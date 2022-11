Remigen: Der Turnverein macht im November eine Schnupperwoche

Schnuppern ist nicht nur in der Arbeits-, sondern auch in der Turnwelt möglich

Vom 7. bis am 11. November hat der Turnverein Remigen ein ganz spezielles Programm. In einer Schnupperwoche können Interessierte Einblicke in die verschiedenen Angebote des Vereins erhalten. Neben dem Anwerben von Neumitgliedern wird mit der Schnupperwoche auch noch ein weiteres Ziel verfolgt.