Riniken Der scheidende Gemeindeammann Ueli Müller blickt zurück: «Da musste ich Lehrgeld bezahlen» Ueli Müller tritt als Gemeindeammann in Riniken zurück. Er erinnert sich an schöne und schwierige Momente und verrät, was er im 2022 vorhat. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 14.12.2021, 05.00 Uhr

Ueli Müller, hier auf der Ofenbank in seiner Stube, will künftig mehr Bücher und weniger Akten lesen. Michael Hunziker (9. Dezember 2021)

Ueli Müller mag Menschen, persönliche Begegnungen. Der 64-Jährige wird geschätzt für seine direkte und doch überlegte, seine offene und doch ruhige Art. Er beeindruckt mit einer wohltuenden Lockerheit und Gelassenheit, gepaart mit profunder Sachkenntnis – an öffentlichen Auftritten genauso wie beim Gespräch bei einem Kaffee am Holztisch in der heimeligen Stube. «Wenn man authentisch ist, geht vieles einfacher», stellt Müller mit einem Schmunzeln fest. Nach 16 Jahren als Parteiloser im Gemeinderat in Riniken, davon acht Jahre als Gemeindeammann, tritt er auf Ende Jahr zurück. An der Gemeindeversammlung wurde er mit lang anhaltendem Applaus verabschiedet. Er habe stets im Sinne des Dorfes gehandelt und würde vieles wieder ähnlich machen, sagt er.

Ueli Müller, wie schwer – oder leicht – fällt Ihnen der Abschied aus dem Gemeinderat?

Ueli Müller: Weder noch. Es ist so, wie es sein soll, eine bestimmte Amtszeit habe ich mir nie zum Ziel gesetzt. Dass ich etwas vermissen werde, glaube ich nicht. Als ich vor gut zweieinhalb Jahren aufgehört habe zu arbeiten, stellte dies nie ein Problem dar. Jetzt erfolgt der zweite Schritt. Und es ist ja nicht so, dass die Agenda im 2022 ganz leer ist.

Was gab den Ausschlag für den Rücktritt?

Mehrere Faktoren. Für mich ist der Zeitpunkt gekommen und es ist gut, wenn neue, jüngere Personen mit frischen Ideen nachrücken. Ebenfalls bin ich der Meinung, dass eine Gemeinde nicht von Pensionierten geführt werden soll. Ein Gemeinderat muss bei seinen Entscheidungen an die Zukunft denken. Diejenigen, die davon später betroffen sind, sollen deshalb auch Verantwortung übernehmen.

Warum haben Sie damals kandidiert für den Gemeinderat?

Ich packe gerne neue Aufgaben an. Zuvor war ich acht Jahre Mitglied der Schulpflege, die Hälfte dieser Zeit als Präsident. Beim Rücktritt hatte ich das Gefühl, ich hätte meinen Dienst an der Öffentlichkeit getan. Ein paar Wochen vor den Gemeinderatswahlen kamen einige Personen auf mich zu mit dem Wunsch, mich zu portieren.

Zur Person Lehrer während 33 Jahren, 3 Monaten und 3 Tagen Ueli Müller ist 64 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. Seit 33 Jahren wohnt er in Riniken. Ursprünglich gelernter Gärtner, erteilte er als Lehrer Fachunterricht am Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) Brugg – «während 33 Jahren, 3 Monaten und 3 Tagen». In der Freizeit hält er sich gerne in der Natur auf, unternimmt Berg-, Ski- oder Velotouren. (mhu)

Zuerst winkte ich ab, besprach mich dann aber mit meiner Frau. Wenn, dann jetzt, kamen wir zum Schluss und ich sagte zu. Die Kinder waren nicht mehr ganz klein. Am Gemeinwesen war ich schon immer interessiert, an den kleinen Zellen. Gewisse Abläufe kannte ich, wusste in etwa, was auf mich zukommt. Andere Ambitionen wie ein Grossratsmandat – verbunden mit einem Parteibeitritt – hatte ich dagegen nie.

Was ist der Reiz an einem Amt im Gemeinderat?

Man hat immer wieder mit Neuem, Unbekanntem zu tun, muss gemeinsam Lösungen finden, spürt gleichzeitig, dass das eigene Wort Gewicht erhält. Schön sind ebenfalls die Kontakte, die über die Gemeindegrenze hinaus entstehen.

