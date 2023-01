Veltheim setzt für neuen Bez-Standort auf Möriken-Wildegg

Ab 2026 könnten die Jugendlichen von Villnachern statt an der Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal in Brugg unterrichtet werden. Die verbleibenden Verbandsgemeinden müssen sich nun um eine Alternative zum Standort in Schinznach-Dorf kümmern.

Maja Reznicek Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr