Rüfenach: Wie Bertschi zum einzigen Schweizer Zeltdesigner wurde

Rüfenach «Ich bin fast gestorben»: Wie ein Unfall Lukas Bertschi zum einzigen Zeltdesigner der Schweiz machte Seit über acht Jahren arbeitet der Rüfenacher als Product und Innovations Manager für die Exped AG. Warum der Campingboom durch Corona ihm nicht nur Freude brachte. Maja Reznicek 02.08.2021, 05.00 Uhr

Das aktuelle Lieblingszelt (auf dem Bild) von Lukas Bertschi kommt erst 2022 in die Geschäfte. Alex Spichale

Seinen Arbeitstag fängt Lukas Bertschi gerne früh an. Der Zug von Brugg nach Zürich sei dann weniger überfüllt und auch mehr Platz vorhanden, um das Bike mitzunehmen. Dass der 46-Jährige um 7 Uhr bei der Exped AG, Schweizer Herstellerin von Outdoor-Ausrüstung, startet, hat aber vor allem einen Grund. Bertschi erklärt:

«So habe ich nach der Arbeit noch Zeit, draussen zu sein.»

In die Natur zog es den gebürtigen Rüfenacher schon immer. «Vor allem in Verbindung mit dem Velo», fügt er an. Auf seinem Instagram-Account finden sich fast ausschliesslich Fotos von menschenleeren Wäldern, schneebedeckten Bergen und blumigen Wiesen.

Besonders fasziniere ihn die technische Seite des Outdoor-Erlebnisses, sprich: die Ausrüstung. Lukas Bertschi sagt mit einem Schmunzeln: «Ich bin eben ein ‹Gear-Freak›.» Dass er diese Leidenschaft einmal zu seinem Job machen würde, war für den heutigen Product und Innovations Manager – vereinfacht gesagt, Zeltdesigner – lange nicht klar.

In den Traumjob rutschte der Rüfenacher hinein

Ursprünglich liess sich Lukas Bertschi 1992 nämlich in Basel zum Pharmabiologielaboranten ausbilden. «Aus heutiger Sicht ein Fehlentscheid», stellt er klar. «Bei den zwei Schnupperlehren, die ich gemacht habe, hatte leider das Labor ein viel ‹aufgestellteres› Team als die Hochbauzeichner.» Trotzdem habe er viel über Prozessplanung und das genaue sowie wissenschaftliche Arbeiten gelernt.

Nach der Lehre war Bertschi in einem Spin-off der ETH Zürich tätig, das sich mit Gentechnologie und Molekularbiologie beschäftigte. Damit habe er sich aber nicht identifizieren können. Nach drei Jahren stand für ihn fest: «Das bin ich nicht.»

Da sitzt jeder Griff: Innerhalb von wenigen Minuten hat Lukas Bertschi das Zelt im heimischen Garten aufgestellt. Alex Spichale

Der heute 46-Jährige entschied sich für einen kompletten Branchenwechsel – und für einen Job als Velokurier bei der Firma Veloblitz. Das habe gut gepasst, bis zu einem denkwürdigen Ereignis:

«Ich hatte einen schlimmen Unfall, bei dem ich fast gestorben bin.»

Als Folge davon ist Bertschi bis heute von einem Gesichtsfeldausfall betroffen: Rechts von der Mitte seines Gesichtsfeldes wird keine visuelle Information aufgenommen. «Mittlerweile kann mein Sehzentrum die fehlenden Puzzleteile aber zu einem ganzen Bild zusammenführen.»

Zudem erteilte die Suva Bertschi ein Berufsverbot als Velokurier. Wieder musste der Rüfenacher sich neu orientieren. Dabei stiess er auf das Studium in Industrial Design an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Aarau. «Die Integrationsentschädigung der Suva war genug für das Studium – also machte ich das.»