Sie sprechen Ihre Funktion an als Präsident der Regionalkonferenz Jura Ost. Diese vertritt die Interessen der Region bei der Suche nach einem Standort für ein Tiefenlager für die radioaktiven Abfälle.

Etwas Vergleichbares gab es vorher sonst nirgends. Wir konnten niemanden um Rat fragen, mussten im kleinen Team immer Schritt für Schritt besprechen.

Das Präsidium der Regionalkonferenz Jura Ost wird Ueli Müller behalten. Sandra Ardizzone (Bözberg, 30. Januar 2015)

Welches waren – neben den persönlichen Begegnungen – die weiteren Höhepunkte in Ihrer Amtszeit im Gemeinderat in Riniken?

Einer ist sicher, dass ich die Zukunftsentwicklung des Dorfes mitgestalten konnte. Die Revision der Bau- und Nutzungsordnung war ein langer Prozess. Sämtliche Grundeigentümer waren betroffen, es gab die verschiedensten Interessen auf der einen sowie die vorgegebenen gesetzlichen Rahmenbedingungen auf der anderen Seite. Viele Fragen mussten beantwortet, harte Diskussionen geführt werden. Es kostete Zeit und brauchte Überzeugungsarbeit, alles mit den vielen Mosaiksteinchen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Dass uns dies gelungen ist, erfüllt mich mit Befriedigung. Eine Mehrheit gelangte zur Erkenntnis, dass es nichts bringt, die Planung hinauszuschieben. Es gab Interessierte, die bauen wollten, zumal gleichzeitig die Hochspannungsleitung wegkam. Viele Projekte, gut 30 Wohneinheiten, waren zuvor blockiert.

Apropos Hochspannungsleitung: Die Teilverkabelung Gäbihübel hat die Behörde in Riniken über Jahrzehnte beschäftigt.

Vieles passierte vor meiner Amtszeit. Ich hatte vor allem noch mit den entsprechenden Verträgen und der Umsetzung zu tun.

Die Stromleitung kam in den Boden, die alte Freileitung wurde demontiert, die Strommasten wurden abgebaut. mhu (25. Mai 2020)

Welches waren die schwierigen Momente?

Einerseits war es eine Strafanzeige einer Privatperson gegen mich wegen übler Nachrede. Das Verfahren wurde aber bereits vor einem Gerichtstermin von der Staatsanwaltschaft ad acta gelegt. Belastend war andererseits der seinerzeitige Entscheid zur Sozialhilfe, der wohl richtig war, aber ungeschickt kommuniziert wurde.

Der umstrittene Brief sorgte im Sommer 2014 für einen gewaltigen Medienrummel und schweizweit für Aufsehen. Mitgeteilt wurde, dass Mietzinszahlungen für Sozialhilfebezüger nicht mehr direkt an die Vermieter ausbezahlt werden, sondern an die Mieter.

Dieser Brief hatte Aussagen, die nicht gehen, da musste ich Lehrgeld bezahlen und mich entschuldigen.

Wie gingen Sie mit solchen Situationen um?

Manchmal braucht man breite Schultern, eine dicke Haut. Ich versuchte jeweils, das Gespräch zu suchen. Zudem hatte ich ein intaktes enges Umfeld, das mir den nötigen Rückhalt gab.

Hatten Sie nie den Verleider, kamen Sie nie an den Anschlag?

Es war nie so, dass ich gedacht habe, jetzt habe ich genug.

Sie sagen, Sie haben wöchentlich im Durchschnitt etwas mehr als zehn Stunden aufgewendet für Ihr Amt im Gemeinderat. Welche Werte waren Ihnen wichtig?

Ein offenes Ohr zu haben, alle zu Wort kommen zu lassen, Meinungen zu­zulassen, aber nicht zu diskutieren ohne Ende. Lagen die Fakten auf dem Tisch, versuchte ich einen Abschluss zu finden.

Wie hat sich Riniken verändert während Ihrer Amtszeit?

