Wie der Pontonier-Sportverein Brugg das 125-Jahr-Jubiläum feiert

Rückblick Pontonier-Sportverein Brugg wird 125 Jahre alt: Wie die militärische Ausbildung zum zivilen Randsport wurde Vom Filmauftritt bis zur Fahrt mit dem Bundesrat hat der Verein seit der Gründung 1897 einiges erlebt. Präsident Peter Lüscher verrät, wie in diesem Jahr zelebriert wird und was der Leistungssport von den Mitgliedern verlangt. Carla Honold 01.02.2022

Auf der «1. Lustreise und Flussfahrt» im Gründungsjahr von Luzern nach Brugg machte der Verein unter anderem vor dem Hexenturm in Bremgarten Halt. zvg/Pontonier-Sportverein Brugg

Der Pontonier-Sportverein Brugg entstand nicht aus Freude am Wassersport oder dem Bedürfnis, sich an Wettkämpfen zu messen. Vielmehr war es eine militärische Notwendigkeit, wie auf der Website des Vereins zu lesen ist:

«Die Armee brauchte ausgebildete Wasserfahrer für die Pontoniertruppe.»

Aufgrund des Aussterbens wasserkundiger Berufe wie beispielsweise Fischer oder Fährleute bestand laut dem Pontonier-Sportverein Brugg (PSVB) ein Mangel an vorausgebildeten Rekruten.

«Die Armee war in einen echten Engpass geraten, darum wurden über Vereine die fehlenden Spezialisten gesucht.» Diesen Organisationen kam gemäss der PSVB-Website eine wichtige Rolle in der Ausbildung zukünftiger Sappeure und Pontoniere zu. Gegründet wurde der Pontonierfahrverein des Bezirks Brugg, wie er damals hiess, auf Initiative von Emil Hösli, Instruktor im Leutnants-Grad der Schweizer Armee. «26 Leute fanden sich an der Gründungsversammlung ein und hoben am 21. März 1897 den Verein aus der Taufe», schreibt der PSVB.

Auch der Kauf der Occasionsschreibmaschine ist ein Höhepunkt

Auf der Website berichtet der Verein von Höhepunkten in seiner 125-jährigen Geschichte: «Nach der ersten Fahnenweihe von 1901 unternahmen die wackeren Mannen von Brugg eine erste Stachelfahrt von Brugg nach Zürich.» Bald seien die Fahrten zur Tradition geworden. Diese fand jedoch einen jähen Abbruch, als am 16. Juli 1916 Vereinsmitglied Hans Jappert bei einer Wehrdurchfahrt in Dietikon tödlich verunglückte, so der PSVB. «Dieses traurige Ereignis sollte zu unserem Glück das letzte dieser Art sein.»

Die zweite Fahnenweihe feierte der Verein 1933. zvg/Pontonier-Sportverein Brugg

Ein Highlight wird unter anderem im Jahr 1924 auf der Website aufgeführt. Im Stummfilm «Die Entstehung der Eidgenossenschaft» wurden die Brugger Pontoniere zu «Filmstars». 1933 folgte die zweite Fahnenweihe, 1970 fand eine dritte statt. Von 1974 bis 1976 entstand das eigene Pontonierhaus, das 2016 saniert wurde.

Neben diversen Touren mit Destinationen von Amsterdam bis Strassburg sind unter den Höhepunkten sowohl die Anschaffung einer Occasionsschreibmaschine 1936 – «weil fast alle Vereine eine solche besitzen» – als auch dreissig Jahre später die «Schulreise-Fahrt» mit dem gesamten damaligen Bundesrat von Bremgarten nach Windisch aufgeführt.

Der PSVB zählt aktuell zirka 60 Mitglieder. zvg/Pontonier-Sportverein Brugg

Die Armee profitiert von den Pontonier-Sportvereinen – und umgekehrt

Zu dieser Zeit entwickelte sich gemäss dem PSVB der Pontoniersport zusehends zum reinen Wettkampfsport. «Vor allem die 60er-Jahre brachten die Wende», so der Verein. «Im Laufe der Mechanisierung im Militärbrückenbau ging der Bedarf an ausserdienstlich vorgebildeten Rekruten zurück.»

Dieses Gruppenbild wurde vor der zweiten Stachelfahrt von Brugg nach Zürich im Jahr 1903 aufgenommen. zvg/Pontonier-Sportverein Brugg

Ganz auf die Ausbildungsfunktion verzichten könne man aber auch gegenwärtig nicht. «Eines der Ziele ist immer noch die Ausbildung junger Burschen – inzwischen sind auch hier die Damen dazugestossen – zu Wasserfahrern, welche sich später zu den Pontonieren oder Bootsschützen einteilen lassen können.»

