Rüfenacher Gemeindeammann Karl Läuchli blickt auf Amtszeit zurück

Rüfenach «Wir haben riesige Konflikte gesehen»: Ammann Läuchli über einschneidende Momente und Glücksfälle in seiner Amtszeit Zwölf Jahre hat sich der Parteilose im Gemeinderat von Rüfenach engagiert. Ende Dezember geht diese Ära zu Ende. Ein Rückblick. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Karl Läuchli will sich nach dem Rücktritt als Ammann wieder mehr auf seine Firma konzentrieren. Bild: Sandra Ardizzone

Seine ersten Schritte machte Karl Läuchli in Rüfenach. Hier sei er aufgewachsen, habe sich in diversen Vereinen engagiert und das eigene Geschäft gegründet. 2010 startete der heute 58-Jährige in der Gemeinde seine politische Karriere: Seit drei Legislaturen – vier Jahre als Vize, acht Jahre als Ammann – sitzt der Parteilose in der Exekutive. Ende Dezember geht diese Ära zu Ende. Läuchli tritt die Spitze des Gemeinderats an den Neuen Andreas Ulrich ab.

Das Rüfenacher Gremium zu verlassen, fällt dem dreifachen Vater nicht leicht. Er sei kein emotionaler Mensch, trotzdem sagt er:

«Es ist nicht einfach. Ich habe mein Amt mit Herzblut ausgeführt.»

Schmunzelnd fügt Karl Läuchli an: «Durch Corona habe ich aber gelernt, wie es ist, wenn viele Termine wegfallen.» Bei den letzten Gesamterneuerungswahlen im September 2021 trat er bewusst nicht mehr an. «Zwei Legislaturen als Gemeindeammann sind genug.» Dieser Entscheid sei in den letzten vier Jahren gewachsen. Zudem, so räumt der Rüfenacher ein, hätten ihm die teilweise schwierigen Projekte in der vergangenen Zeit auch «aghänkt».

Die Gemeindeverwaltung in Rüfenach. Bild: Sandra Ardizzone (14. April 2020)

Für den abtretenden Ammann gab es einige Herausforderungen in den letzten zwölf Jahren. Als Erstes nennt Karl Läuchli die Reorganisation und Digitalisierung der Verwaltung. «Als ich Ammann wurde, lief vieles noch nach ‹alter Schule›. Der Gemeindeschreiber Rolf Meyer war über 40 Jahren dabei», erklärt der Parteilose. Im Rahmen der Umstrukturierungen kam es Anfang 2016 auch zum grossen personellen Wechsel in der Verwaltung.

Die Auslastung der Schule ist ein ärgerlicher Zustand

Die Verwaltung neu zu bilden und dafür zu sorgen, dass auch die frisch eingetretenen Mitarbeitenden für ihre Aufgaben die entsprechende Ortskenntnis bekämen, sei herausfordernd gewesen, so Läuchli. Trotzdem sagt er:

«Im Rückblick war es eine schöne Zeit, damals aber auch extrem fordernd.»

Der fünfköpfige Gemeinderat habe bei der Reorganisation ein gut funktionierendes Verwaltungsteam bilden können.

Beschäftigt haben Läuchli auch die Folgen der Schliessung der Oberstufe Rüfenach im Jahr 2011. Wegen zu weniger Schülerinnen und Schüler wurde die Sek nach Brugg überführt. «Wir hatten dann die Idee, dass wir die fünften und sechsten Klassen der umliegenden Gemeinden übernehmen könnten», erinnert sich der 58-Jährige. Das hätte die Schulraumkapazitäten der Nachbarn von Rüfenach entlastet und «wir hätten unsere topmoderne Anlage nutzen können».

Das Schulhaus hätte Platz für bis zu 240 Kinder. Alex Spichale (2. Juni 2017)

Für Karl Läuchli ist dies ein ärgerlicher Zustand, wie er sagt: «Das Schulhaus hat Platz für 240 Kinder, unterrichtet werden momentan nur 60.» Aktuell vermietet die Gemeinde die Räumlichkeiten zusätzlich an Externe wie die Spitex oder die Aargauische Sprachheilschule. «Dabei werden Nebenräume nicht genutzt. Die Spitex braucht zum Beispiel keine Turnhalle», gibt Karl Läuchli zu bedenken.

