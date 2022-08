Turn- und Sportverein Riniken feiert 50-Jahr-Jubiläum

Riniken Wie eine leere Turnhalle zu ganzen Chroniken führte – und zum Jubiläum des Turn- und Sportvereins Am Samstag feiert der Riniker Verein seinen 50. Geburtstag. Besucherinnen und Besucher können sich auf einen erlebnisreichen Tag freuen. Noah Merz 18.08.2022, 05.00 Uhr

Der Suppentag gehörte zu den traditionellen Vereinsaktivitäten. Hier im Jahr 1980. zvg

Wenn am 20. August der Turn- und Sportverein (TSV) Riniken sein 50-Jahr-Jubiläum zelebriert, ist ein Rückblick auf die Geschichte des Vereins unabwendbar. Erstmalig gründeten die Männer aus der Gemeinde einen Turnverein Mitte des Ersten Weltkriegs 1916. Der Verein existierte nur kurz, 1922 erfolgte die Auflösung.

Seither wirkten die ehemaligen Mitglieder in Rüfenach mit. Als 1971 die Renovation der Turnhalle Rüfenach bevorstand, musste ein Ersatz gefunden werden, um die wöchentlichen Turnabende durchzuführen. Hierbei kam es den Turner entgegen, dass jeweils jeden Mittwoch die Halle in Riniken leer stand. Unter der Bemühung vom damaligen Vorstandsmitglied Hans Wüst wurde der Gemeinderat bezüglich dieses Anliegens kontaktiert, der dem Wunsch nachging.

In der 50-jährigen Geschichte trägt der Verein bereits ihr fünftes Tenue. zvg

Fortan turnten die Männer aus den beiden Gemeinden in Riniken. Durch gezielte Werbung wuchs die Gemeinschaft stetig. Durch die Wiedereröffnung der neu sanierten Halle in Rüfenach überlegten sich die Riniker, ihren Standort beizubehalten und einen neuen Verein zu gründen.

Nach intensiven Gesprächen entschieden die 16 Versammlungsteilnehmer am 6. Dezember 1972, einen eigenen Verein mit dem Namen Männerturnverein Riniken ins Leben zu rufen.

In Erinnerung und Zeit schwelgen

Höhepunkt eines jeden Turnerjahres waren die zwei- bis dreitägigen Wanderungen unter fachlicher Führung eines Reiseleiters, erinnert sich Vorturner Sepp Wüest. Dabei durchquerte die Wandergruppe in 49 Jahren die ganze Schweiz in allen Landesteilen, sei es im Jura, Maggiatal oder Klettgau. Im Vordergrund stand dabei die Kameradschaft, die Zeit unter Gleichgesinnten und das Leben im Moment zu geniessen.

Die Wandergruppe vom TSV Riniken ist 1982 in Saas-Fee unterwegs. zvg

Fester Bestandteil und zur traditionellen Vereinsaktivität gehören die Suppentage. Mitglied Horst Schumacher entsinnt sich gern daran zurück. Heuer fand der essensreiche Tag am Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag im Waldhaus Riniken statt.

Vom Morgen bis Nachmittag, von einem kräftigen Frühstück bis zum Kuchen verbrachten die Turner den Tag mit Kindern und Frau. Die Zeit verging wie im Fluge, Gross und Klein freute sich an den verschiedenen Spielen neben den genüsslichen Speisen, sagt Horst Schumacher. Mit kleinen Nachwehen zu verstehen, wurde der Suppentag 2017 aus dem Jahresprogramm gestrichen, nachdem sich die Teilnehmerzahl jährlich minimierte.

Der Zusammenschluss mit dem Frauenturnverein passierte, nachdem die Turnerinnen, seit 1987 als Verein eingetragen, zu geringe Mitgliederzahlen vorwiesen, um einen Vorstand zu stellen. Daraufhin stellten sie eine Anfrage an den Männerturnverein, einen Zusammenschluss in Erwägung zu ziehen.

Auch Tanzabende gehörten bei den Vereinsaktivitäten zum Programm. zvg

Die Turner stimmten unter Bedingungen zu. Die Vereinsleitung sollte gemeinsam, der Turnbetrieb aber weiterhin getrennt für Männer und Frauen organisiert werden. An der Generalversammlung im Januar 2015 akzeptierten die Mitglieder das Gesuch und den Vereinsnamen Männerturnverein Riniken in Turn- und Sportverein Riniken umzuändern.

Besuch der Direktorin des Schweizerischen Turnverbandes

Im Jahr 2022 feiert Riniken nun ihren Turn- und Sportverein mit einer Bandbreite von Geschichten und Erlebnissen. Am 20. August können Besucherinnen und Besucher am Fest teilhaben. Der Anlass findet auf dem Schulhausplatz Lee Riniken statt. Bei schlechtem Wetter verlegt es sich in die Turnhalle.

Ab 15 Uhr wird die Festwirtschaft geöffnet mit Speis und Trank. Bis zur Festansprache um 18 Uhr von Béatrice Wertli, Direktorin des Schweizerischen Turnverbandes, können Kinder und Erwachsene an diversen Spielen teilnehmen. Anschliessend lässt sich der Abend mit einem saftigen Riniker Braten ausklingen.