elften um eine ganz besondere Ausgabe. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von links: OK-Präsident Daniel Streit, Schinznacher Gemeindeammann Peter Zimmermann sowie die beiden Co-Geschäftsführer des Gartencenters Zulauf Christian und Johannes Zulauf informieren am zukünftigen Veranstaltungsort über die Schega23. Maja Reznicek

Es war ein Startschuss inmitten von Pflanzen und Töpfen. Im «Treibhaus» begrüsste Daniel Streit zur Presseinformation zur Schega23. Hier, in der Verpackhalle der Gartencenter Zulauf AG in Schinznach-Dorf, sollen in knapp zehn Monaten rund 10’000 Menschen der Schenkenberger Gewerbeausstellung einen Besuch abstatten.

Der Präsident des Organisationskomitees (OK) sagte am 3. November stolz:

«1984 führten wir die erste Ausgabe durch, jetzt sind wir bereits bei der elften.»

Alle vier Jahre präsentieren sich regionale Unternehmen an dem dreitägigen Anlass. Diesen bezeichnete Streit «ganz klar als gesellschaftlichen Höhepunkt im Tal». Und ergänzte: «Persönliche Kontakte sind auch oder gerade im Internetzeitalter ein wichtiger Faktor für den geschäftlich Erfolg.»

Die neue Lokalität der Schega: das Gartencenter Zulauf. Maja Reznicek

Dem schloss sich der Schinznacher Gemeindeammann Peter Zimmermann an: «An der Schega ist es fast wie an einem Dorffest, ein Sehen und Gesehenwerden.» Bekanntschaften könnten gepflegt werden, gleichzeitig handle es sich aber auch um eine Leistungsshow für das lokale Gewerbe, das im ganzen Tal rund 2800 Arbeitsplätze biete.

Der Gewerbeverein geht ins 40. Gründungsjahr

Voraussichtlich 90 Gewerbler aus der Region werden zwischen dem 1. und dem 3. September 2023 an der Schega23 ausstellen. Traditionellerweise seien darunter auch Betriebe aus angrenzenden Gemeinden wie etwa Auenstein oder Villnachern, heisst es in einer Mitteilung.

Organisiert wird die Veranstaltung von einem neunköpfigen Organisationskomitee: Neben OK-Präsident Daniel Streit amtet als Vizepräsident Martin Oeschger. Ebenfalls beteiligt sind Peter Häusermann (Aktuar), Thomas Süess (Bau/Standbau), David Schmid (Bau/Standbau), Beatrix Brugger (Tombola), Barbara Leder (Gastronomie), Peter Härdi (Marketing) und Markus Oeschger (Finanzen).

Insgesamt neun Personen umfasst das Organisationskomitee. Maja Reznicek

Ganz besonders sei in diesem Jahr, dass die Ausstellung wieder in einer neuen Lokalität durchgeführt werde, erklärte Daniel Streit. Hatte der Anlass traditionellerweise sein Zuhause auf dem Schulareal in Schinznach-Dorf, fand er schon im Jahr 2019 wegen Bauarbeiten im Gewerbepark der Samuel Amsler AG statt. Der erneute Wechsel sorge für ein grosses Highlight, führte Streit aus:

«Wir sind die einzige Gewerbeschau der Schweiz mit einem eigenen Bahnhof.»

Unter Volldampf werde die Baumschulbahn während allen drei Ausstellungstagen unterwegs sein.

Die Baumschulbahn hatte ihre Jungfernfahrt im Jahr 1978. Hans Christof Wagner

Ausserdem freue man sich, erklärte Gemeindeammann Zimmermann, über den Standort beim «bekannten Zulauf» – auch wegen der guten Anbindung. Beispielsweise liegt die Bushaltestelle direkt vor dem zukünftigen Festgelände. Speziell ist die nächste Schega laut dem OK-Präsidenten auch aus einem anderen Grund.

Im kommenden Jahr feiert der Gewerbeverein Schenkenbergertal seinen 40. Geburtstag. Zu diesem Jubiläum solle eine besonders attraktive Ausgabe der Veranstaltung auf die Beine gestellt werden.

Streetfoodfestival stillt den Hunger

Zusätzlich zu den Ständen der Gewerbetreibenden bietet die Schega23 auf den insgesamt 1800 Quadratmetern ein Rahmenprogramm. Neben der Baumschulbahn wartet die Gastregion Klewenalp – «dem Ausflugsparadies im Herzen der Zentralschweiz» – an ihrem Stand mit verschiedenen Attraktionen auf.

Die Region Klewenalp befindet sich im Kanton Nidwalden. Beat Brechbuehl

Für den gastronomischen Teil der Veranstaltung setzt das Organisationskomitee auf ein Streetfoodfestival. Es sei ein vielfältiges Angebot zu erwarten, erklärt Streit:

«Vom Raclette über die Frühlingsrolle bis zur Bratwurst aus dem Schenkenbergertal wird alles geboten.»

Bis man davon kosten kann, dauert es aber noch einige Zeit. Gastgeber Johannes Zulauf erklärte dann auch an der Presseinformation, dass das Team des Gartencenters stolz sei, für den Anlass angefragt worden zu sein, und sich sehr darauf freue, aber: «Es gibt bis zur Schega noch ein paar Sachen zu tun.» Diesen Montag verschickten die Veranstalter, so Streit, die Einladungen an die potenziellen Aussteller.

Interessierte Unternehmen können sich direkt über www.schega.ch anmelden. Anmeldeschluss ist der 15. Dezember 2022.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen