Die Gemeinde Riniken muss ihr Bauamt-Projekt begraben

Riniken Die Gemeinde muss ihr Bauamt- und Dorfladenprojekt begraben Um die Parkplatz-Problematik zu lösen, wäre eine Dienstbarkeit zu Lasten der Nachbarparzelle nötig gewesen. Da diese dem Gemeinderat nicht zugesichert wurde, kann das Bauamt die Scheune im Märkihaus nicht wie vorgesehen Ende 2022 verlassen. Vom gesprochenen Projektierungskredit wird ein Teil ohne sichtbaren Erfolg ausgegeben. Claudia Meier 04.09.2021, 05.00 Uhr

Das SVLT-Gebäude (rechts käme der Laden hin) in Riniken. Bild: Louis Probst

(25. Mai 2021)

An der Ausserdorfstrasse 31 in Riniken plante die Gemeinde den Kauf des Erdgeschosses im Gebäude des Schweizerischen Verbands für Landtechnik (SVLT). Dort sollten das kommunale Bauamt und der Volg-Laden untergebracht werden. An der Sommergmeind im Juni hiess das Stimmvolk einen entsprechenden Projektierungskredit in der Höhe von 50'000 Franken gut. Der Gemeinderat erhielt gleichzeitig den Auftrag, die Parkplatzsituation detaillierter abzuklären.