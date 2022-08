Die Gemeinden suchen Bauverwalter. Werner Huber springt ein.

Riniken «Viele laufen am oder über dem Anschlag»: Wegen Fachkräftemangel springt pensionierter Bauverwalter im Aargau ein Werner Huber, ehemaliger Gemeindeammann und Gemeinderat von Riniken sowie langjähriger Bauverwalter in Würenlos, ist auch nach seiner Pensionierung beruflich noch aktiv. Er beschreibt die Situation auf den kommunalen Bauverwaltungen im Kanton. Dieter Minder Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.55 Uhr

Werner Huber arbeitet zurzeit als Bauverwalter ad interim in Obersiggenthal. Dieter Minder

Ein Hochschulabschluss in Architektur, mindestens fünf Jahre Führungserfahrung, betriebswirtschaftliches Know-how, Führung des gesamten Bereichs Bau und Planung, zusammen mit dem Gemeindeammann zuständig für die Raumplanung, Beraten und Begleiten von Bauherrschaften, Einsitz in Kommissionen, Behandeln von Beschwerden – das sind nur einige der Anforderungen, die selbst kleinere Gemeinden in Stellenausschreibungen an Bauverwalterinnen und Bauverwalter stellen. «So geht das nicht», ist für Werner Huber, langjähriger Bauverwalter und ehemaliger Gemeindeammann von Riniken, klar. Er sagt:

«Wenn jemand einen Hochschulabschluss hat, wird er sicher nicht Bauverwalterin oder Bauverwalter.»

Ebenso sei die zeitliche Belastung riesengross: «Wer als Bauverwalterin oder Bauverwalter zusätzlich noch in vielen Gremien Einsitz hat, für den gibt es viele Abendsitzungen.»

Mit Herzblut im Einsatz, aber am Anschlag

In seinen Einsätzen als Bauverwalter hat Werner Huber festgestellt, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit viel Herzblut im Einsatz sind, doch: «Viele laufen am oder über dem Anschlag.» Als er die Stelle in Würenlos antrat, hätten sich die Gemeinderäte gewundert, dass da einer am Samstagmorgen arbeitet. Der Grund war ein riesiger Arbeitsberg, den es abzuarbeiten galt.

Wenige junge Berufsleute sind bereit, all dies auf sich zu nehmen. Eine Folge davon; die Bauverwalterinnen und Bauverwalter wechseln und die Gemeinden können die Stellen nur schwer besetzen. «Im Aargau dreht das Bauverwalterkarussel sehr schnell.» Dies gilt, wie Huber festgestellt hat, auch in anderen Kantonen.

Werner Huber war zehn Jahre lang als Bauverwalter in Würenlos tätig. Patricia Schoch

(25. Januar 2013)

Ein Wechsel in der Bauverwaltung bedeutet auch, dass sich die neue Person in laufende Projekte einarbeiten muss. Eine Tätigkeit, die mit stundenlangem Aktenstudium verbunden ist. Gleichzeitig muss sie sich den neu eingehenden Projekten widmen.

Immer neue und weiterreichende Vorschriften werden auf Bundes-, Kantons und Gemeindeebene erlassen. Deren Vollzug und Kontrolle ist in den Gemeinden dann die Aufgabe der Bauverwalterin beziehungsweise des Bauverwalters. Werner Huber stellt mit seiner Berufserfahrung fest:

«Viele Vorschriften machen das Bauen teurer, verbessern die Qualität aber nicht unbedingt.»

Bauprojekte, die ohne Einwendungen bewilligt werden können, sind selten geworden. «Die Aufgaben haben sehr stark zugenommen», sagt Huber. Dies habe, besonders in wachsenden Gemeinden, mehr zeitintensive Arbeit zur Folge.

Eine weitere Erfahrung von Huber: Bauherrinnen und Bauherren sind kritischer geworden. Oft brächten sie den Vorschriften wenig Verständnis entgegen. Die Extremfälle bringt Huber auf den Nenner: «Man wird zum Anseichpfosten.»

Als Fazit der Situation sieht der Riniker nur eine Möglichkeit: «Es braucht mehr Leute in den Bauverwaltungen.» Es liege an den Gemeindebehörden, die Situation zu verbessern.

Vier Jahre Gemeinderat und acht Jahre Gemeindeammann

Werner Huber, gelernter Bauzeichner und Maurer mit vielen Weiterbildungen, war über 30 Jahre lang Leiter eines Tiefbauunternehmens. Bauverwalter wurde er durch sein politisches Engagement. Er war vier Jahre Gemeinderat und acht Jahre Gemeindeammann in Riniken. Sein Ressort waren der Hoch- und Tiefbau, und somit war er faktisch Bauverwalter der Gemeinde.

Diese Aufgabe hat ihn dermassen fasziniert, dass er einen Berufswechsel ins Auge fasste und die Bauverwalterschule absolvierte. Nach deren Abschluss beschloss er, sich auf die erste ausgeschriebene Stelle als Bauverwalter zu bewerben: «Es war Würenlos.»

Werner Huber wurde zum Gespräch eingeladen und mit den Worten «Sie hören von uns» verabschiedet. Zu Hause angekommen sagte seine Frau: «Gemeindeammann Hans Ulrich Reber hat angerufen, du bist gewählt.» So wurde Werner Huber für zehn Jahre, bis zu seiner Pensionierung, Bauverwalter in der Limmattaler Gemeinde.

Sein Fachwissen ist immer noch sehr gefragt

Kaum im Ruhestand kamen die ersten Anfragen von Gemeinden, die von seinem Fachwissen profitieren wollten. Alle suchten händeringend eine Bauverwalterin oder einen Bauverwalter.

Huber übernahm mehrere zeitlich befristete Mandate. Zu seinem ehemaligen Gemeindeammann Hans Ulrich Reber, ebenfalls ein Mann aus der Baubranche, hat er heute noch gute Verbindungen: «Ich habe ihm schon Bauakten zur Kontrolle gegeben.»

Heute ist Huber Bauverwalter ad interim in Obersiggenthal. Keine leichte Aufgabe, in der mehrere grosse Sanierungsvorhaben, wie die Projekte Hallen- und Gartenbad sowie zwei Schulhäuser, anstehen.

Werner Huber hat seine Fernfahrten mit dem Velo auf einer Karte dokumentiert. zvg

Wenn der vierfache Grossvater nicht gerade etwas mit seiner Familie unternimmt oder als Bauverwalter aktiv ist, so ist er mit dem Rennvelo unterwegs. 1000 Kilometer sind das monatliche Minimum, das er absolviert. «Im Frühjahr habe ich den Bözberg zum 5555. Mal überquert.»

Er führt genau Buch über diese Fahrten, genau so, wie er seine Fernfahrten dokumentiert. Auf einer Europakarte sind die Ziele festgehalten. So steckt in Moskau, Athen, Lissabon, Tallin, Kopenhagen oder Budapest ein Fähnchen. Budapest ist eines seiner nächsten Ziele.

