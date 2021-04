Schenkenbergertal Im Aargau sollen wieder mehr Wendehälse wohnen – so werden die Gebiete attraktiv für den gefährdeten Specht Seit Jahrzehnten geht der Bestand des scheuen Zugvogels in der Schweiz zurück. Unter anderem in den Gemeinden Schinznach und Thalheim kämpfen die Vogelwarte Sempach und BirdLife Schweiz mit einem speziellen Projekt gegen den Trend an. Maja Reznicek 22.04.2021, 05.00 Uhr

Der scheue Wendehals gehört zu den Zugvögeln. zvg

Am Mittwochnachmittag ist der Rebberg im Schenkenbergertal ein lauschiges Plätzchen. Die Sonne scheint, unter den Füssen knistert Gras und in der Luft liegt Gezwitscher – live wie vom Tonband. Michael Lanz, Mitarbeiter der Schweizerischen Vogelwarte Sempach, spielt über einen Lautsprecher den Gesang des Wendehalses ab.

Darauf ist es still, dann ein paar Rufe aus dem Wald. Mit leisem Flattern setzt sich eine Kohlmeise in einen nahen Baum, eine zweite folgt, ein Grünspecht gesellt sich dazu. Der seltene Zugvogel lässt sich jedoch auch nach einigen Minuten nicht blicken. Vielleicht sei es noch zu früh im Jahr oder das Wetter passe nicht, meint Lanz.

Die Sichtungen des Wendehalses sind für BirdLife Schweiz und die Vogelwarte Sempach eine wichtige Erfolgskontrolle. 2016 lancierten die beiden Institutionen ein gemeinsames Projekt zur Förderung des Spechts. Warum steht gerade dieses Tier im Fokus? Lanz sagt:

Michael Lanz, Mitarbeiter in der Abteilung «Förderung der Vogelwelt» der Schweizerischen Vogelwarte Sempach. Severin Bigler

«Der Wendehals ist ein Indikator für strukturreiche, ökologisch wertvolle Lebensräume. Und wie alle Lebewesen hat er seine relevanten Aufgaben und Funktionen im Ökosystem.»

Stefan Greif, Projektleiter Artenförderung bei BirdLife Schweiz, ergänzt dazu: «Er ist eine unscheinbare Art, bei der man erst nach dem Aussterben die Auswirkungen merkt.»

Bis heute arbeiten sie zusammen mit 15 lokalen Vogelschutzvereinen und diversen Freiwilligen auf über 50 Flächen entlang des Jurasüdfusses daran, dass sich der Zugvogel wieder ansiedelt. Für das Projekt wurden Gebiete in den Kantonen Aargau, Bern sowie Solothurn gewählt, wo früher Wendehälse brüteten und die einen geeigneten Lebensraum bieten. Dazu gehören auch Flächen in den Gemeinden Schinznach und Thalheim.

400 Nistkästen wurden zwischen Biel und Wettingen bisher platziert

Auf 1000 bis 2500 Brutpaare schätzt die Vogelwarte Sempach den nationalen Bestand an Wendehälsen (Stand 2016). Michael Lanz ergänzt:

Ein Nistkasten für den Wendehals. Hier wohnen aber auch gerne andere Vogelarten. Severin Bigler

«Im Kanton Aargau sind es nur noch wenige Paare.»

Damit musste der «sympathische Ameisenfresser» als potenziell gefährdete Art auf die Rote Liste gesetzt werden. Sein starker Rückgang hat vor allem mit dem Verlust seines Lebensraums zu tun. Als Beispiel nennt Lanz: «In den 1950er-Jahren gab es etwa 15 Millionen Hochstammobstbäume, heute sind es nur noch zwei bis drei Millionen.» Als Höhlenbrüter zieht der Specht seine Brut besonders gerne in deren natürlichen Baumhöhlen auf.