Zumindest das Turnhallenuntergeschoss wird zukünftig ein neues Leben bekommen. Im Sommer bewilligten die Stimmberechtigten einen Kredit von 895'000 Franken, um den Kindergarten neu an deren Stelle ins Schulhaus zu integrieren.

Ein weiteres Geschäft, das Läuchli im Rückblick stark präsent ist, betrifft die sogenannte Kinderstation. Viele Jahre nutzten die Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) das Gebäude in Rüfenach als Klinik für Kinder. Ab 2016 stand die Liegenschaft im Besitz des Kantons leer. Vor fast vier Jahren prüfte jedoch das Departement Gesundheit und Soziales, ob sich die Räumlichkeiten als Unterkunft für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) eignen würde. Läuchli erinnert sich: «Wir haben da riesige Konflikte gesehen.»

In Rüfenach wird vorübergehend die PSI-Kindertagesstätte untergebracht. Claudia Meier (6. Mai 2020)

Für ihn sei klar gewesen, dass die Kinder und Jugendlichen die Nähe zum Bahnhof Brugg suchen würden:

«Sie wären durch den Wald gegangen oder mit den ÖV. Das wäre sehr schwierig geworden.»

Glücklicherweise habe man dieses Szenario abwenden können. Von Seiten des Kantons hiess es Anfang 2018, dass man das Projekt «aufgrund der abgelegenen Lage der Kinderstation und aus betriebswirtschaftlichen Gründen» nicht weiterverfolge.

Dass dann die Kita Kiwi des Paul-Scherrer-Instituts (PSI) für drei bis vier Jahre in das Gebäude zog, bezeichnet Läuchli als Glücksfall. Gegenüber der AZ hiess es damals im Sommer 2020, dass angepeilt werde, dass das PSI die Tagesstrukturen sowie eine Kleinkindgruppe in Rüfenach als zweiten Standort beibehält.

Bevölkerungsumfrage: Ergebnisse überraschen nicht

Für weniger Freude sorgte dahingegen die Freistellung des Schulleiters Michael Fux im Frühling. An Ostern wurde bekannt, dass dem Lehrer aufgrund «persönlicher Verfehlungen» gekündigt wurde. Zu dem Fall bekam die Exekutive einige Reaktionen von Seiten der Bevölkerung. «Viele Leute haben nicht begriffen: Der Gemeinderat hat mit den operativen Tätigkeiten der Schule nichts zu tun», sagt Läuchli.

Man habe keinen Einfluss – abgesehen vom finanziellen Aspekt – auf die Institution. Was die Anstellung der neuen Schulleiterin Corinne Süssli betrifft, ist Läuchli überzeugt, eine gute Lösung gefunden zu haben.

Den Gemeinderat vor Herausforderungen stellte zudem die Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO). «Eine schwierige Aufgabe», weiss Läuchli. Speziell hebt der Rüfenacher die Planung zur Hauptstrasse im Masterplan hervor.

Karl Läuchli, Gemeindeammann Rüfenach. Bild: Sandra Ardizzone

Er sagt:

«Wir haben darauf geachtet, dass sie noch bewohnbar ist und durch den Mehrverkehr nicht zur reinen Transitstrasse wird.»

Gerne hätte Läuchli das «grosse Projekt» BNO vor dem Ende seiner letzten Legislatur abgeschlossen. «Das war aber ein ehrgeiziges Ziel, das durch Corona zusätzlich ausgebremst wurde.» Nun hofft der scheidende Gemeindeammann, dass das Geschäft an der nächsten Wintergmeind verabschiedet werden kann.

Beschäftigen wird Rüfenach im kommenden Jahr wohl auch die Ergebnisse der Bevölkerungsumfrage vom letzten September. Dabei wurde das Interesse der Einwohnerschaft an Zusammenarbeiten und Zusammenschlüssen mit anderen Gemeinden geklärt. Fast 80 Prozent der Beteiligten sprachen sich dabei positiv für Kooperationen aus. Favorisiert wird eine «grossräumige regionale Zusammenarbeit mit der Region Geissberg-Bözberg».

