Riniken: Gemeindeammann Beatrice Bürgi geht hin und hört zu

Riniken Gemeindeammann Beatrice Bürgi: Wenn es harzt, dann geht sie hin und hört zu Beatrice Bürgi ist seit Anfang Jahr Gemeindeammann in Riniken. Sie sagt, warum sie sich die Kandidatur lange überlegt hat, warum sie keine Angst vor Veränderungen hat und warum regelmässige Spaziergänge mit ihrem Entlebucher Sennenhund wichtig sind für dieses Amt. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.00 Uhr

«Es sind stets Menschen zu finden, die sich einsetzen. Das ist speziell hier», sagt Beatrice Bürgi über ihren Wohnort. Severin Bigler (4. Mai 2022)

Die – oft spontanen – Begegnungen mit der Bevölkerung sind ihr wichtig, das direkte – dann und wann vielleicht auch klärende – Gespräch. Beim persönlichen Austausch sei das Befinden der Bevölkerung am besten zu spüren, sagt Beatrice Bürgi. «Es muss eine Vertrauensbasis da sein.» Seit Anfang dieses Jahres ist sie Gemeindeammann in ­Riniken. Zuvor hatte sie das Amt als Vizeammann inne.

Beatrice Bürgi ist eine aufmerksame, zuvorkommende Gesprächspartnerin. An diesem sonnigen Vormittag nimmt sie Platz im Sitzungszimmer im Dachgeschoss des Gemeindehauses, ein Wasser vor sich. ­Kaffee, sagt sie mit einem Schmunzeln, habe sie früher am Morgen getrunken.

Seit 22 Jahren in Riniken zu Hause

Die heute 64-Jährige ist in Erlinsbach im Aargau aufgewachsen, hat Drogistin gelernt, ein Beruf, der ihr stets sehr gefiel, in dem sie phasenweise Teilzeit tätig war. Es habe viele Berührungspunkte gegeben, die Produktepalette sei breit gewesen. Von diesem Wissen und dieser Erfahrung – auch im Umgang mit den Menschen – profitiere sie bis heute. Erfolgreich absolviert hat sie eine Führungsschulung SVF Leadership.

Gemeindeammann Beatrice Bürgi vor dem Gemeindehaus: Vor zehn Jahren wurde sie in den Gemeinderat gewählt. Severin Bigler (4. Mai 2022)

In ihrem Leben hat sie in verschiedenen Kantonen gewohnt – Bern, Zürich und St. Gallen –, seit 22 Jahren ist sie in Riniken zu Hause. Bruggs Nachbargemeinde hat vor wenigen Tagen die 1500. Einwohnerin geehrt.

Sie habe sich an allen Orten wohlgefühlt, sagt Beatrice Bürgi, habe versucht, auf die Leute zuzugehen, sich in der Dorfgemeinschaft einzubringen. Zusammen etwas auf die Beine stellen, etwas erreichen, das entspreche ihr. Die kommunale Stufe sei lebendig, auf dieser seien die Demokratie und die Folgen daraus direkt zu erfahren. Ihr gefalle es, wenn es vorwärtsgehe, sie aktiv sein könne.

Für den Entscheid hat sie sich viel Zeit gelassen

Immer wieder wurde Beatrice Bürgi angefragt, sich in der Freiwilligenarbeit zu engagieren, ein Amt zu übernehmen. Nach ihrer Heirat – die Ehe blieb kinderlos – wurde sie in Richterswil am Zürichsee im Alter von erst 24 Jahren in die Schulpflege gewählt, war auch Vorstandsmitglied der Zürcher Frauenzentrale.

Später setzte sie sich unter anderem ein in der Seniorenarbeit, nach dem Zuzug in Riniken wurde sie in die Kirchenpflege gewählt, amtete nach einem Jahr als deren Präsidentin, ist heute noch Mitglied der Synode der re­formierten Landeskirche. Vor zehn Jahren schaffte Beatrice Bürgi den Sprung in den Gemeinderat. Zwischendurch, ergänzt sie, sei sie einige Jahre Vorstandsmitglied gewesen des Frauenhauses.

Es habe in jeder Funktion erfreuliche Erlebnisse gegeben, antwortet sie auf die Frage nach den bisherigen Höhepunkten: ganz kleine, emotionale Sachen oder auch ein schwieriges Geschäft, das durchkam.

Wie geht sie mit schwierigen Momenten um? Beatrice Bürgi schätzt auch dieses Spannungsfeld. Wenn sie spüre, dass es irgendwo harze, dann gehe sie hin, schaue hin, höre zu – ohne Stellung zu beziehen. Viele Leute kämen mit ihren Anliegen direkt auf sie zu, wenn sie mit ihrem Entlebucher Sennenhund – «ein sehr lebendiges Tier» – im Dorf und im Wald unterwegs sei. Schwie­rigkeiten, fügt sie an, gebe es überall:

«Davor muss man keine Angst haben, sondern eine Lösung, einen Kompromiss finden.»

Dass sie als amtierender ­Vizeammann die Nachfolge von Ueli Müller antritt als Gemeindeammann in Riniken, sei alles andere als klar gewesen, blickt sie zurück. Sie habe sich viel Zeit gelassen für den Entscheid. Ausschlaggebend sei der Rückhalt aus der Bevölkerung gewesen, den sie wahrgenommen habe, auch wenn, ist sie sich bewusst, die Erwartungshaltung gross sei.

Im Herbst des vergangenen Jahres wurde die Parteilose mit einem Glanzresultat im Gemeinderat bestätigt und schaffte ebenfalls klar die Wahl an die Spitze der Gemeinde.

