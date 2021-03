Sanierungsprojekt In Schinznach-Dorf entsteht eine Rundwanderung auf historischen Verkehrswegen – Teile davon haben eine «nationale Bedeutung» Seit 2019 lässt der Jurapark Aargau den Weg am Chalm und in der Alten Gasse sanieren. Die Pfade hatten früher für die regionale Landwirtschaft eine grosse Bedeutung. Maja Reznicek 01.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Team von Markus Müller Gartenservice mit Chef Markus Müller (Dritter von rechts), Landschaftsarchitekt Felix Naef (Zweiter von rechts) und Anna Hoyer, stellvertretende Geschäftsleiterin vom Jurapark Aargau (ganz links). Bild: Maja Reznicek

An diesem Morgen herrscht Frühlingsstimmung. Hinter den Schinznacher Rebbergen zeichnet sich der blaue Himmel ab, die Temperaturen sind mild. Ideale Bedingungen für das Sanieren der Trockensteinmauer an der Alten Gasse 21: «Seit Montag können wir durchziehen», sagt Markus Müller begeistert.

In sieben Wochen setzt der Chef von Markus Müller Gartenservice mit dem acht- bis zehnköpfigen Team – darunter seine drei Kinder – die mindestens 200 Jahre alte Rebmauer wieder in Stand. 160 Tonnen Stein stapeln sich bald hier.

Markus Müller erklärt den Aufbau der Schinznacher Trockensteinmauer. Video: Maja Reznicek

Müllers Arbeiten sind Teil eines langjährigen Projekts des Juraparks Aargau: die Sanierung der beiden örtlichen historischen Verkehrswege und deren Aufbereitung als Wanderweg für Anwohner und Externe. Anna Hoyer, stellvertretende Geschäftsleiterin des Juraparks Aargau, sagt:

Anna Hoyer, stellvertretende Geschäftsleiterin vom Jurapark Aargau. Bild: Maja Reznicek

«Wir schaffen Raum für die Natur und einen Rundweg für die Bevölkerung. Gleichzeitig wird Geschichte erlebbar.»

Ausgeführt wird das Projekt von Naef Landschaftsarchitekten aus Brugg sowie Creanatira aus Aarau. Für den Trockenmauerbau ist Markus Müller Gartenservice aus Bünzen verantwortlich.

Einerseits betrifft die Aufwertung den Chalmweg, der vom Dorf aus an einem Rebberg entlang, dann durch den Wald bis zum Jura-Höhenweg und ins Fricktal führt. Laut Anna Hoyer hat er gar nationale Bedeutung:

«Sein Bestehen ist bis ins Mittelalter nachgewiesen, aber wahrscheinlich ist er schon älter.»

Regional wichtig sei andererseits der Pfad in der Alten Gasse über Vogelsang und Grund zur Buchmatt und weiter ins Fricktal. Der zukünftige Rundweg werde von Hohlwegen und Trockenmauern geprägt sein. Deren Vorkommen steht in Verbindung mit der früheren Nutzung der Pfade.

Was ist eine Trockensteinmauer? Antwort vom Experten aus Bünzen Trockensteinmauern zeichnen sich laut Markus Müller, Chef von Markus Müller Gartenservice, dadurch aus, dass sie ohne Zement und Mörtel erstellt werden. Es handle sich um eine traditionelle, seit Hunderten Jahren angewandte Bautechnik. Die Steine werden von Hand einzeln zurechtgeschlagen und aufgeschichtet. In den Ritzen zwischen den Steinen siedeln sich oft Kleinlebewesen wie Eidechsen oder Schlangen an. Müller sagt: «Auch eine bunte Vielzahl von Pflanzen liebt das Klima in und um die Mauern.»

Zum Schutz der Rebberge wurden Mauern gebaut

Obwohl die beiden Pfade bis ins Fricktal reichen, liegt ihre historische Bedeutung laut Felix Naef weniger in der Fernverbindung. Der Landschaftsarchitekt sagt:

«Die Bauern nutzten sie, um mit dem Vieh zu den Waldweiden und auf die Schinznacher Alp, die Buchmatt, zu gelangen.»

