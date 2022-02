Referendum in Riniken: Die Busbuchten sind der Streitpunkt

Riniken Die vier Busbuchten sind der Streitpunkt: Stimmvolk fällt Entscheid über Strassenbauprojekt an der Urne Ob Fahrbahnhaltestellen der Verkehrssicherheit dienen, darüber gehen die Meinungen auseinander in der Gemeinde Riniken. Michael Hunziker 25.02.2022, 05.00 Uhr

Die Bushaltestellen «Post» (Bild) und «Bruggerstrasse» müssen behindertengerecht ausgebaut werden. Claudia Meier (10. Februar 2022)

Der abschliessende Entscheid fällt an der Urne: Am Sonntag, 13. März, steht in Riniken – noch einmal – die Erneuerung der Brugger- und Ausserdorfstrasse mit dem Kredit von 830'000 Franken zur Diskussion.