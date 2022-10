Der neue Schulleiter von Riniken, René Grabe, im Gespräch

Riniken Neuer Schulleiter: «Man kann den Tag noch so gut planen und dann kommt es trotzdem anders» Seit Anfang August ist René Grabe in Riniken als Schulleiter und Lehrer tätig. Vorher hat er 13 Jahre lang in Böttstein gearbeitet. Wo er Herausforderungen sieht, was er bereits verändert hat und wie er seine eigene Schulzeit in Erinnerung hat. Deborah Bläuer Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.00 Uhr

Der neue Schulleiter von Riniken, René Grabe, ist 40 Jahre alt und wohnt in Kleindöttingen. Bild: Severin Bigler

Nach den Herbstferien geht am Montag, 17. Oktober, im Aargau wieder die Schule los. Zeit für den neuen Schulleiter von Riniken, René Grabe, eine erste Bilanz zu ziehen.

Der Start sei sehr gut verlaufen, so René Grabe, der am 2. August seine neuen Stellen in Riniken als Schulleiter und Lehrer angetreten hat. Er habe die Institution von seiner Vorgängerin Ursula Hug in einem tipptoppen Zustand übernehmen können. Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei er wohlwollend aufgenommen worden und auch mit den Kindern verstehe er sich gut.

Erst einmal beobachten und dann über Änderungen entscheiden

Das Rad neu erfinden wird René Grabe in seinem ersten Jahr hier noch nicht. Er möchte einfach mal beobachten, hinterfragen und dann entscheiden, ob und was man verändern müsste.

Herausforderungen sieht er im Bereich der fortschreitenden Digitalisierung. Hier hat er bereits dafür gesorgt, dass die Laptops der Lehrerinnen und Lehrer alle zuverlässig funktionieren und dass es überall in der Schule WLAN-Verbindungen gibt. Denkbar ist für ihn auch, dass die Kinder bereits in der Primarschule lernen, mit Tablets umzugehen, um sie auf die Oberstufe vorzubereiten, wo viel damit gearbeitet wird.

Die Schule Riniken besteht aus Kindergarten, Unter- und Mittelstufe. Bild: Severin Bigler

Weitere Herausforderungen seien die Situation rund um das Coronavirus und die Unklarheit, wie es diesbezüglich weitergeht. Auch die Energiekrise und wie sie sich auf die öffentlichen Gebäude, was Schulen ja sind, auswirken wird. Er fügt an:

«Daneben gibt es auch die kleineren alltäglichen Herausforderungen mit den Kindern.»

Aber genau das gefällt ihm bei seiner Arbeit als Schulleiter und als Lehrer. «Man kann den Tag noch so gut planen und dann kommt es trotzdem anders.»

Auch über positive Rückmeldungen der Kinder freut er sich immer. «Es ist ein schönes Gefühl, wenn man merkt, dass die Kinder gerne zu einem in den Unterricht kommen und einem etwas aus ihrem Leben erzählen.» Auch das Organisieren; das Erstellen von Stundenplänen, das Planen von Elterngesprächen etc., macht ihm grossen Spass.

Positive Erinnerungen an die eigene Schulzeit

An seine eigene Schulzeit erinnert sich der 40-Jährige gerne. In der Primarschule sei er ein Musterschüler gewesen, verrät der gebürtige Erfurter, dessen Eltern ebenfalls beide Lehrer waren. Mit 13 wechselte er aufs Sportgymnasium in Erfurt D, wo er im Internat lebte. In einem Internat sei es ein ganz anderer Schulalltag, erzählt René Grabe. Und fügt mit einem Schmunzeln an:

«Wir haben auch den einen oder anderen Blödsinn gemacht.»

Aber es sei eine sehr schöne Zeit gewesen.

Eine Weiterbildung zum Schulleiter und ein Mathematikstudium

Nach dem Abitur studierte er Sport, Wirtschaft und Technik auf Lehramt. Da es im Bundesland Thüringen damals keine offene Stelle als Lehrer gab, kam er über einen Freund in die Schweiz. Hier unterrichtete er zuerst in Winterthur und Böttstein, bis er nach einem Jahr als Werk- und Sportlehrer ganz an die Oberstufe Böttstein wechselte. Mit der Zeit wurde er als Stufenleiter Teil der Schulleitung und später sogar Co-Schulleiter.

René Grabe unterrichtete 13 Jahre lang an einer Oberstufe mit 450 Jugendlichen. Bild: Severin Bigler

An der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch machte er die Weiterbildung zum Schulleiter und absolvierte noch ein Mathematikstudium.

13 Jahre lang im Zurzibiet gearbeitet

In Böttstein konnte er neben seiner Arbeit mit Jugendlichen auch Erfahrungen im Unterrichten von Primarschülerinnen und -schülern sammeln. So gab er diesen die Fächer Sport und Werken und war Klassenlehrer der 5. Klasse.

Nach 13 Jahren im Zurzibiet fand René Grabe, dass es Zeit für etwas Neues werde. Auch der Zusammenschluss der Oberstufe mit den Schulen umliegender Gemeinden zu der Oberstufe Kirchspiel, trug zu seinem Entschluss bei, Böttstein zu verlassen. Ein weiterer Grund seien die neuen Führungsstrukturen an den Schulen Böttstein seit Januar 2022 gewesen, so Grabe.

An der Schule Riniken lernen rund 140 Kinder. Bild: Severin Bigler

Also bewarb er sich in Rinken – mit Erfolg. Hier ist er nun in einem 55-Prozent-Pensum als Schulleiter angestellt und in einem 40-Prozent-Pensum als Lehrer. Er gibt der 5. und 6. Klasse Mathematik, Sport, Bildnerisches Gestalten und Deutsch.

René Grabe lebt mit seiner Partnerin in Kleindöttingen. Der Sport hat nach wie vor einen hohen Stellenwert in seinem Leben; er verbringt seine Freizeit am liebsten mit Velofahren, Joggen und Fussballspielen.

