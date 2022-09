Rüfenacher Zelglihof erntet Trauben so früh wie noch nie

Remigen/Rüfenach «Wir ernten so früh wie noch nie»: Hitze liess die Trauben des Zelglihofs schneller reifen – und beeinflusst den Wein Die Familie Schwarz aus Rüfenach betreibt in der vierten Generation Weinbau. Unter ihren Rebsorten findet sich die in der Schweiz nur wenig verbreitete Solaris. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Die Brüder Samuel (links) und Matthias Schwarz sind Betriebsleiter des Zelglihofs. Maja Reznicek

Ein bisschen herrscht Volksfeststimmung. Freunde und Bekannte drängen sich im Rebberg um mehrere Tische, essen, trinken ein Glas Wein. Es ist das Ende eines erfolgreichen Erntetags. Zwei Tonnen Trauben der Sorte Solaris konnte das zehnköpfige Helferteam des Zelglihofs in den letzten Stunden lesen.

Obwohl die Familie Schwarz, die den Rüfenacher Betrieb seit 1914 führt, bereits in der vierten Generation Weinbau betreibt, ist die diesjährige Saison besonders für sie. Co-Betriebsleiter Matthias Schwarz sagt:

«Wir ernten zehn Tage früher als sonst – so früh wie noch nie.»

Normalerweise starte man erst Mitte September in diese Phase. Manchmal sei es auch erst im Oktober richtig losgegangen. «Wir haben uns auch schon die Finger abgefroren beim Ernten», erinnert sich Co-Betriebsleiter Samuel Schwarz mit einem Schmunzeln.

2 Tonnen Solaris-Trauben erntete der Zelglihof am Donnerstag. Maja Reznicek

Doch die hohen Temperaturen des «Bomben-Sommer 2022» liessen die Trauben schneller reifen. Dass die Reben dabei nicht verdorrt sind, lasse sich auf verschiedene Gründe zurückführen.

Ein Unterschied wie «Tag und Nacht»

Acht Wein- und zwei Traubensaftsorten stellt der Rüfenacher Betrieb aus vier verschiedenen Trauben her und vertreibt sie im hauseigenen Hofladen. Ein Rebberg der Familie befindet sich am Südhang des Geissbergs in Remigen, ein zweiter in Auenstein. Dass trotz Dürre auf den insgesamt 2,5 Hektaren Rebland bisher kaum Ertragseinbussen zu verzeichnen sind, erklärt Matthias Schwarz mit ebendiesem Standort:

«Die Reben haben hier tiefe Wurzeln, die bis zum Wasser reichen.»

Zusätzlich lockerte die Familie den Boden auf, damit der gefallene Regen weniger an der Oberfläche verdunsten kann. Abgesehen von der Hitze seien die Bedingungen für den Weinbau in diesem Jahr, da sind sich die beiden Brüder einig, aber «top» gewesen.

Der Boden zwischen den Reben wurde aufgelockert. Maja Reznicek

Ganz anders im letzten Jahr: Hagel und Regen prägten den Sommer. Zwischen 2021 und 2022 bestehe ein Unterschied «wie Tag und Nacht», wie Samuel Schwarz es formuliert. Matthias Schwarz erklärt: «Das letzte war ein schwieriges Jahr für uns. Wir konnten nur die Hälfte des normalen Ertrags gewinnen.» Umso mehr freue man sich in diesem Herbst wieder über den «Höhepunkt des Jahres» – das Ernten.

Der Zelglihof startete dabei am Donnerstag mit seiner jüngsten Züchtung Solaris. Die Traube gehört zu den Spezialsorten. Sie zeichnet sich laut den beiden 34-Jährigen durch eine hohe Pilzwiderstandsfähigkeit aus.

Die Rebsorte Solaris ist in der Schweiz eher wenig verbreitet. Maja Reznicek

Geschmacklich überzeuge der daraus gekelterte, «mehrfach international preisgekrönte» Weisswein mit seiner Süsse. Samuel Schwarz ergänzt:

«Unser Solaris kommt sowohl bei der jüngeren, mittleren und älteren Generation sehr gut an.»

Es handle sich um eine in der Schweiz noch nicht so verbreitete Sorte. Der Zelglihof baut sie bereits seit 19 Jahren an.

«Man muss immer auf der Hut sein»

Die hohen Temperaturen haben auch Einfluss auf den Geschmack des diesjährigen Tropfens. Matthias Schwarz erklärt: «Der Wein wird aromatischer und kräftiger. Durch den hohen Reifegrad steigt der Zucker- und damit auch der Alkoholgehalt.»

Die Rebberge des Zelglihofs befinden sich in Remigen (auf dem Bild) und in Auenstein. Maja Reznicek

Wie, um das zu beweisen, misst Samuel Schwarz mit einem Refraktometer den Oechslegrad – also den Zuckergehalt – der Trauben. Zufrieden stellt er fest:

«112 Oechsle. Bei klassischem Weisswein liegt er um 80.»

Der Solaris-Geschmack kommt aber nicht nur bei den Menschen gut an, sondern lockt auch Schädlinge an: «Weil die Trauben sehr süss sind, haben die Wespen sie sehr gerne.»

Samuel Schwarz testet den Zuckergehalt der Trauben. Maja Reznicek

Trotzdem wurden die Reben bis anhin von der aktuell von vielen beklagten Plage der Insekten verschont – dank feiner Netze und Fallen. Diese setzen die Winzer aber routinemässig ein. Samuel Schwarz sagt: «Man muss immer auf der Hut sein.»

Zukünftig will der Zelglihof auf weitere Spezialsorten setzen. Die ersten Schritte für eine Neupflanzung sind bereits getan, verraten Samuel und Matthias Schwarz. Wegen der Konkurrenz bleibe die geplante Traubensorte aber bis auf weiteres geheim. Mit einem ersten Ertrag ist in vier Jahren zu rechnen. «Weinbau braucht Geduld», sind sich die Brüder einig.

Vorerst gilt es, in den nächsten drei bis vier Wochen die aktuelle Saison erfolgreich zu beenden. Rund 2000 Flaschen Bödeler Solaris sollen in diesem Jahr abgefüllt werden.

