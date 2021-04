Rüfenach Nach Freistellung des Schulleiters: Michael Fux und Schulpflege nehmen Stellung Es war das Gesprächsthema über Ostern in der 870-Seelen-Gemeinde Rüfenach: Lehrer Michael Fux ist per Ende April gekündigt und in seiner Funktion als Schulleiter per sofort freigestellt worden. Was sind die Gründe und wie geht es an der kleinen Primarschule mit rund 50 Schulkindern weiter? Claudia Meier und Michael Hunziker 05.04.2021, 13.45 Uhr

Michael Fux war seit August 2020 Schulleiter der Primarschule in Rüfenach. Bild: Alex Spichale

(4. August 2020)

Michael Fux hatte seine Schulleiterstelle in Rüfenach erst im vergangenen August in einem 30-Prozent-Pensum angetreten. Mit seinen 28 Jahren war er damals laut kantonalem Departement Bildung, Kultur und Sport die zweitjüngste Schulleitungsperson im Kanton Aargau.

Eine Kündigung einer Lehrperson oder Schulleitung sei immer ein grosser Schritt und müsse mit Bedacht gefällt werden, hält die Schulpflege in einem Brief an Eltern und Lehrpersonen fest. Leider hätten die persönlichen Verfehlungen von Michael Fux der Schulpflege keine andere Alternative als eine ordentliche Kündigung gelassen. Der Gemeinderat sei über diesen Schritt ebenfalls informiert worden. Das Schreiben trägt das Datum vom Donnerstag, 1. April.

Die Schulpflege kann strafbare Handlungen ausschliessen

Tags zuvor, am 31. März, hatte Michael Fux die Eltern, Lehrpersonen sowie Freunde der Schule Rüfenach per E-Mail über seine Kündigung als Schulleiter und Lehrperson per Ende April ins Bild gesetzt. Die Schulpflege bedauert in ihrem Schreiben, dass die Information auf diesem Weg an die Öffentlichkeit gelangte. Denn Fux sei von der Schulpflege zu einem Gespräch eingeladen worden, um eine gemeinsame Kommunikation an die Eltern und Lehrpersonen zu verfassen. Leider habe Fux «in einem Moment der Emotionalität» unbedacht und entgegen der Weisungen der Schulpflege gehandelt und seinen Newsletter verschickt.

Auf Nachfrage der AZ, um was es bei den persönlichen Verfehlungen ging, sagt Nicole Nikles, Co-Präsidentin Schulpflege Rüfenach: «Die Schulpflege hält sich an die vorgeschriebenen Abläufe und gesetzlichen Grundlagen.» Details zur Kündigung würden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht kommuniziert. «Die Schulpflege kann aber strafbare Handlungen als Kündigungsgrund ausschliessen», so Nikles. Grundsätzlich habe sich die Problematik aufgrund der Pensensituation zugespitzt, sagt Michael Fux auf die gleiche Frage der AZ. «Die Situation rund um das Pensum war seit vergangenem Herbst ein Thema. Seit Anfang 2021 haben sich die Gespräche gehäuft, da das kommende Schuljahr stets näher rückte», ergänzt der freigestellte Schulleiter.

Fux: «Der Unterrichtsfluss wird abrupt unterbrochen»

Die fünf Lektionen pro Woche an der Mittelstufe wird Michael Fux nach eigenen Angaben voraussichtlich bis Ende April unterrichten. «Es ist natürlich schade, dass der Unterrichtsfluss durch den Entscheid der Schulpflege abrupt unterbrochen wird», fügt er an. Fux fühlt sich den Schülerinnen und Schülern verpflichtet, den Unterricht weiterhin abzuhalten.

Der Schulpflege ist bekannt, dass Michael Fux die Eltern per E-Mail zu einem Austausch eingeladen hat. Offenbar organisiert sich ein Teil der Elternschaft in virtuellen Gruppen. Michael Fux bestätigt, dass sich viele Eltern bei ihm gemeldet haben, «weshalb ich den Unmut in der Elternschaft deutlich spüre».

Ist der Co-Präsident der Schulpflege am Leitungsposten interessiert?

In ihrem Schreiben an die Eltern und Lehrpersonen teilte die Schulpflege weiter mit, dass die Schulleitertätigkeit ab sofort durch die Schulpflege und einen externen Berater übernommen werde. Über die Stellvertretung und Neubesetzung der Schulleiterstelle, respektive des Lehrpersonenpensums, würden die Beteiligten auf dem Laufenden gehalten.

Auf die Frage der AZ, ob das Gerücht stimme, dass Roger Schumacher, Co-Präsident der Schulpflege Rüfenach und Lehrperson in Würenlingen, den Schulleiterposten in Rüfenach übernehmen werde, sagt Nicole Nikles: «Die einseitige Kommunikation von Herrn Fux hat verständlicherweise zu einer grossen Verunsicherung seitens Eltern, Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler geführt.» Die Organisation einer Übergangs- respektive Anschlusslösung sei noch in vollem Gang. Es werde zu gegebener Zeit wieder informiert. Nikles bestätigt aber bereits, dass Roger Schumacher nicht als Schulleiter der Schule Rüfenach zur Verfügung stehen werde. Die Wahl der neuen Schulleitung richte sich nach dem üblichen Prozedere. Zuständig für die Wahl sei die Schulpflege.

Ehemaliger Schulleiter prüft rechtliche Schritte

Die Behörde beruft sich auf den Standpunkt, dass die Schulpflege – wie im ganzen Kanton – bis Ende 2021 für den Schulbetrieb verantwortlich ist. In diesem Sinne werde sie alles daransetzen, dass der Schulbetrieb, inklusive der Planung des kommenden Schuljahrs, reibungslos weitergeführt werden könne, so Nicole Nikles. «In den nächsten Tagen werden mit allen beteiligten Parteien Gespräche geführt.»

Michael Fux muss die Geschehnisse momentan etwas setzen lassen. «Die Schulaufsicht und das Arbeitsamt wurden bereits kontaktiert», sagt er. Ob er rechtliche Schritte gegen die Kündigung einleiten werde, werde derzeit geprüft.