Brugg: 800'000 Franken für das Ferienhaus Salomonstempel gesucht

Salomonstempel Schwierige Aufgabe: Wie der Stiftungsrat 800'000 Franken für das Brugger Ferienhaus auftreiben will Mit der Stadt Brugg laufen bereits Gespräche. Doch um den Wert der Liegenschaft in Hemberg SG zu erhalten und anstehende Arbeiten finanzieren zu können, sind weitere Ideen gefragt. Warum dabei auch eine Firma aus Cham ZG eine Rolle spielt.

1946 kaufte die Stiftung Ferienversorgung der Stadt Brugg, wie sie damals hiess, das Kurhaus im Toggenburg. zvg

Der jüngste Artikel über die finanzielle Situation der Stiftung «Brugger Ferienhaus Salomonstempel Hemberg» und die bevorstehenden Renovationen hat bei Bruggerinnen und Bruggern für Aufsehen gesorgt. «Der Salomonstempel muss gerettet werden. Er gehört zu Brugg» oder «Wer organisiert die Spendensammlung?» war neben vielen schönen Kindheitserinnerungen in den Kommentarspalten online zu lesen.

Das grosse Echo, das zu sachlichen Diskussionen anregt, freut auch die Stiftung, weil sie spürt, «dass der Salomonstempel den Bruggerinnen und Bruggern nicht gleichgültig ist». In einer Stellungnahme schreiben die Verantwortlichen:

«Der Stiftungsrat steht voll und ganz hinter dem tollen Lagerhaus.»

Ihm sei es wichtig, dass das Tagesgeschäft nicht mit den langfristigen Instandstellungsarbeiten, wie sie bei jeder Liegenschaft nach einer gewissen Zeit getätigt werden müssen, vermischt werden.

Fehlende Mieteinnahmen treffen die Stiftung hart

Andres Schifferle ist seit dem 1. April 2016 Präsident der Stiftung «Brugger Ferienhaus Salomonstempel Hemberg». Claudia Meier (15. April 2016)

Das Tagesgeschäft beinhaltet die Organisation von Lagern für Brugger Kinder gemäss der Stiftungsurkunde. Einnahmen generiert die Institution vor allem durch die Vermietung des Salomonstempels an Dritte und durch Spenden unter anderem von treuen Gönnerinnen und Gönnern. «Damit decken wir unsere Ausgaben und den Unterhalt der Liegenschaft», schreibt der Stiftungsrat unter Präsident Andres Schifferle.

Die Stadt Brugg unterstützt den Salomonstempel in der Vermietung, bei den Finanzen mit Dienstleistungen sowie beim Unterhalt durch den Werkdienst. Weil coronabedingt die Vermietungen eingebrochen sind, fehlten im Jahr 2020 rund 20'000 Franken. «Bei einem normalerweise ausgeglichenen Budget trifft uns das natürlich hart», hält der Stiftungsrat fest. Aber er versuche, immer am Ball zu bleiben.

Toggenburg Tourismus unterstützt Brugger beim Vermarkten

Dass beim Bewerben des Brugger Ferienhauses in Hemberg SG noch Luft nach oben besteht, ist den Verantwortlichen klar. So erarbeitet derzeit – dank der finanziellen Unterstützung von Toggenburg Tourismus – eine spezialisierte Firma aus Cham ZG mit dem Stiftungsrat einerseits ein Marketingkonzept und andererseits Verbesserungsvorschläge für die Professionalisierung der Salomonstempel-Website.

Der Salomonstempel hat im Sommer 2020 eine neue Strom- und Wasserversorgung bekommen. Der alte Notstromgenerator wurde verschenkt. zvg

Auch in den Brugger Schulen wird Werbung für den Salomonstempel gemacht, damit Lehrerinnen und Lehrer für Lager im Ferienhaus im Toggenburg motiviert werden. Weitere Promotionsveranstaltungen seien geplant, heisst es in der Stellungnahme des Stiftungsrats weiter.

Zuerst die Ölheizung, dann das Dach und weitere Fenster

Mit grossem Aufwand wurde der Salomonstempel in den vergangenen Jahren an die öffentliche Wasserversorgung von Hemberg angeschlossen. Gleichzeitig hat die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG die Stromversorgung bis zur Grundstücksgrenze neu in den Boden verlegt und der Stiftungsrat musste den Hausanschluss neu legen.

Die Freude über die neue Strom- und Wasserversorgung war gross: Stiftungsratspräsident Andres Schifferle (v. l.) und Hauswartin Rita Inauen schauen im Sommer 2020 zu, wie Urs Herzog, Mitglied des Stiftungsrats, die Pumpe einschaltet. zvg

In den nächsten zehn Jahren stehen beim Salomonstempel weitere Investitionen an. Wie bei jeder Liegenschaft braucht es von Zeit zu Zeit ein neues Dach oder neue Fenster. Bis 2025 muss die alte Ölheizung im Brugger Ferienhaus durch ein umweltfreundliches Wärmesystem ersetzt werden. Ausserdem ist auch ein Ersatz für die 39-jährigen Fenster im «Neubau» (1983) nötig. Zudem stehen Instandstellungen im Sanitär- und Elektrobereich sowie im Innenausbau an.

Salomonstempel: Der Anbau links stammt aus dem Jahr 1983. zvg

Bis 2027 sollten das Dach des «Neubaus» sowie weitere Fenster ersetzt werden. Der Stiftungsrat rechnet bis ins Jahr 2030 mit Investitionen von rund 800’000 Franken. Er schreibt:

«Diesen Betrag kann die Stiftung natürlich nicht alleine stemmen. Wir sind deshalb im Gespräch mit der Stadt Brugg.»

Der Stiftungsrat ist sich der Lage bewusst und arbeitet auf verschiedenen Ebenen, die vor ihm stehenden Aufgaben zu bewältigen. Sponsoren und weitere Gönner sind willkommen.

1 Kommentar Beat Schirmer vor etwa 6 Stunden Man darf gespannt sein, wie weit der Stiftungsrat mit einem finanziellen Zustupf der Stadt Brugg rechnet und welcher Betrag schlussendlich zugesichert wird. Das Betreiben eines Ferienhauses, vornehmlich für Schülerinnen und Schüler, gehört nicht zu den Kernaufgaben einer Stadt, hingegen Beiträge für Klassenlager der Schulen schon. Liegenschaften allgemein und ältere im Besonderen sind unterhaltsintensiv und können zu einem Fass ohne Boden werden. Das Aufwand-/Kostenverhältnis ist bei geringer Auslastung schlecht, was für Ferienobjekte arttypisch ist. Soll sich die Stadt Brugg das leisten? Können tut sie es zweifellos.