Die Ergebnisse hätten ihn «überhaupt nicht überrascht», so Karl Läuchli. Man habe die Umfrage im Hinblick auf die mögliche Entwicklung der Gemeinde erstellt. Der Ammann erklärt:

«Während meiner Amtszeit wurde der Steuerfuss insgesamt um 13 Prozentpunkte auf 118 Prozent gehoben. Die Bevölkerung hat das sehr gut angenommen. Aber es stellte sich schon die Frage: Was ist die zukünftige Strategie von Rüfenach?»

Zu potenziellen Zusammenarbeiten hatte sich der Gemeinderat bereits Gedanken gemacht – die Bevölkerung sei vorher aber noch nie befragt worden.

Ammann: «Der Druck auf die Gemeinden nimmt zu»

Die Ergebnisse der Bevölkerungsumfrage sind laut Läuchli eindeutig, die Menschen seien offen für eine Zusammenarbeit. Diese mache in der heutigen Zeit Sinn: «Der Druck auf die Gemeinden nimmt zu. Man muss immer mehr Dienstleistungen für die Bevölkerung erbringen.» Es sei einfacher, diese Leistungen gemeinsam anzubieten.

Eine Fusion sieht Läuchli dahingegen als weniger erstrebenswert:

«Eine grosse Gemeinde ist nicht besser als eine Zusammenarbeit zwischen eigenständigen Kommunen.»

Rein kulturell gesehen sei Rüfenach eine Landgemeinde, was man auch erhalten wolle. Zudem erklärt Läuchli: «Wir sind nicht die, die jetzt fusionieren müssen. Trotzdem müssen wir vorausschauend die Zukunft mitgestalten.» Ein vorschneller Zusammenschluss würde von Seiten der Bevölkerung und der politischen Gremien wahrscheinlich sowieso «abgeklemmt».

Kulturell gesehen sei Rüfenach eine Landgemeinde: Das will man gemäss Läuchli erhalten. Bild: Sandra Ardizzone (14. April 2020)

Das weitere Vorgehen mit den Ergebnissen der Bevölkerungsumfrage steht noch nicht fest. Die neuen Gremiumsmitglieder, so Läuchli, müssten 2022 erst einmal genügend Zeit haben, sich einzuarbeiten. Wichtig sei dem aktuellen Gemeinderat gewesen, die Meinung der Stimmbürgerschaft vor dem Legislaturende abzuholen.

Als einen der einschneidendsten Momente seiner Amtszeit bezeichnet Karl Läuchli die Schulschliessungen im Rahmen der Pandemie: «Das hat man bisher nicht gekannt und konnte man nicht vorbereiten.» Das Virus habe zudem den Zusammenhalt im Gemeinderat verändert. «Nach der Sitzung ‹eis go trinke› war nicht mehr möglich.»

Das wünscht Karl Läuchli Rüfenach in Zukunft

Das Zwischenmenschliche hat Karl Läuchli in der Gemeinde geschätzt. «Ich konnte immer mit einem Anliegen auf die Leute zugehen und stiess nie auf taube Ohren.» Dabei habe ihm die eigene Vernetzung durch sein jahrelanges Engagement in den regionalen Vereinen geholfen.

Gemeindeammann Karl Läuchli spricht an der Bundesfeier 2020 im Waldhaus Rüfenach. Bild: Henry Muchenberger (1. August 2020)

Trotzdem: «Ich bin sehr dankbar dafür, dass mich die Bevölkerung die letzten Jahre gut getragen hat.» Für Rüfenach wünscht sich Läuchli vor allem eines: «Dass sie den Weitblick für eine überregionale Entwicklung in der Gemeindelandschaft findet.»

Nach seinem Rücktritt möchte sich Karl Läuchli wieder mehr auf seine Firma, die Läuchli Metallbauplanung AG, konzentrieren. Er erklärt:

«Für das Amt habe ich bei meinem KMU zurückgesteckt.»

Ausserdem gibt es da noch die beiden Grosskinder. Weiter würde er auch gerne in Vereinsaktivitäten investieren, etwa ins Männerturnen: «Ich hoffe, dass ich wieder den Anschluss finde.» Langweilig wird es dem abtretenden Gemeindeammann nicht. «Ich habe keine Angst, dass ich die Zeit nicht füllen kann.»

Dass ihn die Arbeit im Gremium jahrelang stark beanspruchte, stört Läuchli nicht. Für den 58-Jährigen ist kurz vor dem Ende seiner Zeit als Ammann klar: «Ich würde es wieder machen.»

