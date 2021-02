Remigen/Lupfig Diese 16-Jährige begann in der Pandemie ihre Lehre als Köchin: «Ich bin sehr froh, dass ich überhaupt arbeiten kann» Delia Müller aus Lupfig absolviert ihr erstes Lehrjahr als Köchin im Restaurant Bären in Remigen. Wie sie die Pandemie erlebt, erzählt sie hier. Katja Gribi 22.02.2021, 05.00 Uhr

Die Lernende Delia Müller ist im ersten Ausbildungsjahr als Köchin im Restaurant Bären in Remigen. Bild: Britta Gut

Das Restaurant Bären in Remigen setzt in Zeiten der Coronakrise auf Take-away. Angeboten werden ganze Gerichte, aber auch Suppen und Salat. Zubereitet werden diese unter anderem von Delia Müller, der Lehrtochter im Betrieb der Familie Wernli.

Erst im August hat die 16-Jährige aus Lupfig ihre Lehre als Köchin begonnen – mitten in der Coronakrise. «Die ersten Monate verliefen eigentlich normal», erzählt Müller. «Aber bereits im Dezember mussten wir das Restaurant schliessen, seither bieten wir nur noch mittags und zusätzlich am Freitagabend einen Take-away-Service an. Ich bin aber sehr froh, dass ich überhaupt arbeiten kann.»

Delia Müller erzählt, wie es ihr als Lernende in der Coronakrise ergeht. Video: gri

Austausch mit Gleichaltrigen fehlt

Nach einigen Schnuppertagen in der Lenzburger «Krone» und im Sanavita Pflegeheim in Windisch entschied sie sich, ihre Bewerbung für eine Kochausbildung im «Bären» einzureichen. «Ich habe noch während der Oberstufe hier einige Schnuppertage absolviert und mich direkt wohlgefühlt. Das ganze Team war von Anfang an sehr hilfsbereit und zuvorkommend. So bin ich hier in Remigen gelandet», schildert Müller.

Dass sie direkt während der Pandemie eine Berufslehre begann, sei für sie kein grosses Problem. Sie meint:

Bevor sie ihre Lehre begann, schnupperte Müller bereits in verschiedenen Betrieben. Bild: Britta Gut

«Ich bin im ersten Lehrjahr, da haben die Einschränkungen glücklicherweise noch keine grossen Auswirkungen. Schwieriger wäre es gewesen, wenn ich jetzt im dritten Jahr kurz vor dem Lehrabschluss stehen würde, da sind während der Ausbildung entstandene Lücken nur schwer aufzuholen.»

Auch dass die Berufsschule derzeit wieder digital stattfindet, bereite ihr keine grossen Schwierigkeiten. «Online-Unterricht war ich mir ja bereits gewöhnt. Während des ersten Lockdowns hatten wir auch an der Oberstufe keinen Präsenzunterricht mehr. Der Kontakt mit den anderen aus der Berufsschulklasse fehlt aber. Ausserdem ist der digitale Unterricht einfach ineffizienter, was das Lernen anbelangt.»

«So kann ich viel mehr lernen»

Im Lehrbetrieb fühlt sich die angehende Köchin dagegen gut aufgehoben. Es mache ihr nichts aus, die einzige Lernende im «Bären» zu sein, sagt Müller. «Es hat den grossen Vorteil, dass sich alle auf mich konzentrieren können. So kann ich viel mehr lernen, als beispielsweise in einem Grossbetrieb möglich gewesen wäre. Nur der Austausch mit einer Person in meinem Alter oder in einem höheren Lehrjahr fehlt mir zwischendurch.»

Delia Müller bei der Zubereitung der Ravioli für den Take-away. Bild: Britta Gut

Kontakte mit Gleichaltrigen pflege sie dafür umso mehr im FC Windisch, wo sie normalerweise mehrmals pro Woche trainiere. «Mir fehlt es extrem, mit meiner Mannschaft zu trainieren. Der soziale Aspekt macht mir in der Coronakrise am meisten zu schaffen», sagt Müller. Sie ergänzt:

«Ich hoffe einfach, dass die Situation im Sommer wieder bessert und die Krise auch irgendwann verschwindet. Ich freue mich darauf, wenn ich dann wiedermal ins Kino oder Hallenbad gehen kann.»

Grosse Pläne für die Zukunft

Für die fernere Zukunft hat die 16-Jährige bereits Pläne. «Ich möchte nach dem Lehrabschluss gerne auf eine Polizeischule gehen. Mein Fokus liegt nun aber erst einmal darauf, meine Grundausbildung als Köchin erfolgreich abzuschliessen.»

Auf den coronafreien Lehralltag ist sie gespannt, meint Müller. Sie fügt schmunzelnd hinzu: «Nur die Umstellung und der Wechsel zurück in den normalen Rhythmus wird vermutlich schwieriger. Mittlerweile haben wir uns an den Take-away-Ablauf gewöhnt.»