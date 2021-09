Rüfenach AG Vortritt missachtet: 18- jähriger muss Führerschein abgeben Am Samstagnachmittag kam es bei der Einmündung in die Steinbruchstrasse in Rüfenach zu einem Verkehrsunfall. Verletzt wurde niemand. 19.09.2021, 08.31 Uhr

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Bild: zvg / Kapo AG

Kurz nach 15.30 Uhr kollidierten am Samstag in Rüfenach zwei Autos miteinander. Das teilt die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mit. Der 18-jährige Autofahrer habe von Rüfenach kommend, bei der Einmündung in die Steinbruchstrasse, den Vortritt missachtet. So kam es dazu, dass der junge Mann in eine 39-jährigen Autofahrerin prallte, die von Lauffohr in Richtung Stilli unterwegs war.