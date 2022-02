Sie weibeln für Fahrbahnhaltestellen statt Busbuchten in Riniken

Riniken Gemeinde müsste bis zu 280'000 Franken übernehmen: Busbuchten kommen teurer zu stehen Vor der Referendumsabstimmung zum Strassenbauprojekt in Riniken melden sich auch fünf ehemalige Gemeindeammänner zu Wort. Michael Hunziker 26.02.2022, 05.00 Uhr

Haltestelle Post: Diskutiert wird über die Aufhebung der Busbuchten zu Gunsten von Fahrbahnhaltestellen. Claudia Meier (10. Februar 2022)

Fahrbahnhaltestellen oder Busbuchten? Diese Frage beschäftigt in Riniken. An der Urne fällen die Stimmberechtigten am Sonntag, 13. März, abschliessend den Entscheid über die Erneuerung der Brugger- und Ausserdorfstrasse sowie den Kredit von 830'000 Franken.