Peter Lüscher ist Präsident des Pontonier-Sportvereins Brugg. zvg/Pontonier-Sportverein Brugg

Für die Schweizer Armee ist es laut PSVB-Präsident Peter Lüscher auch heute noch von Vorteil, auf die vorausgebildeten Jungpontoniere zurückgreifen zu können, wenn diese stellungspflichtig werden. Im Gegenzug würden die Schweizer Pontonier-Vereine, die meist wie der PSVB Ende des 19. Jahrhunderts und von Militär ins Leben gerufen wurden, unterstützt. Lüscher erklärt: «Wir bekommen unsere Schiffe leihweise von der Armee.»

Damit sei beiden Seiten gedient. «Es ist eine Win-win-Situation.»

Seit 2005 sind beim PSVB auch wackere Frauen dabei

Laut der PSVB-Website sind es mittlerweile Details, die an die militärischen Wurzeln erinnern, und die Hauptfunktion des Vereins liegt im zivilen Bereich. Dieser umfasse das Durchführen von Flussfahrten, Festveranstaltungen – die «legendäre» Fischbeiz Zum rostigen Anker und das jährliche Fischessen finden in der Vereinshistorie häufige Erwähnungen – sowie das Antreten zu Wettkämpfen, die das möglichst schnelle und fehlerfreie Absolvieren eines Parcours auf dem Wasser zum Ziel haben. Darauf bereiten sich die Mitglieder des PSVB während des ganzen Jahres vor:

«Nach der kurzen Sommersaison wird das Training in die Halle oder ins Hallenbad verlegt.»

Seine Boote erhält der PSVB von der Schweizer Armee als Leihgabe. Hier ist die Einweihung eines Landweidlings im Jahr 1908 zu sehen. zvg/Pontonier-Sportverein Brugg

Gemäss Vereinspräsident Lüscher zählt der PSVB aktuell etwa zehn Jungpontoniere, darunter zwei Mädchen. «Wir haben zirka 25 Aktive und 25 Veteranen», berichtet Lüscher. Auch unter den Aktiven seien zwei Frauen. «Wir freuen uns, wenn Frauen in den männerlastigen Sport einsteigen.» 2005 seien die ersten weiblichen Vereinsmitglieder zum PSVB dazugestossen. Zum Thema Nachwuchs meint der Präsident:

«Eine Zeit lang hatten wir Probleme, junge Mitglieder zu gewinnen, aber dank der tollen Jungpontonierleiter haben sich diese gelöst.»

Einzig die Pandemie hat dem Verein – wie vielen anderen – zugesetzt und Trainings eingeschränkt, wie Lüscher ergänzt. Der Präsident sagt: «Der Pontoniersport ist eine Randsportart.» Zudem finde er in der freien Natur statt und verlange gute Teamarbeit, Kraft und Köpfchen. «Er ist ein Sport, für den es nie zu spät ist einzusteigen.»

Die Vorbereitungen für den Jubiläumswettkampf laufen seit über einem Jahr

An den Wettkämpfen ist der PSVB durch seine Jungpontoniere und Aktiven vertreten. Die Veteranen treten nicht mehr an. Auf der Website steht dazu:

«Seit der Gründung nahm der Verein an allen eidgenössischen Wettfahren teil, dies allerdings mit wechselnden Erfolgen.»

Brugg ist auch Austragungsort der sportlichen Anlässe. Zum 100-Jahr-Jubiläum des Vereins beispielsweise wurde ein Einzelwettfahren auf der Aare veranstaltet. Das 125-Jahr-Jubiläum soll ebenfalls mit einem Wettkampf gefeiert werden.

2013 fand ein Wettfahren in Brugg statt. Youtube/pontonierfilm

Wie Peter Lüscher erzählt, sind für das Wochenende des 11. und 12. Juni ein Pontonierwettfahren und ein Bootsfährenwettkampf geplant. «Eingeladen sind 40 Sektionen aus der ganzen Schweiz.» Der Präsident rechnet mit bis zu 800 Personen. Seit mehr als einem Jahr plane der Verein dafür. Über Zuschauende, denen auch der Zugang zur Festwirtschaft offenstehen wird, würden sich Lüscher und der PSVB freuen.

Am 3. September will der Verein gemeinsam mit seinen Helferinnen und Helfern – Lüscher nennt den Volleyballclub Brugg sowie den Fasnachtsverein Schwellbaumschränzer aus Windisch – offiziell das Jubiläum feiern.

