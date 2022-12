Schega: Aus Skiverkauf wurde Schenkenberger Gewerbeschau

«Schega» Pionier blickt 50 Jahre zurück: So entstand aus einem Skiverkauf im «Bären» die Schenkenberger Gewerbeschau Vom 1. bis 3. September 2023 wird die elfte «Schega» durchgeführt. Der ehemalige Sportgeschäftbesitzer Andreas Zulauf erzählt, wie alles begann. Erik Schwickardi 22.12.2022, 05.00 Uhr

Von links: Das ehemalige «Bären»-Wirtepaar Fritz und Ursula Amsler, der heutige OK-Präsident Daniel Streit und der frühere Sportgeschäftbesitzer Andreas Zulauf mit historischen Ski. Erik Schwickardi

«Meine Idee war es, in ungezwungener Atmosphäre mein Skisortiment zu präsentieren», erzählt Andreas Zulauf. Vor gut 50 Jahren hatte er in Schinznach-Dorf sein eigenes Sportgeschäft gegründet. Mitte der 70er-Jahre veranstaltete Zulauf in der Vorweihnachtszeit einen viertägigen Skiverkauf im «Stübli» des Restaurants Bären. Die Aktion lief erfolgreich. Ursula und Fritz Amsler, die zwischen 1980 und 2018 im «Bären» gewirtet hatten, erinnern sich:

«Die Besucher erhielten einen gelben Bon und konnten diesen im Restaurant gegen einen Kafi einlösen.»

Weil der Skiverkauf beim Publikum gut ankam, waren bald auch andere einheimische Gewerbetreibende interessiert an einer Teilnahme. Mit Radio-TV-Senn (Margrit Isenschmid), dem Teppich- und Vorhanggeschäft von Uschi und Wolfgang Bieske sowie dem Coiffeursalon von Max Zulauf entstand Ende der 70er-Jahre eine Art Schinznacher «Minigewerbeschau».

Der Gasthof Bären in seinem heutigen Gewand. Chris Iseli (28. Juni 2021)

Die Geschäfte präsentierten ihre Angebote im «Bären»-Saal im oberen Stock des Restaurants. Die Amslers gewährten gern Gastrecht.

1984 fand die erste «Schega» statt

Unter Federführung und grosser Initiative von Teppich- und Vorhangprofi Wolfgang Bieske entstand die Idee, im Tal einen Gewerbeverein zu gründen. Andreas Zulauf berichtet:

«Man wusste ja gar nicht, was wir alles für spannende Gewerbetreibende und Unternehmen hatten und haben im Tal.»

1983 fand die Gründungsversammlung des Gewerbevereins Schenkenbergertal statt.

Als erster Präsident amtete Coiffeur Max Zulauf. Ein Jahr später folgte bereits die erste offizielle «Schega». Diese Schenkenberger Gewerbeausstellung fand in der Aula und Turnhalle des Oberstufenschulhauses statt. «Von Anfang an hatten wir einen grossen Erfolg – beim Publikum kam die Gewerbeschau sehr gut an», erzählt «Schega»-Pionier Zulauf. 1987 folgte bereits die zweite Ausgabe.

Am 3. November wurde die «Schega23» vorgestellt. Von links: Daniel Streit (OK-Präsident), Peter Zimmermann (Gemeindeammann Schinznach), Christian Zulauf und Johannes Zulauf (Co-Geschäftsführer Gartencenter Zulauf). Maja Reznicek

Seit 1991 findet die Ausstellung im Vierjahresrhythmus statt. Die Vorbereitungen für die kommende, elfte Ausstellung, die vom 1. bis 3. September im Gartencenter Zulauf stattfindet, sind angelaufen. Erwartet werden 90 Aussteller aus der ganzen Region – doch auch Gewerbler aus angrenzenden Gemeinden wie Auenstein, Villnachern oder Wildegg machen traditionellerweise mit.

Das Organisationskomitee der «Schega23» rechnet für die dreitägige Gewerbeschau mit mehr als 10'000 Besucherinnen und Besuchern.

«Zuerst dachte ich ja: Wo wollen die hier Ski fahren?»

Zurück zu den Ski: Andreas Zulauf spurte in den 70er-Jahren für seine Kundschaft sogar eine eigene Langlaufloipe mit einem Schneemobil. Diese war rund drei Kilometer lang und lag unterhalb der Gislifluh. In diese Zeit (1974) fiel auch die Gründung des Skiclubs Schenkenbergertal, in dessen Vorstand Zulauf ebenfalls längere Zeit aktiv war:

«Es gab sogar Pläne, im Schenkenbergertal einen Skilift zu bauen.»

Fritz Amsler, der seine Lehr- und Wanderjahre in Hotels in Klosters, Flims und Grindelwald absolvierte, erinnert sich noch gut: «Zuerst dachte ich ja: Wo wollen die hier Ski fahren?» Aber der Club organisierte Carfahrten in die Berge – oft nach Hospental im Kanton Uri.

Die «Schega» findet nächstes Jahr wieder in neuer Lokalität statt: im Gartencenter Zulauf. Maja Reznicek

«Jemand vom Skiclub telefonierte vor der Rückfahrt in den ‹Bären› und kündigte an, wie viele ‹Schnipos› wir fürs Rangverlesen vorbereiten sollten.»

Eine Million Flaschen vom Litchi-Schaumwein verkauft

Andreas Zulauf war 1984 und 1987 als Aussteller an der «Schega» mit dabei. 1990 gab er sein Sportgeschäft schweren Herzens auf. «Damals lagen die Hypozinsen bei neun Prozent und mehr», berichtet Zulauf, der frisch ein Haus mit Ladengeschäft gebaut hatte. Zudem verschlechterte sich das Umfeld: Die grossen Warenhäuser begannen ebenfalls, Ski zu verkaufen, und in den Skiorten wurden immer häufiger Mietski angeboten.

Später war Zulauf im Vertrieb für den französischen Spirituosenkonzern Pernod Ricard tätig. «In meinem besten Jahr verkaufte ich mit meinem Team in der Schweiz mehr als eine Million Flaschen vom Litchi-Schaumwein ‹Café de Paris›.» Dafür lud ihn der Produzent an die Internationalen Filmfestspiele nach Cannes ein:

«Ich musste mir extra einen Frack zulegen.»

Damit dürfte der «Schega»-Pionier bis heute der erste und einzige Schenkenbergertaler sein, der an den Filmfestspielen über den roten Teppich lief.

Am Stammtisch des «Bären», heute von Silvia und Markus Spicher geführt, schwelgen Andreas Zulauf und das ehemalige Wirtepaar Ursula und Fritz Amsler in Erinnerungen. «Eigentlich verrückt, was aus einem Skiverkauf alles entstand.» Ein paar der alten Latten hat Zulauf als Erinnerung aufbewahrt: «Die Authier-Ski waren meine Favoriten.»