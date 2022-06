Rüfenach: Gemeindeversammlung traktandiert 125-Jahr-Jubiläum

Rüfenach 2023 wird der sanierte Kindergarten eröffnet, für das geplante Dorffest liegt der Ball jetzt beim Stimmvolk Am Freitag wird an der Rüfenacher Gemeindeversammlung unter anderem über die Jahresrechnung 2021, ein neuer Abwasservertrag mit der Stadt Brugg und über eine Wiederinstandstellung der Flurwege abgestimmt. Flavia Rüdiger 23.06.2022, 12.09 Uhr

Der sanierte Rüfenacher Kindergarten wird im Jahr 2023 der Bevölkerung präsentiert. zvg

Rein-Rüfenach feiert im Jahr 2023 das 125-Jahr-Dorffest. Gleichzeitig wird in Kombination das Jugendfest und die Eröffnung des sanierten Kindergartens gefeiert. Der Grossevent wird voraussichtlich vom 30. Juni bis zum 2. Juli 2023 stattfinden. Laut der Botschaft soll für die Organisation an der Gemeindeversammlung vom Freitag, 24. Juni, ein Planungskredit in der Höhe von 10’000 Franken genehmigt werden.