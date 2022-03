Klares Bekenntnis für die Busbuchten – das sind die Reaktionen

Riniken Ein klares Bekenntnis für die Busbuchten: «Mit einem Nein musste gerechnet werden» Das Stimmvolk in Riniken lehnt an der Urne den Kredit von 830'000 Franken für die Sanierung der Brugger- und Ausserdorfstrasse ab. Das sagen Gemeindeammann Beatrice Bürgi und Bruno Bürgler vom Referendumskomitee zum klaren Entscheid. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 13.03.2022, 16.52 Uhr

Der geplante Ersatz der bestehenden Busbuchten – hier die Haltestelle «Post» – sorgte für Kritik. Claudia Meier (10. Februar 2022)

Ein deutliches Ergebnis: An der Urne hat das Stimmvolk in Riniken am Sonntag den Kredit von 830'000 Franken für die Gesamtsanierung der Brugger- und Ausserdorfstrasse zur Überarbeitung zurückgewiesen – klar mit 148 Ja- zu 359 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 52,1 Prozent. Ein Streitpunkt waren die Busbuchten, die durch Fahrbahnhaltestellen ersetzt werden sollten. Gefragt ist nun ein neuer Vorschlag.

Mit einem Nein habe gerechnet werden müssen, auch wenn der Gemeinderat auf ein «knappes» Ja gehofft habe, sagt Gemeindeammann Beatrice Bürgi am Sonntag am Telefon. Eine grosse Aufregung gebe es deshalb nicht, fügt sie an. Es handle sich um ein Sachgeschäft, das Stimmvolk habe sein demokratisches Recht in Anspruch genommen und einen demokratischen Entscheid gefällt. Froh ist Beatrice Bürgi darüber, dass dieser klar ausgefallen ist:

Dass dieses Geschäft nicht auf die Seite geschoben wird, dass es eine Fortsetzung geben kann, habe sich abgezeichnet nach dem Stichentscheid an der Gemeindeversammlung Ende des vergangenen Novembers sowie nach der Unterschriftensammlung, so Beatrice Bürgi. In einem demokratischen Prozess habe das Stimmvolk nun deutlich und abschliessend zum Ausdruck gebracht, dass es keine Fahrbahnhaltestellen wolle.

Beatrice Bürgi ist Gemeindeammann in Riniken. zvg

In Gesprächen mit Einwohnerinnen und Einwohnern im Vorfeld der Referendumsabstimmung sei das persönliche Sicherheitsempfinden immer wieder erwähnt worden, sagt Beatrice Bürgi. Viele Leute hätten ihr gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass sie sich als Busfahrgast und als Fussgänger wohler fühlen mit Busbuchten. Dieses Gefühl habe wohl zum Entscheid an der Urne beigetragen.

Das Thema habe beschäftigt im Dorf, stellt Beatrice Bürgi mit Blick auf die hohe Stimmbeteiligung fest. Den Abstimmungskampf hat sie als fair erlebt – auf beiden Seiten. Dass sich viele geäussert hätten zu diesem Thema, sei verständlich.

Nach dem Nein werde der Gemeinderat Kontakt aufnehmen mit dem Kanton. Dieser werde das Projekt frisch beurteilen und aufzeigen müssen, wie mit den bestehenden Busbuchten umgegangen werden soll, sagt Beatrice Bürgi zum weiteren Vorgehen. Das Geschäft wird dann erneut auch der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung unterbreitet. Wann genau, lässt sich laut Beatrice Bürgi zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen. Der Zeitrahmen werde von der Priorisierung des Kantons abhängig sein.

Das Sicherheitsempfinden sieht auch Bruno Bürgler als einen Grund für den klaren Ausgang der Abstimmung. Der ehemalige Posthalter hatte die Unterschriftensammlung lanciert für das Referendum. Er ist bestens gelaunt am Telefon am Sonntagmittag – kurz vor dem Apéro, an dem zusammen mit einigen Unterstützern angestossen wird auf das klare Ergebnis.

Überrascht über dieses ist Bürgler nicht. Er sei sehr zuversichtlich gewesen, dass es klappen werde, denn die über 500 Unterschriften seien innert kurzer Zeit zusammenkommen. Die Argumente des Referendumskomitees hätten überzeugt. Ein Vorteil sei sicher ebenfalls gewesen, dass er und seine Frau Hildegard im Dorf bekannt seien, die Leute nicht gezögert hätten mit der Unterschrift:

Viele – auch ältere – Personen und Familien seien auf den Bus angewiesen, könnten mit den bestehenden Busbuchten ein- und aussteigen, ohne sich gestresst zu fühlen, führt Bürgler aus. Halte der Bus dagegen auf der Fahrbahn, müsse der ganze Verkehr, darunter viele Lastwagen, stoppen, es gebe eine lange Schlange, die Belastung – etwa durch Abgase – für die Anwohner und Velofahrer steige.

Über 500 Unterschriften kamen zusammen. Hier ein Teil der Referendumsgruppe im vergangenen Dezember (von links): Marta Pfister, Patrick Lang, Joy Röthlin, Bruno und Hildegard Bürgler, Heidi Brack und Paul Vogel. zvg

Bürgler ist gespannt auf ein neues Projekt für die Strassensanierung mit den bestehenden Busbuchten. Er ist überzeugt, dass sich für die behindertengerechte Ausgestaltung eine machbare Lösung finden lässt mit einer Randsteinerhöhung.

Zur Erinnerung: Sowohl der Strassenbelag als auch die Kanalisation und die Wasserleitung sind in einem schlechten Zustand. Der Gemeinderat beabsichtigt deshalb, die Bruggerstrasse und Ausserdorfstrasse zu erneuern auf einer Länge von rund 1100 Metern. Behindertengerecht und gelenkbustauglich ausgebaut werden sollen gleichzeitig, so der Plan, die Bushaltestellen «Bruggerstrasse» und «Post». Diese werden von der Linie 142 bedient und sind heute in Busbuchten angeordnet. Als Bestvariante ermittelt wurden gemäss Gemeinderat Fahrbahnhaltestellen. Diese seien Bezug auf die behindertengerechte Ausgestaltung, die Anfahrbarkeit, die Förderung des öffentlichen Verkehrs, die Verkehrsführung, den Platzbedarf sowie aus Kostengründen die optimale Lösung, so die Behörde.

Den Gemeindeanteil von 830'000 Franken genehmigte die Gemeindeversammlung im November. Schon damals sorgten die Fahrbahnhaltestellen für Gesprächsstoff und Kritik. Ein Rückweisungsantrag wurde allerdings hauchdünn abgelehnt – per Stichentscheid des Gemeindeammanns beim Stand von 41 zu 41 Stimmen.

Der Strassenbelag ist in einem schlechten Zustand. Claudia Meier (10. Februar 2022)

Ein Referendumskomitee um den ehemaligen Posthalter Bruno Bürgler setzte sich in der Folge für den Erhalt der vier bestehenden Busbuchten ein. 507 gültige Unterschriften wurden gesammelt, nötig für das Zustandekommen des Referendums waren 194 Unterschriften. Das Referendumskomitee argumentierte, dass Busbuchten sicherer sind als Fahrbahnhalte und einen geordneten Ein- und Ausstieg ermöglichen.

