Wirt Kiki des Blauen Engels in Rüfenach hört auf

Rüfenach Mitte März ist Schluss: Darum hört Kiki als Wirt des «Blauen Engels» auf Für den Pächter Christophe «Kiki» Martin der Speisewirtschaft in Rüfenach beginnt bald ein neues Kapitel. Für die Zukunft des geschichtsträchtigen Restaurants wünschen sich der 59-Jährige und die Besitzerfamilie dasselbe. Deborah Bläuer 23.12.2022, 05.00 Uhr

Wer die geschichtsträchtige Speisewirtschaft in Rüfenach künftig betreiben wird, ist noch offen. zvg

Am 19. März beendet Christophe «Kiki» Martin seine 13-jährige Tätigkeit als Betreiber der Speisewirtschaft Zum Blauen Engel in Rüfenach. Hauptgrund sei, dass er in der schwierigen Situation rund um den Fachkräftemangel kein neues Team mehr aufbauen möchte, erklärt der 59-Jährige. Denn Köchin Erika Süess wäre eigentlich schon lange pensioniert und Köchin Brigitte Widmer wird es 2023.

Ausserdem habe sich mit der Zeit eine gewisse Müdigkeit eingestellt, so der Ennetbadener. Seine Frau und er hätten quasi eine Fernbeziehung geführt.

Christophe «Kiki» Martin betreibt seit 13 Jahren die Speisewirtschaft Zum Blauen Engel. Christine Zenz

Nach der Schliessung im Frühling will sich Kiki bis im Herbst eine Auszeit gönnen und sich auf die Badenfahrt konzentrieren, an der er mitwirken wird. Was danach kommt, ist noch offen. Er könne sich vieles vorstellen, zum Beispiel als Störkoch oder Organisator von Events teilweise selbstständig zu bleiben und befreundeten Wirten, die mit Personalmangel zu kämpfen hätten, unter die Arme zu greifen. «Ich lasse es auf mich zukommen», so der Gastronom und ehemalige Sportjournalist.

Und wie geht es mit dem «Blauen Engel» weiter? Die Besitzerfamilie wie auch er wünschen sich, dass die Speisewirtschaft weitergeführt wird, verrät Kiki. Bei Interesse dürfe man sich jederzeit und unverbindlich bei ihm melden.