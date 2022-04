Schauspieler Dominic Hartmann aus Remigen zieht Lehren aus Corona

Remigen «Warum stehe ich überhaupt auf am Morgen?»: Wochenlang konnte Schauspieler Hartmann nicht auftreten – seine Festanstellung kündigte er trotzdem Als die Pandemie kam, hatte der gebürtige Remiger frisch am Berliner Maxim Gorki Theater gestartet. Nun ist Dominic Hartmann zurück in der Schweiz – und zieht Lehren aus der Zeit. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Der 30-jährige Dominic Hartmann lebt in Zürich. zvg

Ein sehr schwieriger Entscheid liegt hinter Dominic Hartmann. «Alle wollen das und es war auch <voll karrieremässig>. Ich habe lange mit mir gehadert», sagt der 30-Jährige. Trotzdem, am Telefon ist es spürbar, bereut er es nicht, dass er seine Festanstellung am Berliner Maxim Gorki Theater aufgab. In wenigen Stunden wird der inzwischen freischaffende Schauspieler auch wieder auf der Bühne stehen.

An fünf Tagen die Woche probt Hartmann aktuell am Theater Basel für die neue Live-Performance «Dämonen». Dass der gebürtige Remiger wieder auftreten kann, ist für ihn keine Selbstverständlichkeit. Als Corona kam, war er gerade nach Berlin gezogen. Anschliessend an ein Masterstudium an der Zürcher Hochschule der Künste und ein Studiopraktikum am Schauspielhaus Zürich zeigte sich die Aufnahme ins Ensemble des Maxim Gorki Theaters als nächster grosser Schritt.

Aktuell arbeitet Hartmann an einem Stück am Theater Basel. Kenneth Nars (11. Januar 2017)

Wegen der Pandemie mussten aber Proben plötzlich online stattfinden, Vorstellungen fielen aus. Hartmann erinnert sich:

«Die Lockdowns in Deutschland waren sehr schwierig für mich. Ich sass fast konstant allein in der Wohnung.»

Im November vor einem Jahr sah es dann wieder besser aus. Hartmann stand kurz vor der Premiere des damaligen Stücks «Alles unter Kontrolle», freute sich auf die Saison. Doch dann folgte die nächste Welle. Und diese sollte eine Herausforderung werden.

Gastspiele durfte der Schauspieler in der Schweiz nicht annehmen

Wegen des nächsten Lockdowns schloss das Berliner Theater Ende 2020 mehrere Monate. Ein halbes Jahr dauerte die Pause insgesamt. Dominic Hartmann entschied, zwischenzeitlich in die Schweiz zurückzukehren. Am Anfang habe er es «cool» gefunden, so viel Freizeit zu haben.

Durch seine Festanstellung in Berlin genoss er die privilegierte Situation, immer noch finanziell überleben zu können. Coronahilfsgelder beantragte Hartmann nie. Doch die anfängliche Euphorie verschwand schnell. Hartmann sagt:

«Nach ein paar Wochen konnte ich den Tag nicht mehr füllen.»

Gastspiele in der Schweiz durfte der Schauspieler wegen seiner Festanstellung nicht annehmen.

Coronasicher: Ende 2020 traten alle Darstellenden im Stück «Alles unter Kontrolle» separiert von­einander in Plexiglas-Boxen auf. zvg (30. Oktober 2020)

Die erzwungene Untätigkeit habe ihm auf die Psyche geschlagen. Er setzte sich stark damit auseinander, wer er sei, wenn er nicht arbeite. Manchmal fragte Hartmann sich: «Warum stehe ich überhaupt auf am Morgen?» Einen zusätzlichen Dämpfer bekam der Wahlzürcher im vergangenen Frühling. Als er doch ein Stück hätte spielen können, steckte der 30-Jährige sich mit Corona an und musste absagen. «Das war sehr hart.»

Trotzdem habe ihm diese «intensive Zeit» in der Schweiz auch die Möglichkeit gegeben, zu reflektieren und alte Themen zu bewältigen. Inzwischen nehme er alles mit mehr Ruhe. «Vor Corona war ich immer recht im Stress. Inzwischen weiss ich, weniger machen ist nicht weniger wert.»

Die Arbeit im Café sichert den Lebensunterhalt zwischen Aufträgen

Im Juni 2021 konnte Dominic Hartmann dann auf die Berliner Bühne zurückkehren – im Rahmen der offiziellen Premiere eines Stücks, dass er vor sechs Monaten das letzte Mal gespielt hatte. «Ich hatte Mühe, wieder reinzukommen, die Übung und Routine fehlte», erinnert sich Hartmann. Auch frühere Ängste vor dem Auftritt kamen wieder hoch. Und nach acht Vorstellungen brach bereits die Sommerpause des Theaters an.

Von da an hatte Hartmann nur noch vereinzelt Auftritte. Im Winter entschied er sich schweren Herzens, seine Festanstellung am Maxim Gorki Theater aufzugeben. Die Gründe dafür sind gemäss dem gebürtigen Remiger vielfältig. Er habe festgestellt, dass Berlin nicht «seine Stadt sei». Sein Netzwerk liege in der Schweiz. Zudem fügt Hartmann an:

«Durch die ganze Situation mit Corona war es mir wichtig, in der Nähe von meiner Familie und meinen Freunden zu sein – auch für meine mentale Gesundheit.»

Seit letztem Dezember – seit dem Einzug in seine Zürcher WG – konnte Hartmann wieder Struktur in seinen Alltag bringen und «die Sicherheit und Beständigkeit, die er brauche». Als Kehrseite der Medaille musste er sich von einem fixen Monatslohn als Schauspieler verabschieden. Mit einem Nebenjob in einem Café sichert er mittlerweile zwischen Aufträgen seinen Lebensunterhalt. Hartmann fügt an: «Es ist kein Idealzustand. Aber die Arbeit als freier Schauspieler ist etwas sehr Unbeständiges.»

Zudem mache der Servicejob Spass: «Nach dem ganzen Coronastress ist es schön, nicht nur auf der grossen, sondern auch auf dieser kleinen Bühne zu stehen.» Klar sei jedoch, dass die Tätigkeit als Schauspieler Priorität habe.

Im Sommer 2023 plant Hartmann ein regionales Projekt

Ende März fielen in der Schweiz die letzten Pandemiemassnahmen. In der Branche sei eine grosse Erleichterung spürbar, sagt Hartmann. Viele Stücke, die bisher verzögert worden seien, könnten jetzt endlich gespielt werden. So kehre nun auch in den Alltag des Kulturbereichs wieder Struktur zurück.

Gleichzeitig bleibt für den Schauspieler die ernüchternde Erkenntnis aus der Coronakrise:

«Es kann jeden Moment der Laden runtergehen.»

Kultur sei eine Branche, die – wenn es hart auf hart komme – geschlossen werde.

Am 26. Mai feiert die Live-Performance «Dämonen» am Theater Basel Premiere. Wie es nach den acht Vorstellungen «schauspieltechnisch» für Hartmann weitergeht, weiss der Freischaffende noch nicht. Für den Sommer 2023 plane er ein regionales Projekt. Beteiligt seien «Menschen aus seinem Umfeld» und Austragungsort werde Brugg sein.

Ansonsten hofft er bald auf das nächste Engagement. Positiv schliesst Hartmann: «Die Aufträge kommen langsam, aber sie kommen wieder.»

