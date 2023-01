Schinznach: Ihre Bezirksschüler sollen auch nach Möriken-Wildegg

Schenkenbergertal «Ohne Bez trocknen wir aus»: Schinznach schickt Schüler ebenfalls nach Möriken-Wildegg – und sorgt für emotionale Reaktionen Die letzte Gemeinde aus dem Verband der Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal hat ihre Alternative zur Bildungsinstitution in Schinznach-Dorf bekanntgegeben. Bei der Ergebnispräsentation am Mittwoch kam auch die Frage nach dem Zeitplan des Vorhabens auf. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 26.01.2023, 17.35 Uhr

Die Standortwahl warf bei den Schinznacherinnen und Schinznachern am Anlass am Mittwochabend zahlreiche Fragen auf. Maja Reznicek

Die Zeit drängt. «Es besteht Druck seitens Chestenberg», erklärte Peter Zimmermann am Mittwochabend in der bis zum letzten Stuhl besetzten Aula des Schulhauses Feldschen. Der Schinznacher Ammann ergänzt:

«Möriken-Wildegg plant den neuen Schulraum bereits – sie müssen bis Ende Januar wissen, ob wir dabei sind oder nicht.»

Nachdem im Winter die Schliessung der Bezirksschule in Schinznach-Dorf offiziell geworden war, mussten die betroffenen Verbandsgemeinden der Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal (KSOS) sich nach einer Alternative umsehen.

Gegenüber anderen Varianten haben sich Auenstein, Veltheim und Thalheim inzwischen dafür ausgesprochen, ihre Bezlerinnen und Bezler nach Möriken-Wildegg zu schicken. Deren Kreisschule Chestenberg soll um maximal 24 Abteilungen erweitert werden. Auch Schinznach hat sich am 25. Januar offiziell für diese Option entschieden.

Die Räumlichkeiten der Oberstufe Hellmatt, die zur Kreisschule Chestenberg gehört, sind mit den 13 Abteilungen aus dem aktuellen Schuljahr voll ausgelastet. Jetzt plant Möriken-Wildegg einen Ausbau. Michael Küng

Ebenfalls geprüft worden war der Standort Brugg. Laut Zimmermann startet die Stadt zirka in zwei Jahren mit der Planung von neuem Schulraum im Zentrum. Dieser soll 2029/30 bereit sein.

Mitbestimmung und Talregion machten den Unterschied

Stephan Burkart, Vizeammann von Schinznach. Alex Spichale

Um die beste Variante zu evaluieren, hat Schinznach eine Nutzwertanalyse durchgeführt. Dafür definierte eine zehnköpfige Arbeitsgruppe aus Fachpersonen des Bereichs Bildung – darunter Lehrpersonen, die Schulleitung des KSOS sowie ehemalige Schulpflegemitglieder – als auch politische Vertreter Vergleichskriterien.

Schliesslich wurden folgende fünf gewählt, gewichtet und dann mit Punkten bewertet: Schulweg (34 Prozent), (politische) Mitbestimmung (16 Prozent), Betreuung (21 Prozent), Schulgeld (8 Prozent) und Talregion (21 Prozent). Bei letzterem Kriterium erklärte Bildungsvorsteher und Vizeammann Stephan Burkart: «Wenn wir nach Brugg gehen, werden wir als Tal auch etwas auseinandergerissen.»

Waren die Standorte bei den anderen Kategorien final gleichauf, machte Möriken-Wildegg bei der Talregion und bei der Mitbestimmung doppelt so viele Punkte wie Brugg. Zur Mitbestimmung fügte der Vizeammann an:

«Es gäbe beispielsweise mehr Möglichkeiten, mit Auenstein und Veltheim einen Veloweg zu machen als mit Brugg.»

Eine kleine Differenz zu Gunsten von Möriken-Wildegg ergab sich auch beim Schulgeld (6100 statt 6504 Franken).

Peter Zimmermann, Gemeindeammann von Schinznach. zvg (21. August 2021)

Nach der Ergebnispräsentation gab es eine Reihe an Fragen aus dem Publikum: Unter anderem interessierte, wann die Bezirksschule in Schinznach-Dorf schliesst. Bereit seien Chestenberg ab 2026/27 und ein Wechsel möglich – früher sicher nicht, sagte Burkart.

Peter Zimmermann ergänzte: «Es ist besser, wenn wir es so schnell wie möglich machen, auch für die Lehrpersonen.» Wie sich die Übergangsphase genau gestalte und Fragen wie etwa die allfällige Übernahme des Lenzburger Ferienplans, müsse man jetzt aushandeln.

Ganze Schülerschaft soll an den gleichen Ort gehen

Einige Statements der Anwesenden drehten sich auch um einen Erhalt des bisherigen Bez-Standorts. Ob man geprüft habe, eine gemeinsame Kreisschule mit Möriken-Wildegg zu realisieren? Dies beantwortete KSOS-Vorstandspräsident Ulrich Salm: Gemäss Kanton gebe es keinen Aussenstandort einer Bezirksschule. Auch eine Ausnahme mit einer geringeren Schülerzahl zu beantragen, habe keine Chance: «Laut Schulgesetz müssen 108 durch die gleiche Türe gehen.»

Auch Befürchtungen wurden in der Diskussionsrunde am Mittwoch laut. «Ohne Bez trocknen wir aus», erklärte ein Besucher. Gleich mit Applaus dotiert wurde die Aussage eines anderen:

«Ich bin masslos enttäuscht, dass es so weit gekommen ist. Was hat man dagegen gemacht?»

Es gehe auch um die Zukunft des Tals, die Leute würden wegen der Infrastruktur hierherkommen. Diese zerfalle immer mehr. Zimmermann merkte an, dass man die Bez sehr gerne weitergeführt hätte, aber Bestimmungen von oben unterstehe.

Kämpft schon seit Jahren mit schwankenden Schülerzahlen: die Bezirksschule in Schinznach-Dorf. Maja Reznicek (2. Juni 2022)

Auch die Zukunft der Sekundar- und Realschule in Veltheim interessierte. Hier sei man ebenfalls noch in der Planung, sagte Burkart. Klar sei, dass langfristig alle Schülerinnen und Schüler an den gleichen Ort geschickt werden sollen. Das passiere aber in den nächsten Jahren sicher nicht. «Was jetzt ‹pressiert›, ist die Bezirksschule.»

Als Nächstes werde Schinznach mit den anderen Talgemeinden, Brugg und Möriken-Wildegg Gespräche führen und eine saubere Lösung suchen. Über die finale Zusammenarbeitsform entscheidet schlussendlich die Gemeindeversammlung.