Das Projekt der Vogelwarte Sempach und von BirdLife Schweiz konzentriert sich auf die beiden wichtigsten Aspekte im Lebensraum des Wendehalses: ein grosses Ameisen- und Höhlenangebot. Ungefähr 400 Nistkästen wurden in den letzten Jahren zwischen Biel und Wettingen aufgestellt, pro Region sind es etwa 5 bis 15.

Stefan Greif von BirdLife Schweiz, Projektleiter im Bereich Artenförderung. Severin Bigler

Gleichzeitig ist ein ausreichend grosses Nahrungsangebot wichtig. Michael Lanz führt aus: «Der Wendehals frisst fast ausschliesslich Ameisen. Er ist darauf angewiesen, dass diese nicht nur vorkommen, sondern auch zugänglich sind.» Je lückiger und kürzer die Vegetation also, desto besser für den Wendehals. Offene Bodenstellen seien daher gut.

Aber auch Strukturen wie Buschgruppen, Ast- und Steinhaufen, Holzbeigen, Trockenmauern und weitere Elemente, erhöhen die «Mosaikvielfalt» in den Rebbergen und deren Umgebung. Stefan Greif, Projektleiter Artenförderung bei BirdLife Schweiz, sagt:

«Etwas mehr Unordnung in der Natur würde helfen, dass sich der Wendehals besser ansiedeln kann. Der Mensch sorgt aber oft für dichte, homogene Flächen.»

Davon rät Michael Lanz Vogelbegeisterten dringend ab

Im Laufe der Aktion fragten sich die Beteiligten, wie man dem Wendehals neben Nahrung und Nistplätzen zusätzlich helfen könnte, damit er ein Gebiet zu seinem Zuhause macht. Deshalb führt die Vogelwarte Sempach seit 2019 zusätzlich ein praxisorientiertes Forschungsprojekt in den zugehörigen Regionen durch: Dreimal am Morgen, einmal am Nachmittag und einmal in der Nacht ertönt durch kleine Lautsprecher der Vogelgesang des Wendehalses.

Über sogenannte «soziale Attraktion» soll dem gefährdeten Vogel vorgetäuscht werden, dass seine Artgenossen sich bereits im Gebiet aufhalten und ihn so zum Ansiedeln anregen. Oder wie Lanz es im Vergleich zum Menschen ausdrückt:

«Wenn wir nach einem Restaurant suchen, schauen wir auch zuerst, wo bereits Leute sitzen und es dementsprechend gut sein muss.»

Mit dem durch diesen Lautsprecher abgespielten Ruf soll der Wendehals angelockt werden. Severin Bigler

Lanz würde aber ausserhalb des Forschungsprojekts nie mit aufgenommenen Rufen Tiere anlocken, und er rät auch allen Vogelbegeisterten dringend davon ab. Er sagt: «Werden die Gesänge zu oft oder zu lange abgespielt, kann es den Revierinhaber unnötig stressen und den Bruterfolg beeinträchtigen. Oder ein Neuankömmling bekommt den Eindruck, dass ein Gebiet bereits besetzt ist – und zieht weiter.»

Wer wirklich Interesse an den Tieren hätte, solle sich lieber für diese engagieren. Stefan Greif führt aus:

«Man kann sich in der Gemeinde für den Erhalt von Grünflächen, alten Bäumen oder Blumenwiesen als Lebensraum einsetzen. Selbst im eigenen Garten lassen sich geeignete Flächen mit lockerem Boden realisieren. Es mag dadurch vielleicht nicht gleich ein Wendehals im Garten sitzen, aber es hilft auch anderen Arten.»

Auch in lokalen BirdLife-Sektionen aktiv zu werden, sei eine gute Möglichkeit und Freiwillige seien immer gefragt.

Ende Jahr ist das Forschungsprojekt beendet, während das Förderprojekt weitergeführt wird. Aktuell überprüfen freiwillige Ornithologinnen und Ornithologen mit Hilfe von Beobachtungen die Bestände. Dann wird sich herausstellen, wo der Wendehals im Aargau neu zu Hause ist.

Der gefährdete Wendehals gesichtet im Kanton Aargau. zvg