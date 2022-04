Rüfenach: Wirt plant Zukunft für das Restaurant zum Blauen Engel

Rüfenach «Ich war es, der keine Fritteuse wollte»: So plant Wirt Kiki die Zukunft des «Blauen Engels» Der ehemalige Journalist und Gastgeber Christophe «Kiki» Martin beschäftigt sich mit der Nachfolge für die geschichtsträchtige Speisewirtschaft. Und er erklärt, warum am Freitag eine Ukrainerin die Gäste verwöhnen wird. Claudia Meier Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.00 Uhr

Die Speisewirtschaft zum Blauen Engel liegt mitten im Dorfzentrum in Rüfenach. Claudia Meier

Einkehren wie zu Gotthelfs Zeiten mit Käsespecksalat oder Sonntagsbraten mit Kartoffelstock. Das ist im Speiserestaurant Zum Blauen Engel in Rüfenach seit zwölf Jahren das Credo von Wirt Christophe «Kiki» Martin und seinem Team. Auch nach der Coronazwangspause.

Doch langsam bahnen sich im Traditionsrestaurant mit etwa 40 Plätzen im Innern und 50 im Aussenbereich Veränderungen an. «Mittelfristig suche ich eine Nachfolge», sagt der Wirt, der von allen Kiki genannt und nächstes Jahr 60 Jahre alt wird. Das habe er auch so mit der Besitzerfamilie besprochen.

Gäste schätzen die Gemütlichkeit in der heimeligen Gaststube. Christine Zenz

Der ehemalige Journalist macht kein Geheimnis daraus, dass es ihm immer mehr an Energie für den Gastrobetrieb fehlt. Das ist auch der Grund, warum das Lokal weiterhin nur an vier Tagen – jeweils von Donnerstag bis Sonntag – offensteht. Zudem ist Köchin Erika Süess seit bald neun Jahren pensioniert und die andere Köchin Brigitte Widmer erreicht 2023 das Pensionsalter.

Einkehren wie zu Gotthelfs Zeiten lautet das Credo im «Blauen Engel». Christine Zenz

Für Kiki steht fest, dass er kein neues Personal mehr suchen will. Er hat sich mit dem bewährten Team eine treue Stammkundschaft aufgebaut, die das unaufgeregte, aber authentische Beizenleben im Dorf mit Schweizer Spezialitäten zu schätzen weiss. Der Pächter will den Betrieb, in den er über ein jahrzehntelang viel Energie und Herzblut gesteckt hat, auch nicht einfach dem Schicksal überlassen.

Wirt hat das Potenzial für das Lokal nicht ausgeschöpft

Die Gastrobranche ist nicht erst seit der Coronapandemie im Umbruch: Betriebe, die nur über Mittag und am Abend öffnen, Fachkräftemangel, tiefe Löhne und steigende Ansprüche der Gäste fordern die Wirte heraus. Kiki sagt:

«Das Restaurant bietet recht viel Potenzial. Ich habe nicht alles genutzt und hätte etwa das Marketing und die Beschriftung von der Hauptstrasse besser machen können.»

Denn von der Besitzerfamilie her sind Kiki in all den Jahren keine Schranken gesetzt worden. Angefangen habe er mit einer Haushaltküche, die 2016 durch eine Gastroküche ersetzt wurde. Er erklärt: «Ich war es, der keine Fritteuse und keinen Steamer wollte.» Platz für einen kleinen Steamer wäre in der modernen Küche aber vorhanden.

Wirt Christophe «Kiki» Martin ist Gastgeber aus Leidenschaft . Christine Zenz

Kiki ist es ein Anliegen, dass die Gäste auch dann mit einem Zvieriplättli verpflegt werden, wenn die Küche für warme Gerichte geschlossen ist. Schliesslich ist das Lokal mit Gaststube, einem Stübli für acht bis zehn Personen sowie dem grossen Vorplatz auch bei Velofahrern oder Wanderern ein beliebter Einkehrort. Weil die Wege kurz sind, lasse sich die Arbeit gut zu dritt oder bei Grossandrang zu viert erledigen, sagt der Wirt.

Für die Nachfolge wäre ein gelernter Koch oder eine gelernte Köchin mit Partnerin oder Partner aus Kikis Sicht ideal. Zudem bestehe eine Möglichkeit für eine Wirtewohnung in der geschichtsträchtigen Liegenschaft. Je nach Termin und Konzept kann sich der Gastgeber vorstellen, dass er oder Leute aus seinem Team, falls von der Nachfolge gewünscht, bei der Übergabe noch mitwirken.

Flüchtlingsmutter aus der Ukraine kocht für Gäste

Kiki selber wohnt in Ennetbaden. In seiner Einliegerwohnung leben zwei Flüchtlinge – Mutter Irina und deren Tochter Rigina – aus der Ukraine. Der Wirt nimmt die Kochkünste von Irina Shabalda zum Anlass, um seinen Gästen am Freitag, 29. April, im «Blauen Engel» den ukrainischen Eintopf Borschtsch zu servieren.

Der «Blaue Engel» steht jeweils von Donnerstag bis Sonntag offen. Claudia Meier

Als zweiten Gang gibt es – mittags und abends – Blinsis. Das ist eine aus Osteuropa stammende Pfannkuchen-Art. Die dünnen Fladen werden mit Füllungen oder Aufstrich gegessen. Wer da probieren möchte, sollte rechtzeitig reservieren