Felix Naef von Naef Landschaftsarchitekten. Bild: Maja Reznicek

Der Weg am Chalm führe beispielsweise zwischen Wald und Rebbergen dem Waldrand entlang und sei so gebaut worden, dass die Tiere zu den Weiden und zurück ins Dorf getrieben werden konnten, ohne die Rebberge zu schädigen. Gemäss der Dokumentation von Naef wird der untere Teil des Weges darum von Mauern begleitet.

So konnten die Kühe nicht in den Rebberg ausbrechen. Aus topografischen Gründen sei der Schutz der Rebberge weiter oben umgekehrt: Der Weg liegt gut 80 cm höher als die Rebberge.

Es heisst: «Anstatt zwischen einfassenden Trockensteinmauern verläuft der Weg auf einer terrassenartigen Stützmauer oberhalb der Rebberge.» Noch weiter oben, im Wald, fallen die Mauern weg: Hier haben sich durch den Jahrhunderte langen Viehtrieb Hohlwege im Hang gebildet.

500'000 Franken kostet die regionale Aufwertung

Das Projekt baut auf der Bachelorarbeit des Landschaftsarchitektur-Studenten Jonas Stotzer auf, der eine Aufwertung der alten Verkehrswege in den Rebhängen von Schinznach thematisierte. Der Jurapark Aargau begleitete die Arbeit 2015 und stellte drei Jahre später auch die Finanzgesuche für die Sanierung der Wege.

2019 konnte das Projekt mit einem Budget von 500'000 Franken gestartet werden. Geldgeber sind unter anderem die Gemeinde Schinznach, die Landbesitzer der Alten Gasse oder das Bundesamt für Umwelt.

Die historischen Verkehrswege am Jurahang in Schinznach werden saniert. Im Zuge dessen wird auch die Trockensteinmauer an der Alten Gasse von der Firma Markus Müller Gartenservice saniert. Bilder aufgenommen: 24. Februar 2021 Maja Reznicek / Aargauer Zeitung Die historischen Verkehrswege am Jurahang in Schinznach werden saniert. Im Zuge dessen wird auch die Trockensteinmauer an der Alten Gasse von der Firma Markus Müller Gartenservice saniert. Hier Chef Markus Müller.Bilder aufgenommen: 24. Februar 2021 Maja Reznicek / Aargauer Zeitung Die historischen Verkehrswege am Jurahang in Schinznach werden saniert. Im Zuge dessen wird auch die Trockensteinmauer an der Alten Gasse von der Firma Markus Müller Gartenservice saniert. Bilder aufgenommen: 24. Februar 2021 Maja Reznicek / Aargauer Zeitung Die historischen Verkehrswege am Jurahang in Schinznach werden saniert. Im Zuge dessen wird auch die Trockensteinmauer an der Alten Gasse von der Firma Markus Müller Gartenservice saniert. Von Markus Müller Gartenservice, hier Chef Markus Müller.Bilder aufgenommen: 24. Februar 2021 Maja Reznicek / Aargauer Zeitung

Damit die 2,8 Kilometer lange Wanderung mit 200 Metern Höhendifferenz vom Dorf und wieder zurück möglich wird, fokussieren sich die Verantwortlichen auf zwei Etappen. Im Projektbeschrieb heisst es dazu: «Die Trockensteinmauern auf der Chalm-Seite sollen saniert sowie die Hohlwege auf der Grund-Seite freigelegt und aktiviert werden. Und wie früher sind auch heute wieder Waldweiden vorgesehen.» Im ersten Schritt wurde der Chalmweg angegangen.

Die alten Steine unterscheiden sich von den neuen

Der Jurakalkstein enthält teilweise Versteinerungen. Bild: Maja Reznicek

In einer zweiten Etappe steht nun die Alte Gasse an: Die Trockensteinmauer soll bereits in wenigen Tagen vollendet sein. Dann geht es an die Freilegung der Hohlwege im Wald. Die Steine für die Mauer stammen übrigens aus der Schweiz: Jurakalkstein aus Mellikon und Magglingen. Bei genauerem Hinschauen fallen stellenweise Versteinerungen auf. Einen Teil der alten Steine habe man auch «recyceln» können, sagt Markus Müller. Man erkenne sie in der Mauer an ihrer dunkleren Färbung.

Bis der Schinznacher Rundweg komplett finalisiert ist, dauert es noch. Im Herbst 2021 haben die Verantwortlichen die Einweihung geplant.