Gerne wollte Bertschi nach der Ausbildung bei einer «coolen Outdoormarke» arbeiten, Produkte entwickeln, die ihn wirklich interessierten. Doch bei der ersten Bewerbung bei der Exped AG hatte er kein Glück. Bertschi erinnert sich:

«Damals hiess es: Designer? Das brauchen wir nicht.»

Inzwischen sind vier Designer mit verschiedenen Spezialgebieten bei dem Unternehmen tätig. Erst einige Zeit später – mit Vitamin B, wie Bertschi verrät – sei er in seinen Traumjob reingerutscht.

Innovationen sieht Lukas Bertschi auch kritisch

Heute entwickelt er als Product und Innovations Manager bei der Exped AG die Zelte und Tarps (Zeltplanen) von morgen. Schweizweit sei er damit der einzige Zeltdesigner, erklärt der 46-Jährige. Allenfalls habe die Firma Spatz noch jemanden in diesem Bereich: «Das ist aber wahrscheinlich ein Ingenieur.» Für die Exped AG habe Bertschi seit dem Einstieg 80 Prozent aller Zelte technisch und visuell überarbeitet. «Heute schaue ich jeweils, was im Portfolio noch fehlt und was es noch nicht gibt.»

Ein bis zwei Jahre dauere es in etwa, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Die Zeltentwicklung werde dabei sehr schnell praktisch. Bertschi führt aus:

«Vieles kann man nicht simulieren. Hat man das Material, fängt man an, zu spielen.»

Glücklicherweise habe er im Keller seines Arbeitgebers seinen eigenen Spielplatz. «Hier kann ich in Ruhe zelten.»

Sein momentanes Lieblingszelt wird erst 2022 auf den Markt kommen. «Es ist endlich das, was es schon immer hätte sein sollen», schwärmt Bertschi. Gewicht, Preis und Komfort würden einfach zusammenstimmen. «Es ist beispielsweise genauso schwer wie ein Einer-Zelt, bietet aber Platz für zwei Leute.»

Obwohl Lukas Bertschi immer nach Neuerungen sucht, sieht er das Thema Innovation auch kritisch. «Es geht immer noch leichter. Man muss dann aber an anderen Stellen einen Kompromiss finden, etwa bei der Langlebigkeit des Produkts.»

Campingboom: Nachfrage stieg während Corona um bis zu 300 Prozent

In den letzten eineinhalb Jahren erlebte die Exped AG einen «coronabedingten Campingboom». Die Nachfrage sei um 200 bis 300 Prozent gestiegen. Für den 46-Jährigen nicht nur ein Grund zur Freude:

«Die Kapazitäten sind begrenzt. In unserem Herstellerland arbeiten die Mitarbeitenden seit fast einem Jahr Überzeit und die Firmen haben schon Angst, dass ihnen die Leute weglaufen.»

Dies sei insbesondere ein Problem, weil die Einarbeitung eines Mitarbeitenden für so spezielle Produkte ungefähr zwei bis drei Jahre dauere. Beispielsweise werden alle Zelte von Hand genäht. Momentan rechnet Lukas Bertschi aber damit, dass der Boom 2025 vorbei ist. «Irgendwann hat man alles und der Markt fällt zusammen», sagt der Designer.

Gerne in der Natur unterwegs war der 46-Jährige schon immer. Alex Spichale

Für den Vater einer fast 18-jährigen Tochter wird der «Campingboom» nicht so bald vorbei sein. Die Sommerferien verbringt er mit seiner Frau, der Künstlerin Olivia Wiederkehr, im Wallis. Im Gepäck ist natürlich das Velo und das selbst entwickelte Lieblingszelt.

Er schätze die Vielfalt der Schweizer Landschaft, überhaupt «habe Europa so viel zu bieten». Lukas Bertschi fügt an: «Grössere Reisen reizen mich schon, notwendig sind sie aber nicht.» Draussen sein, das könne man schliesslich überall.