Führungsstrukturen an der Schule haben beschäftigt

Ihre Erfahrung habe den Start in diesem Amt vereinfacht, stellt Beatrice Bürgi fest. «Ich wollte möglichst unvoreingenommen einsteigen.» Veränderungen gebe es aber immer bei einem Wechsel in einem Gremium, eine andere Gruppendynamik, eine neue Kultur, andere Abläufe. Das macht ihr keine Sorgen. Sie schätzt es vielmehr, wenn ­frische Ideen eingebracht, Altes über Bord geworfen werden kann.

Bei den Geschäften, sagt sie zu ihrem Führungsstil, greife sie den Ressortvertretern nicht vor. Es werde eine Auslegeordnung vorgenommen, dann werde der Konsens gesucht für eine Abstimmung:

«Ich will meine Gemeinderatskolleginnen und Gemeinderatskollegen abholen, will, dass sie sich einbringen können.»

Manchmal müsse auch sie selbst ihre Meinung überdenken.

Ihr Pensum schätzt sie auf etwa 35 Prozent. «Das hängt aber zusammen mit meiner Arbeitsweise, davon, wie ich an diese Aufgabe herangehe. Bei jemand anderem könnte es weniger sein.» Den Sitzungstermin jeden zweiten Dienstagabend hat sie beibehalten, dieser habe sich bewährt.

In den ersten Monaten in diesem Jahr wurde das Augenmerk im Gemeinderat gerichtet auf die Umsetzung der neuen Führungsstrukturen an der Schule. Gebildet wurde eine dreiköpfige Geschäftsführung Schule und gesucht werden mussten eine neue Schulleitung sowie ein neuer Hauswart, weil die bisherigen Stelleninhaber im Sommer in Pension gehen.

Beschäftigt hat sich der Gemeinderat auch mit der Vorbereitung der Sanierung der Drainageleitung. Ebenfalls wurde eine Arbeitsgruppe gebildet für das Grundstück an der Rosenstrasse. Auf einem Teil soll ein öffentlicher Spielplatz realisiert werden.

Wegen Busbuchten kommt Kanton auf Gemeinde zu

Ein grosses Thema ist in der ­Gemeinde die Sanierung der Brugger- und Ausserdorfstrasse. An der Urne hat das Stimmvolk Mitte März den Kredit abgelehnt. Ein Streitpunkt waren die Busbuchten, die durch Fahrbahnhaltestellen ersetzt werden sollten.

Ein Streitpunkt in Riniken waren die Busbuchten, die durch Fahrbahnhaltestellen ersetzt werden sollten. Claudia Meier (10. Februar 2022)

Überrascht war Beatrice Bürgi nicht über den Ausgang der Abstimmung. Sie habe im Vorfeld in Gesprächen herausgehört, dass sich viele – Eltern mit kleinen Kindern, aber auch ältere Personen – wohler fühlen mit den heutigen Busbuchten. Der Kanton habe angekündigt, demnächst auf die Gemeinde zuzukommen, sagt sie zum weiteren Vorgehen. Dann werde sich zeigen, wie das Geschäft ­bearbeitet werde. Sie sei gespannt auf die Vorschläge:

«Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung finden.»

Als eine der anstehenden Herausforderungen bezeichnet Beatrice Bürgi die Überarbeitung des Finanzplans, ein intensives, umfassendes Unterfangen. Die finanzielle Situation, räumt sie ein, bereite ihr etwas Sorgen. Der Steuerfuss betrage aktuell 119%, Investitionen in die Infrastruktur stehen an, der Spielraum sei begrenzt.

Weiter bereitet der Gemeinderat die Schulraumplanung vor. Die Schule stösst an räumliche Grenzen, die Anzahl Klassenzimmer muss erhöht, der Kindergarten – ursprünglich ein Provisorium – erneuert werden.

Und schliesslich könne das Tiefenlager für die radioaktiven Abfälle ein Thema werden. Denn in diesem Jahr will die ­Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) bekannt geben, wo sie das Rahmenbewilligungsgesuch ausarbeiten will. Im Gebiet Jura Ost im Raum Bözberg wäre das Gemeindegebiet Riniken betroffen als Standort eines Lüftungsschachts. Zu beantworten sei unter anderem die Frage zur Sicherheit oder zur Entschädigung, sagt Beatrice Bürgi.

Aufgezeigt werden Varianten zur Entwicklung

Aufgegleist worden ist – auf Antrag aus der Gemeindeversammlung im November 2020 – das Projekt «Riniken 2025». Vorgenommen wird eine Bestandesaufnahme und eine Analyse, aufgezeigt werden Varianten zur Entwicklung der ­Gemeinde.

Optionen sind: Status quo beibehalten, verstärkte regionale Zusammenarbeit oder Fusion. Sie werde an der kommenden Gemeindeversammlung den Zeitplan erläutern, sagt Beatrice Bürgi. Es gelte, bei dieser wichtigen Frage die Bevölkerung einzubinden. Vorgesehen sei, einen Fragebogen zu verschicken:

«Wir müssen alle Seiten, alle möglichen Wege völlig offen genau anschauen.»

Geklärt werden könne in diesem Zusammenhang die Zukunft des Märkihauses mit dem Bauamtsmagazin. Dieses Geschäft sei derzeit sistiert.

Noch offen ist die Zukunft des Märkihauses mit dem Bauamtsmagazin. Claudia Meier (10. Februar 2022)

Das Dorf, das Wohl der Bevölkerung, ist im über einstündigen Gespräch zu spüren, ­liegen Beatrice Bürgi am Herzen. Riniken, das freue sie, sei lebendig. Es seien stets Menschen jedes Alters zu finden, die sich einsetzen, die unkompliziert für ein Projekt zu haben seien. «Das ist speziell hier, unterscheidet uns vielleicht etwas von anderen Orten.»

