Restaurant Essen'z Aufwendiges Ostergebäck: Drei Tage für elf Stück – dieses Brugger Brüderpaar zeigt, wie es geht Cristian Penna, Inhaber des Restaurants Essen'z, und sein Bruder Marco backen seit Anfang März täglich italienische Colombo. Warum das Hefegebäck so zeitintensiv ist. Maja Reznicek 19.03.2021, 05.00 Uhr

Cristian Penna (rechts), Chef des Restaurants Essen'z, stellt mit Bruder und Bäcker Marco Penna bis Ostern Colomba her. Bild: Sandra Ardizzone

Um ihre Entstehung ranken sich wohl gleichermassen viele Sagen, wie die «Colomba Pasquale» Orangeat enthält. Gemäss Cristian Penna, Chef des Restaurants Essen'z an der Fröhlichstrasse 35 in Brugg, geht das italienische Ostergebäck auf den irischen Wandermönch Columban von Luxeuil zurück.

Um den Ursprung des Ostergebäcks Colomba ranken sich Legenden. Bild: Sandra Ardizzone

Dieser gründete im 7. Jahrhundert ein Kloster in Norditalien. An einem Karfreitag servierte eine langobardische Königin dem Missionar gebratene Tauben – was dieser im Hinblick auf das Fastengebot ablehnte. Das verärgerte die Herrscherin derart, dass Columban anbot, das Fleisch nach der Segnung zu essen. Dabei verwandelte sich dieses in «Tauben aus Brotteig».

Eine etwas modernere Legende geht auf den mailändischen Geschäftsmann Angelo Motta zurück. Cristian Penna erklärt:

«Motta wollte etwa 1930 einen Kuchen für die Osterzeit produzieren. Darum entwickelte er eine neue Variante der Weihnachtsspezialität Panettone.»

Wer auch immer die Idee für das Hefegebäck hatte, fest steht laut dem Wirt des «Essen'z», dass Colomba mit ihrer Taubenform ein katholisches Symbol für den Frieden ist. Und dass es für die Herstellung nicht nur Know-how braucht, sondern insbesondere Zeit.

12 bis 14 Stunden muss der erste Teig aufgehen

Seit Anfang März produziert das Team des Brugger Restaurants täglich Colomba. Cristian Penna sagt: «Es gibt das Gebäck heutzutage mit Schokolade oder Sultaninen. Wir machen es aber in der klassischen Variante mit Orangen und Mandeln.» Zudem enthalte die Backware bei ihnen nur Naturprodukte und keine Chemie.

Cristian Penna, «Chef de Cuisine». Bild: Sandra Ardizzone

Erinnert die Ostertaube manche an den Panettone, gibt es doch entscheidende Unterschiede:

«Sie haben eine andere Form und andere Zutaten. Panettone enthält beispielsweise Sultaninen, Colomba ist aber bekannt für die kandierten Orangen und die Glasur.»

Die Herstellung verläuft dafür ähnlich. Es sei das gleiche, zeitaufwendige System, verrät der Chefkoch. Für zehn bis elf Colomba benötigen Cristian Penna und sein Bruder Marco drei Tage. Als Basis dient ein Weizen-Sauerteig, der die essenzielle Hefe enthält und allein zwischen 12 und 14 Stunden aufgehen muss. Dazu kommt anschliessend ein zweiter Teig – dieser bringt zusätzlich Zucker und Butter mit –, der ebenfalls Ruhezeit benötigt.

Chefkoch Cristian Penna erklärt den Herstellungsprozess. Video: Sandra Ardizzone

Nach der Zusammenführung der beiden Teige werden diese im Ofen für eine Stunde bei ungefähr 30 Grad vorgegart. Anschliessend kann die Colomba verarbeitet und in die Papierform gelegt werden.

Cristian Penna erklärt: «‹Die Tauben› bestehen bei uns aus einem Zentralkörper und zwei Flügeln. Die Flügel werden separat hinzugefügt, damit die Glasur überall gleichmässig verteilt werden kann.» Letzteres war eine Idee des ausgebildeten Bäckers Marco Penna. In der Industrieproduktion werden normalerweise für die Taubenform einfach zwei Teigstränge übereinandergelegt.

Take-away-Angebot funktioniert nur mässig

Marco Penna, Bäcker. Bild: Sandra Ardizzone

Nachdem die Colomba ihre Form bekommen hat, geht es für sie weitere sechs Stunden bei Niedertemperatur in den Ofen. Schliesslich veredeln die beiden Brüder das Gebäck mit einer Glasur aus Mandeln, Zucker, Eiweiss und Amaretto-Aroma. Das gesamte Rezept stamme von Marco, sagt Cristian Penna begeistert. Dieser habe sein Handwerk als Bäcker im italienischen Turin erlernt.

Die Colombe können bis Ostern telefonisch und per E-Mail vorbestellt oder im Take-away-Wagen des Restaurants Essen'z erworben werden. Diesen stellte die Familie Penna extra wegen der Pandemie auf. Der Geschäftsinhaber sagt:

«Wir haben schon immer Take-away gemacht, nur haben es die Leute nicht gemerkt. Darum steht jetzt der Wagen draussen.»

Der Erfolg des Angebots zum Mitnehmen sei mässig, momentan jedoch eine der wenigen Einnahmequellen. Denn auch die mögliche Terrassenöffnung für Gastronomen ab April nützt dem Team des «Essen'z» wenig: Der Platz dafür fehlt im Aussenbereich. Darum bietet Cristian Penna bis auf weiteres ein besonderes Angebot. Auf Anfrage bekocht der «Chef de Cuisine» als Störkoch Privatpersonen bei ihnen zu Hause.