Die Entwicklung, die ich miterlebt habe, basierte vor allem auf der revidierten Bau- und Nutzungsordnung, die 2001 verabschiedet worden war. Es sind einige Überbauungen realisiert worden im Bereich Kirchacker und Riniken hat sich leicht vergrössert. Was in meiner Amtszeit beschlossen worden ist, wird die Dorfentwicklung in den nächsten zehn oder fünfzehn Jahren beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit für eine Innenverdichtung. Im Moment findet ein Generationenwechsel statt im Dorf. Nach wie vor haben wir überdurchschnittlich viele Personen, die über 65-jährig sind, aber auch überdurchschnittlich viele Einwohnerinnen und Einwohner unter 20 Jahre leben in Riniken. Das ist wahrscheinlich mit ein Grund dafür, dass die Steuereinnahmen über die Jahre stagnierten.

Blick auf Riniken. Sandra Ardizzone (14. April 2020)

Ist die finanzielle Situation die grösste Herausforderung für die Gemeinde?

Die Finanzen sind sicher von Bedeutung. Für die Attraktivität der Gemeinde und für potenzielle Zuzüger sind aber andere Faktoren entscheidender, wie das Wohnangebot, die Schulen oder das Naherholungsgebiet. Der Steuerfuss kommt erst danach. Riniken ist günstig gelegen, das Zentrum Brugg mit dem Bahnhof ist sogar mit dem Velo erreichbar.

Im Sommer 2019 ging Ueli Müller – hier mit seinem Lehrerkollegen Hermann Leitner (links) – in Pension. Janine Müller (19. Juni 2019)

Sie fuhren ja selber über 30 Jahre während ihrer Tätigkeit als Lehrer mit dem Velo nach Brugg. Welche Projekte sind pendent in Riniken?

Einige wichtige konnten wir abschliessen. Offen ist die Gesamtsanierung der Brugger- und Ausserdorfstrasse mit den Werkleitungen.

Offen sind ebenfalls die Zukunft des Bauamtsmagazins und des Märkihauses. Das kommunale Bauamt und der Volg-Laden sollten, so der Plan des Gemeinderats, untergebracht werden an der Ausserdorfstrasse im Erdgeschoss des Gebäudes des Schweizerischen Verbands für Landtechnik (SVLT). Der Projektierungskredit wurde zwar gutgeheissen diesen Sommer, die Zufahrts- und Parkplatzsituation konnte aber nicht geklärt werden in der Folge. Wie stark ärgert Sie das?

Es ist schade, wir haben Herzblut in dieses Projekt gesteckt. Für mich ist es in erster Linie eine verpasste Chance für das Dorf. Ich habe zwar eine Idee für meine Nachfolger, werde mich aber nicht mehr einmischen.

Das SVLT-Gebäude. Louis Probst (25. Mai 2021)

Werden Sie sich künftig an den Gemeindeversammlungen zu Wort melden?

Ich werde die Gemeindeversammlungen nach Möglichkeit besuchen, mich in einer ersten Phase allerdings zurückhalten. Es gilt ja das ungeschriebene Gesetz, dass man die ersten vier Jahre ruhig sein soll. Wenn ich ein wirklich dringendes Anliegen habe, kann ich mich immer noch direkt an die Zuständigen wenden.

Was werden Sie mit der gewonnenen Freizeit machen?

Das Präsidium der Regionalkonferenz Jura Ost behalte ich, bis die Nationale Genossenschaft für die Lagerung der radioaktiven Abfälle, voraussichtlich im kommenden Jahr, bekanntgibt, wo sie das Rahmenbewilligungsgesuch für ein Tiefenlager ausarbeiten will. Dies gilt als vorweggenommener Standortentscheid. Ebenfalls angenommen habe ich eine kleinere Aufgabe als Begleitperson für die Ausarbeitung eines Studienauftrags, der die Basis für einen Gestaltungsplan bildet. Sonst habe ich vor, mehr Bücher und weniger Akten zu lesen. Vermehrt werde ich sicher auch in die Berge, ins Bündnerland oder in die Toskana fahren. Ich wollte noch nie die ganze Zeit verplanen, liess mir immer bewusst Fenster offen.

Welchen Tipp geben Sie Ihrer Nachfolgerin Beatrice Bürgi mit?

Wichtig ist dafür zu sorgen, dass der Gemeinderat geschlossen mit einer Stimme auftritt.

