Riniken: KleinLaut findet am 22.-23. Juli 2022 statt

Riniken Am Freitag startet das KleinLaut-Festival – die Veranstalter haben dieses Jahr besondere Bedingungen zu meistern Seit fast einer Woche läuft der Aufbau für das Riniker Open Air. Am 22. und 23. Juli stehen vor allem Musikschaffende aus der Schweiz auf der Bühne. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 20.07.2022, 17.00 Uhr

In diesem Jahr könnten wieder bis zu 1500 Musikbegeisterte das Festival besuchen. Joël Gattlen (27. Juli 2019)

An diesem Abend fühlt sich die Luft heiss und zäh an. Auf dem grossen Feld hinter dem Schulhaus Lee sitzen bereits einige Helferinnen und Helfer sonnengeschützt in einem weissen Partyzelt. 15 bis 20 Personen – und zusätzlich einige Mamis und Papis, die kochen – sind laut Selina Mbiyavanga beim Aufbau des KleinLaut-Festivals im Einsatz.

Die Kommunikationsverantwortliche des Riniker Open Airs sagt:

«Eine Woche lang wird fleissig gehämmert, gebohrt und gebastelt.»

Selbstverständlich ist das nicht. Die Suche nach Helfenden habe sich in diesem Jahr schwieriger gestaltet als sonst, erklärt Mbiyavanga auf Nachfrage.

Das Festival findet nach zweijähriger Pause wieder statt, am Montag ist der Aufbau in vollem Gange. Maja Reznicek

Als Grund könne sie sich vorstellen, was vor kurzem in einem SRF-Artikel stand: «Womöglich möchten viele Leute nach zwei Jahren Coronapause primär einfach wieder einmal tanzen und feiern.» Vor allem die späten Küchenschichten seien schwierig zu besetzen.

Am Dienstag zeigten sich die Verantwortlichen aber positiv: «Wir denken, dass wir sie noch füllen können. Da es zum Glück nur einige späte Schichten sind, bei welchen helfende Hände fehlen, können wir das Festival gewohnt mit guter Musik, bestem Wetter und super Stimmung durchführen.»

Von elektronischen Pop-Tönen bis zum Yoga-Workshop

Die Eröffnung des Festivalgeländes findet am Freitag um 17 Uhr statt. Insgesamt 13 Acts stehen am 22. und 23. Juli in Riniken auf der Bühne. Man biete auch dieses Jahr mit rockigen Gitarren und elektronischen Pop-Tönen ein vielfältiges Musikprogramm, bei dem bestimmt für alle etwas Tanzbares mit dabei sei, sagt Selina Mbiyavanga.

Die Organisatoren des «KleinLaut» fokussierten in diesem Jahr vor allem auf nationale Acts. Die Kommunikationsverantwortliche fügt an:

«Das Line-up besteht fast ausschliesslich aus Musikschaffenden aus der Schweiz.»

So startet der zweitägige Anlass am Freitag musikalisch um 18 Uhr mit Folk/Psychedelic-Pop von Waverer, dem Zürcher Lorenzo Contin. Später präsentiert Bruggerin Jorina Stamm ihr neues Musikprojekt Soft Loft. Am Samstag ist das Festivalgelände ganztags geöffnet. Um 16.30 Uhr beginnt das Musikprogramm mit Poetic-Pop von der Baslerin Gina Été.

Zwei Acts später steht die st. gallisch-bündnerische Band Mischgewebe auf der Bühne. «Sie nehmen uns mit auf ein experimentelles Tanz-Abenteuer mit Dream-Pop und elektronischer Musik.»

Am «KleinLaut» wird ebenfalls ein Rahmenprogramm, das von Yoga bis zur Tattoo Show reicht, geboten. Als Highlight nennt Mbiyavanga das Konzert der Alphorngruppe Wasserschloss. Sie fügt an:

«Sie zeigen uns auch, wie man ein Alphorn zum Erklingen bringt.»

Kulinarisch gebe es einige neue Leckerbissen an der Veranstaltung wie etwa Pommes frites. Aber auch selbstgemachte Pizza und Flammkuchen sind erhältlich. Wer danach nicht mehr «nach Hause rollen will», kann auf dem Zeltplatz neben dem Festivalgelände gratis übernachten.

Die Feuerstelle wird in diesem Jahr durch einen Gasgrill ersetzt

Laut Wetterbericht von Mittwoch sind während der Durchführung des «KleinLaut» Höchsttemperaturen zwischen 29 und 33 Grad zu erwarten. Die Hitze habe man besonders beim Aufbau gespürt, erklärt Selina Mbiyavanga. Es seien mehr Trink- und Sonnencremepausen eingelegt und Badeausflüge nach Umiken unternommen worden.

Die Bühne steht am Montagabend bereits. Maja Reznicek

Für die Besucherinnen und Besucher habe man ebenfalls Vorkehrungen getroffen:

«Für das Festival haben wir uns Abkühlmöglichkeiten überlegt, sodass trotz heisser Bässe Gross und Klein stets einen kühlen Kopf bewahren können.»

Statt der Feuerstelle, wo Besuchende bisher selbst grillieren konnten, wird es dieses Jahr einen Gasgrill geben. Das sei bereits vor zwei Wochen entschieden worden, da Feuer bei diesen Temperaturen zu riskant wäre.

Trotz Hitze ist die Vorfreude auf das «KleinLaut 2022» beim Festival-Team gross. Ohne konkrete Zahlen zu nennen, sagt Mbiyavanga auf die Frage der AZ, dass der Vorverkauf bisher gut laufe. 1500 Besucherinnen und Besucher könnte das Open Air an diesem Wochenende empfangen.

KleinLaut-Festival: 22. bis 23. Juli. Auf dem Feld hinter dem Schulhaus Lee in Riniken.

