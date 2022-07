Riniken: Baugesuch für Volg an Ausserdorfstrasse 31 liegt auf

Bis am 25. Juli liegt das Baugesuch für die Umnutzung der Werkhalle in ein Geschäft und den Abbruch der Einstellhalle an der Ausserdorfstrasse 31 öffentlich auf. Was mit dem bisherigen Standort des Dorfladens in Riniken geplant ist.

Maja Reznicek Jetzt kommentieren 20.07.2022, 05.00 Uhr