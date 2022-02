Riniken: Wie Volg die Zukunft für den eigenen Dorfladen sieht

Für das Geschäft ist die Situation am bestehenden Standort in Riniken unbefriedigend: Mittelfristig stehen Investitionen an und das Zufahrtsregime sorgt immer wieder für Probleme mit der Nachbarschaft. Geprüft werden verschiedene Varianten.

Claudia Meier 15.02.2022, 05.00 Uhr